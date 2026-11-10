Nous vivons tous à cent à l'heure, et le ménage figure rarement parmi les occupations auxquelles on souhaite consacrer davantage de temps. Aspirer, passer la serpillière, récupérer les poils laissés par les animaux, nettoyer sous les meubles… Toutes ces petites tâches finissent par occuper une place considérable dans le quotidien. Les robots aspirateurs laveurs ont justement été créés pour alléger cette charge, avec des appareils désormais capables de gérer une très grande partie de l'entretien de la maison.