Aspirer, laver les sols ou nettoyer les vitres : Ecovacs veut automatiser toujours plus de tâches ménagères, et profite du Black Friday pour faire baisser le prix de trois de ses robots. Du 9 au 30 novembre, jusqu’au Cyber Monday, les remises atteignent jusqu’à 800 € selon les modèles.
Nous serons sans doute d'accord, le ménage n'est clairement pas l'activité préférée de tout le monde. Pour celles et ceux qui souhaitent automatiser le nettoyage des sols comme celui des vitres, Ecovacs met en avant trois appareils dédiés, avec des remises pouvant atteindre 800 € à l’occasion de ses offres Black Friday.
DEEBOT T90 MAX PRO : un robot aspirateur-laveur qui ne fait pas les choses à moitié
Le DEEBOT T90 MAX PRO mise sur une fiche technique musclée pour assurer aussi bien l'aspiration que le lavage des sols. Il embarque notamment une puissance d'aspiration de 40 000 Pa, associée à la technologie OZMO ROLLER 3.0, qui nettoie le rouleau en continu avec de l'eau propre tout en collectant l'eau sale au cours du processus de nettoyage.
Son rouleau de 27 cm exerce une pression de 4 000 Pa et tourne à 260 tours par minute. Son rinçage en continu est assuré par 32 jets d'eau, afin de limiter la propagation des saletés pendant le nettoyage. Son capteur LiDAR dToF cartographie précisément les pièces et optimise les trajets, tandis que TrueDetect 3D lui permet d'éviter câbles, chaussons et autres obstacles du quotidien.
Le robot peut aussi s'approcher des plinthes et des meubles grâce à la technologie TruEdge 3.0 (qui permet au rouleau à coussin d'air de se rapprocher des bords et des murs de 1,5 cm supplémentaire), tandis que son système ZeroTangle 4.0 limite les enchevêtrements de cheveux et de poils dans la brosse principale. De quoi réduire les interventions manuelles, notamment dans les foyers où les animaux de compagnie laissent régulièrement quelques souvenirs de leur passage.
Une fois sa mission terminée, le DEEBOT retourne à sa station OMNI, qui prend en charge plusieurs opérations d'entretien, dont l’indispensable lavage du rouleau à l'eau chaude à 100 °C. Le robot peut ainsi repartir pour un nouveau cycle sans réclamer une attention permanente.
DEEBOT X12S OMNICYCLONE Care Kit : une station sans sac et une aspiration de 53 AW
Avec le DEEBOT X12S OMNICYCLONE Care Kit, Ecovacs propose une solution encore plus complète. Ce modèle reprend le rouleau OZMO ROLLER 3.0, avec ses 32 jets de rinçage, sa pression de 4 000 Pa et sa vitesse de rotation de 260 tours par minute. Il y ajoute une aspiration BLAST annoncée à 53 AW, soit une puissance supérieure de 60 % à celle de la génération précédente.
Le X12S dispose également de la technologie FocusJet, qui vient pré-pulvériser les taches tenaces pour les décoller avant le passage du rouleau. Son système AIVI 3D 4.0 lui permet par ailleurs de repérer les obstacles, notamment les câbles et les animaux, tout en adaptant sa trajectoire pour nettoyer au plus près des meubles. Il peut franchir des seuils jusqu'à 2,5 cm et des obstacles successifs atteignant 5 cm au total.
Mais sa particularité se trouve aussi dans sa station OmniCyclone, puisque celle-ci intègre le système PureCyclone 2.0, qui permet de vider automatiquement le bac à poussière sans sac jetable. Un choix qui limite les consommables à remplacer et simplifie encore plus l'entretien au quotidien.
Cette version “Care Kit” vient ajouter trois filtres antibactériens, deux brosses latérales anti-enchevêtrement et une brosse principale supplémentaire.
Du 9 au 30 novembre, le DEEBOT X12S OMNICYCLONE Care Kit est proposé à 899 € au lieu de 1 299 €, soit 400 € d'économie.
WINBOT W3 OMNI : et si le nettoyage des vitres devenait lui aussi automatique ?
Les sols ne sont pas les seules surfaces à réclamer un peu d'huile de coude. Ecovacs s'attaque aussi aux vitres avec le WINBOT W3 OMNI, un robot lave-vitres accompagné d'une station multifonction qui automatise une partie de son entretien.
Le WINBOT W3 OMNI dispose de plusieurs modes de nettoyage, dont des options rapide, en profondeur ou ciblée. Il peut fonctionner sur secteur ou sur batterie, avec jusqu'à 130 minutes d'autonomie annoncées. Un câble composite associe alimentation et sécurité, tandis que le système de protection en 12 étapes contribue à sécuriser son utilisation sur les surfaces vitrées.
De son côté, la station propose un système Vortex Wash qui nettoie automatiquement les patins, sans qu'il soit nécessaire de les manipuler ou de les laver à la main. Seize jets haute pression et quatre disques de brossage se chargent de retirer les saletés en une minute environ.
A l’instar de ses cousins dédiés au lavage des sols, le Winbot W3 Omni bénéficie lui aussi de la technologie TruEdge, qui lui permet de nettoyer au plus près des bords et des angles, ainsi que de la navigation WIN-SLAM 5.0 pour organiser ses déplacements et éviter les obstacles.