BlackBerry vient de sortir Access Secure Browser, un navigateur pour Windows basé sur Chromium misant sur la sécurité en entreprise.
Basé sur Chromium, le navigateur remplace l’ancien client de bureau BlackBerry Access et rejoint les versions iOS et Android. Il vise les prestataires, les partenaires et les salariés qui utilisent leur propre PC.
Un espace de travail chiffré, sans agent sur le PC
Le BYOD (“bring your own device”) consiste à travailler sur son propre appareil. Sur smartphone, le compromis est relativement facile puisque l’employeur isole les applications pro et l’intrusion reste limitée. Sur un PC que la famille utilise aussi, les utilisateurs refusent en général un agent de gestion permettant potentiellement à l’employeur de piloter la machine. Les organisations hésitent aussi, par crainte de leur responsabilité. BlackBerry change donc d’approche. Le navigateur tourne dans un conteneur chiffré, séparé du reste de Windows. Selon l’éditeur, rien d’autre n’est touché. Pas d’agent, pas d’accès aux photos ni aux fichiers personnels, pas d’effacement à distance du PC.
Pour que ce soit pratique, Outlook, Teams et OneDrive fonctionnent en PWA, et disposent donc de leurs propres fenêtres. Teams peut même envoyer des notifications Windows. Les fichiers téléchargés restent dans un stockage protégé du navigateur, et ne viennent pas se mélanger avec les dossiers personnels de l’utilisateur. Un module LibreOffice permet d'effectuer des modifications hors connexion, dans un train ou dans un hôtel au Wi-Fi capricieux. Pour joindre les applications internes, le navigateur passe par l’infrastructure de BlackBerry, sans client VPN. Le VPN reste toutefois possible en parallèle. Certains clients gardent cette voie en secours, quand leur VPN est saturé ou en panne pendant un incident.
BlackBerry cible aussi les administrations, les régulateurs et les opérateurs d’infrastructures critiques. Leur question est simple. Qui fixe les règles du navigateur ? Depuis où ? Sous quelle juridiction ? Selon l’éditeur, la plupart des navigateurs sécurisés reposent sur une console cloud gérée par leur fournisseur. Ici, quand BlackBerry UEM est installé sur site, les règles, la gestion et les identités restent chez l’organisation. Le système peut même tourner sur un réseau isolé d’Internet. Le RGPD entre aussi en jeu. Pour le Comité européen de la protection des données, un accès à distance depuis l’extérieur de l’Union compte comme un transfert de données. Même quand les données restent en Europe. BlackBerry en déduit qu’un navigateur piloté depuis un cloud hors UE peut être concerné, mais pas une console hébergée par l’organisation.
Mozilla a pris une direction similaire. Nous apprenions le mois dernier que Firefox Enterprise arrivait avec une console que les organisations installent elles-mêmes, en commençant par la France, l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse.