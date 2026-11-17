Diffusé sur Gulli depuis le 4 novembre, Dragon Ball Daima bénéficie enfin d’une VF. Mais cette nouvelle version française s’accompagne de plusieurs changements qui divisent les fans, entre absence des doubleurs historiques et disparition de Mr. Popo à l’écran.
Il aura fallu patienter près de deux ans pour découvrir enfin Dragon Ball Daima en version française. Lancée au Japon en octobre 2024, cette nouvelle aventure imaginée avec le regretté Akira Toriyama est désormais proposée aux téléspectateurs français, sur la chaîne Gulli, en « VF » donc, depuis le mercredi 4 novembre dernier. Dans Daima, après avoir été transformés en enfants à la suite d’un mystérieux complot, Goku et ses compagnons doivent partir explorer un univers inédit pour retrouver leur apparence, le temps d’une vingtaine d’épisodes.
Dragon Ball Daima en VF : rendez-vous sur Gulli (et en replay sur Molotov)
Les retrouvailles avec Goku, Vegeta et leurs compagnons ont malgré tout un goût particulier pour les amateurs de la saga. Au-delà du plaisir de retrouver l’univers de Dragon Ball à la télévision, c’est la VF qui a beaucoup fait parler d’elle. Et pour cause, les voix emblématiques de notre enfance/adolescence ont été remplacées par la Toei, tandis qu’un personnage bien connu des fans a tout simplement disparu des radars.
Pour découvrir Dragon Ball Daima, direction Gulli donc, la chaîne ayant lancé la diffusion le 4 novembre, avec deux épisodes proposés à la suite, à partir de 9h15. Un rendez-vous hebdomadaire est depuis programmé chaque mercredi matin. Un petit côté « comme avant » pas désagréable finalement.
Et si, comme à l’époque du collège déjà, vous ne pouvez pas être devant votre téléviseur le mercredi matin, pas de panique. 2026 oblige, les épisodes sont également accessibles en replay après leur diffusion TV. La plateforme Molotov permet notamment de retrouver Gulli en direct, mais aussi de consulter les programmes disponibles en replay, depuis un téléviseur connecté, mais aussi depuis un ordinateur, un smartphone, une tablette…
Bien sûr, la plateforme référence bel et bien les précieux épisodes de Dragon Ball Daima dans son catalogue. Attention toutefois, l’accès à certains programmes et au replay de Gulli dépend de l’option Molotov souscrite et des droits de diffusion associés.
Toujours est-il que cela représente une solution particulièrement pratique pour suivre à sa guise les aventures de Goku, sans avoir à adapter son emploi du temps à celui du programme TV.
Une nouvelle VF… Mais sans les voix historiques de Dragon Ball !
C’est probablement LE changement qui a le plus surpris les fans. Non, Dragon Ball Daima ne reprend pas l’équipe française qui accompagne la saga depuis plusieurs décennies. Brigitte Lecordier, voix incontournable de Goku enfant, laisse ainsi sa place à la comédienne belge Sophie Pyronnet. Pour Goku adulte, c’est l’acteur belge Pierre Lognay qui succède à Patrick Borg.
Même constat pour Bulma, désormais doublée par Audrey Devos à la place de Céline Monsarrat. Les autres comédiens historiques, parmi lesquels Philippe Ariotti (Piccolo, Freezer…) et Mark Lesser, sont également absents de cette nouvelle distribution.
À quelques jours de la diffusion du premier épisode, plusieurs de ces comédiens avaient d’ailleurs pris la parole dans une vidéo commune pour exprimer leur déception. Ils évoquaient notamment des désaccords avec Toei Animation autour des conditions contractuelles proposées, qui auraient eu pour effet d’impacter fortement leur liberté de parole et leur participation à des conventions.
À ce jour, Toei et Gulli n’ont pas détaillé publiquement les raisons de ce changement de casting, mais les principaux intéressés ont précisé à plusieurs reprises déjà que leur non-reconduction ne résultait pas d’une demande de rémunération supplémentaire.
Mr. Popo absent de l’image : l’autre polémique autour de Daima
Comme si le renouvellement du doublage ne suffisait pas, les téléspectateurs ont également remarqué une autre modification étonnante lors de la diffusion de Dragon Ball Daima en version française : Mr. Popo n’apparaît plus à l’écran dans la version diffusée sur Gulli.
L’incontournable assistant du Tout-Puissant, personnage emblématique de l’univers Dragon Ball, est pourtant bien présent dans la version japonaise de la série. Dans la version française (et dans d’autres pays), plusieurs plans ont été recadrés, voire même modifiés, afin que celui-ci ne soit plus visible à l’écran. Plus étonnant encore, certaines de ses répliques sont toujours audibles, alors que le personnage lui, reste invisible.
En cause, l’apparence de Mr. Popo, qui fait depuis longtemps l’objet de débats en raison des stéréotypes auxquels elle peut renvoyer. Pour autant, aucune explication officielle n’a été communiquée sur les raisons précises de ces modifications.
En attendant d’en savoir davantage, les amateurs d’animation japonaise peuvent aussi retrouver de nombreuses autres séries dans la sélection anime en streaming sur Molotov, avec des programmes accessibles en VF ainsi qu’en VOSTFR.