En 2026, il est grand temps de confier son ménage sans arrière-pensée à un robot, non ? À l'approche du Black Friday, Roborock met en lumière un catalogue capable de répondre à différents besoins, du nettoyage le plus exigeant aux contraintes des logements les plus difficiles à entretenir.
Nous vivons tous à cent à l'heure, et le ménage figure rarement parmi les occupations auxquelles on souhaite consacrer davantage de temps. Aspirer, passer la serpillière, récupérer les poils laissés par les animaux, nettoyer sous les meubles… Toutes ces petites tâches finissent par occuper une place considérable dans le quotidien. Les robots aspirateurs laveurs ont justement été créés pour alléger cette charge, avec des appareils désormais capables de gérer une très grande partie de l'entretien de la maison.
Dans cet univers particulièrement concurrentiel, Roborock a su se faire une place de premier plan. La marque s'est même classée numéro un mondial en volume de ventes et en chiffre d'affaires sur le marché des aspirateurs robots au premier semestre 2026, selon IDC. Autre indicateur intéressant pour les consommateurs, elle a également été reconnue comme la marque la plus durable de sa catégorie dans la 9e édition du Baromètre SAV Fnac-Darty 2026.
Deux distinctions qui illustrent la place prise par le fabricant, dont les gammes Saros et Qrevo permettent aujourd'hui d'envisager plusieurs approches du nettoyage domestique. Mais comment choisir le robot le plus adapté à son intérieur ?
Vous avez des seuils à franchir et des obstacles à contourner ?
Tous les logements ne sont pas parfaitement adaptés à la (bonne) circulation d'un robot aspirateur. Entre les différences de niveau, les petits objets qui traînent et les meubles bas, certains appareils peuvent rapidement montrer leurs limites. Pour éviter de devoir intervenir régulièrement, il peut être primordial de s'intéresser aux capacités de franchissement et à la navigation.
C'est justement l'un des terrains de prédilection du Roborock Saros 20X. Son châssis AdaptiLift 3.0 lui permet de franchir des seuils simples jusqu'à 4,5 cm et des seuils doubles jusqu'à 8,5 cm. Un avantage concret pour passer d'une pièce à l'autre sans intervention humaine. Son système de navigation StarSight 2.0 lui permet par ailleurs de se déplacer dans des espaces de seulement 7,95 cm de hauteur et de reconnaître plus de 300 types d'objets afin de mieux anticiper les obstacles.
Avec une aspiration HyperForce de 36 000 Pa, deux serpillières rotatives pouvant atteindre 200 tours par minute et un double système anti-enchevêtrement, il s'adresse aussi aux foyers qui attendent de leur robot un nettoyage particulièrement complet. Sa station RockDock prend enfin en charge le lavage des serpillières à 100 °C, leur séchage à 55 °C et la vidange automatique de la poussière.
Le Saros 20 en édition “Set” reprend ces caractéristiques et vient ajouter deux sacs à poussière ainsi que deux serpillières supplémentaires. Une déclinaison intéressante pour ceux qui souhaitent disposer de consommables additionnels dès le départ.
Vous avez des meubles bas et des recoins difficiles à nettoyer ?
Canapés, buffets, lits, meubles de rangement… Les espaces situés sous certains meubles constituent de véritables nids à poussière. Dans ce cas précis, la hauteur du robot peut également constituer un critère de choix particulièrement important.
Avec seulement 7,98 cm de hauteur, le Roborock Saros 10R a justement été conçu pour accéder à ces zones difficiles d'accès. Son système RetractSense et son module LDS rétractable adaptent sa navigation afin de lui permettre de se faufiler sous de nombreux meubles. Une caractéristique qui peut faire la différence dans les intérieurs où chaque centimètre compte.
Le modèle ne mise pas uniquement sur sa finesse. Son aspiration HyperForce de 22 000 Pa permet de récupérer poussières, débris, miettes et poils d'animaux sur différents types de sols. Il bénéficie également de la technologie VibraRise 4.0, qui associe deux zones de vibration sonique oscillant à 4 000 tours par minute pour améliorer le lavage.
De quoi s'intéresser à ce type de modèle lorsque les zones difficiles d'accès font partie des principales contraintes du logement.
Vous recherchez surtout un appareil autonome et facile à vivre ?
Tout le monde n'a pas nécessairement besoin des technologies de franchissement les plus avancées. Pour beaucoup de foyers, le principal intérêt d'un robot aspirateur laveur reste d’aspirer, de laver, et de réduire au maximum les interventions manuelles. La station d'accueil devient alors un élément essentiel du choix.
Chez Roborock, le Qrevo S Pro Set répond précisément à cette attente. Son aspiration HyperForce de 18 500 Pa s'accompagne de deux serpillières rotatives capables d'atteindre 200 tours par minute et de se relever automatiquement de 10 mm au passage sur les tapis.
Outre la recharge, sa station assure le lavage des serpillières à 75 °C, leur séchage à l'air chaud à 45 °C et la vidange automatique de la poussière. Cette dernière permet de profiter jusqu'à 65 jours d'autonomie sans vidange manuelle (en fonction des conditions d'utilisation bien sûr). Et pour encore plus d’autonomie, une fonction de remplissage automatique du réservoir d'eau vient compléter l’ensemble.
Le Qrevo S Pro Set intègre aussi une navigation LiDAR PreciseSense et un système d'évitement d'obstacles ReactiveTech. Son application SmartPlan 2.0 permet quant à elle de personnaliser les habitudes de nettoyage en fonction de son intérieur. Cette déclinaison Set comprend enfin deux sacs à poussière supplémentaires.
Comme dans n’importe quel autre domaine, le « bon robot aspirateur » n'est pas nécessairement celui qui affiche la fiche technique la plus impressionnante, mais bien celui qui répond aux contraintes du logement.