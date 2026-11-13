Mais évidemment la manipulation n’est pas sans conséquence et comme à son habitude, Microsoft a d’autres motivations. L’installation de cette extension fait de Bing votre moteur de recherche par défaut. À l'instar de DuckDuckGo, l’éditeur aurait pu se contenter d’un simple paramètre à activer sur bing.com…Tout le monde aurait été satisfait. Mais au fond la société souhaite surtout voir un maximum de personnes migrer depuis Google.