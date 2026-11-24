Le BYOD (“bring your own device”) consiste à travailler sur son propre appareil. Sur smartphone, le compromis est relativement facile puisque l’employeur isole les applications pro et l’intrusion reste limitée. Sur un PC que la famille utilise aussi, les utilisateurs refusent en général un agent de gestion permettant potentiellement à l’employeur de piloter la machine. Les organisations hésitent aussi, par crainte de leur responsabilité. BlackBerry change donc d’approche. Le navigateur tourne dans un conteneur chiffré, séparé du reste de Windows. Selon l’éditeur, rien d’autre n’est touché. Pas d’agent, pas d’accès aux photos ni aux fichiers personnels, pas d’effacement à distance du PC.

Pour que ce soit pratique, Outlook, Teams et OneDrive fonctionnent en PWA, et disposent donc de leurs propres fenêtres. Teams peut même envoyer des notifications Windows. Les fichiers téléchargés restent dans un stockage protégé du navigateur, et ne viennent pas se mélanger avec les dossiers personnels de l’utilisateur. Un module LibreOffice permet d'effectuer des modifications hors connexion, dans un train ou dans un hôtel au Wi-Fi capricieux. Pour joindre les applications internes, le navigateur passe par l’infrastructure de BlackBerry, sans client VPN. Le VPN reste toutefois possible en parallèle. Certains clients gardent cette voie en secours, quand leur VPN est saturé ou en panne pendant un incident.