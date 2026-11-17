Les retrouvailles avec Goku, Vegeta et leurs compagnons ont malgré tout un goût particulier pour les amateurs de la saga. Au-delà du plaisir de retrouver l’univers de Dragon Ball à la télévision, c’est la VF qui a beaucoup fait parler d’elle. Et pour cause, les voix emblématiques de notre enfance/adolescence ont été remplacées par la Toei, tandis qu’un personnage bien connu des fans a tout simplement disparu des radars.