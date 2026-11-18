Certaines habitudes simples peuvent vous aider à mieux protéger vos comptes ou, à défaut, compliquer la tâche des pirates s’ils parviennent à mettre la main sur vos données.

Commencez par utiliser un mot de passe long, robuste et différent pour chaque service. Si l’un d’eux tombe entre les mains de pirates, ils ne pourront pas s’en servir pour accéder à vos autres comptes.

Pensez à activer l’authentification à deux facteurs. On est d’accord, cette fonction tape parfois sur les nerfs, mais elle ajoute une protection supplémentaire si vos identifiants tombent entre de mauvaises mains. Gardez également vos appareils et vos logiciels à jour, et évitez de communiquer des informations sensibles sur des sites.

Enfin, dernier conseil, qui est de plus pertinent face aux capacités étonnantes de l’IA : appuyez-vous sur une solution de sécurité !