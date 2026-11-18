Messagerie, réseaux sociaux, comptes bancaires… Les pirates disposent de nombreuses techniques pour s’emparer de vos accès. Voici comment leur mettre des bâtons dans les roues !
L’une des menaces les plus sous-estimées, et qui mérite pourtant bien plus d’attention, est « l’Account Takeover ». Derrière cet anglicisme se cache une pratique vicieuse, sur laquelle reposent de nombreuses escroqueries.
Le principe est de prendre le contrôle d’un compte légitime, associé à une véritable identité, à des données personnelles concrètes et, parfois, à des moyens de paiement. Les informations récupérées ouvrent alors de nombreuses portes avec la possibilité d’agir à court, moyen ou long terme (ce qui renforce encore davantage les risques).
Comment les pirates prennent-ils le contrôle de vos comptes ?
Parmi les différentes méthodes utilisées, l’ingénierie sociale occupe une place grandissante. Plutôt que de s’attaquer directement aux systèmes informatiques, les pirates cherchent à manipuler les personnes pour obtenir les informations dont ils ont besoin. Et avec le développement de l’intelligence artificielle, ces tentatives de manipulation deviennent toujours plus crédibles et difficiles à déceler.
L’ingénierie sociale : exploiter la confiance et l’inattention
Les scénarios sont nombreux, souvent bien construits, et surtout en lien avec des situations du quotidien, c’est d’ailleurs ce qui rend ces attaques si redoutables. Il suffit d’un moment d’inattention… On est fatigué, préoccupé, pressé, on baisse un peu sa garde… Et l’on se fait piéger.
Dans certains cas, les victimes communiquent leurs identifiants ou leur mot de passe, pensant se connecter à un service légitime. Dans d’autres, elles ne révèlent que quelques informations en apparence anodines. Pourtant, en recoupant ces renseignements avec d’autres données, les pirates peuvent reconstituer une partie de leur identité numérique, usurper leur identité et, dans certaines circonstances, parvenir à accéder à leurs comptes.
Les attaques techniques : d’autres moyens de compromettre vos comptes
Mais l’ingénierie sociale est loin d’être leur seule arme. Les méthodes plus classiques n’ont pas disparu pour autant : bourrage d’identifiants, attaques par force brute, logiciels malveillants, enregistreurs de frappe, détournement de carte SIM ou encore attaques de l’homme du milieu restent d’actualité.
Et ces différentes approches ne sont pas nécessairement employées séparément. Les pirates peuvent aussi les combiner pour multiplier leurs chances de réussite.
Ces signaux d’alerte qu’il ne faut pas ignorer
Puisqu’il est impossible de rester vigilant à chaque instant, il est judicieux de savoir repérer les signes d’une activité suspecte.
Certains indices, parfois discrets, doivent vous mettre la puce à l’oreille : un compte auquel vous ne parvenez plus à accéder alors qu’il fonctionnait parfaitement la veille, une demande de réinitialisation de mot de passe que vous n’avez pas initiée, un message envoyé depuis votre compte sans que vous en soyez l’auteur, ou encore une notification de connexion depuis un appareil ou un lieu inhabituel.
Des réflexes pour mieux se protéger
Certaines habitudes simples peuvent vous aider à mieux protéger vos comptes ou, à défaut, compliquer la tâche des pirates s’ils parviennent à mettre la main sur vos données.
Commencez par utiliser un mot de passe long, robuste et différent pour chaque service. Si l’un d’eux tombe entre les mains de pirates, ils ne pourront pas s’en servir pour accéder à vos autres comptes.
Pensez à activer l’authentification à deux facteurs. On est d’accord, cette fonction tape parfois sur les nerfs, mais elle ajoute une protection supplémentaire si vos identifiants tombent entre de mauvaises mains. Gardez également vos appareils et vos logiciels à jour, et évitez de communiquer des informations sensibles sur des sites.
Enfin, dernier conseil, qui est de plus pertinent face aux capacités étonnantes de l’IA : appuyez-vous sur une solution de sécurité !
Un dispositif tout-en-un comme solution ?
Le mieux est de se tourner vers une solution qui rassemble plusieurs outils de protection au sein d’un même abonnement, comme Surfshark One. Si l’entreprise européenne est surtout connue pour son VPN, elle propose également d’autres fonctionnalités :
Surfshark Alert, par exemple, surveille certaines données personnelles et vous prévient si elles apparaissent dans une fuite de données. Pour éviter de se trouver dans ce cas de figure, Alternative ID permet de créer une identité alternative, notamment avec une adresse e-mail dédiée.
Lorsque les menaces s’invitent directement sur vos appareils, Surfshark Antivirus est présent pour prendre le relais. Il aide à détecter et à bloquer les logiciels malveillants en temps réel, avec une protection pouvant couvrir jusqu’à cinq appareils sous Windows, macOS ou Android.
Et puis, il y a Scam Protection, un ensemble de fonctionnalités qui aide à repérer les tentatives d’arnaque, notamment dans les SMS, les e-mails ou sur les sites Internet. Un complément plutôt pertinent face aux techniques d’ingénierie sociale évoquées plus haut.
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