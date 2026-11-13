Microsoft estime avoir trouvé un nouveau moyen d’attirer de nouveaux utilisateurs vers son moteur de recherche. L’entreprise lance une extension pour désactiver les réponses IA de Bing, alors que Google n’offre toujours aucun réglage équivalent pour ses AI Overviews.
Si vous n'aimez pas les réponses toutes mâchées et préférez faire vos recherches vous-même sur un sujet bien précis alors peut-être qu’AI Overviews vous fait grincer les dents. Google ne permet toujours pas de désactiver ces résumés générés par l’IA affichés au-dessus des liens. Sur Bing, Microsoft propose maintenant l’inverse.
Bing coupe son IA et récupère votre moteur par défaut
L’outil s’appelle Microsoft Bing AI Search Choice. Il est disponible en préversion sur Chrome et Edge. L’extension place un bouton qui affiche ou masque les réponses IA de Bing, pour toutes vos recherches. Dans son billet de blog Microsoft explique qu’un résumé rapide peut s’avérer suffisant mais qu’il est parfois préférable de parcourir les résultats et comparer les sources soi-même.
Mais évidemment la manipulation n’est pas sans conséquence et comme à son habitude, Microsoft a d’autres motivations. L’installation de cette extension fait de Bing votre moteur de recherche par défaut. À l'instar de DuckDuckGo, l’éditeur aurait pu se contenter d’un simple paramètre à activer sur bing.com…Tout le monde aurait été satisfait. Mais au fond la société souhaite surtout voir un maximum de personnes migrer depuis Google.
Sans extension, Bing propose aussi l’opérateur -ai qu’il est possible d’ajouter à la fin d’une requête pour modifier le comportement du moteur, par exemple « ordinateurs portables 2026 -ai », pour obtenir des résultats classiques. Mais il faut le retaper à chaque fois.
Fin mai, nous rapportions que le ras-le-bol autour de l’IA de Google profitait à DuckDuckGo. Selon des données relayées par TechCrunch, son application avait gagné en moyenne 18,1 % d’installations sur une semaine aux États-Unis. Google AI Overview est officiellement arrivé en France en septembre.
- Résultats assez pertinents
- Index maison
- Brique web de plusieurs chatbots IA