Mais sa particularité se trouve aussi dans sa station OmniCyclone, puisque celle-ci intègre le système PureCyclone 2.0, qui permet de vider automatiquement le bac à poussière sans sac jetable. Un choix qui limite les consommables à remplacer et simplifie encore plus l'entretien au quotidien.

Cette version “Care Kit” vient ajouter trois filtres antibactériens, deux brosses latérales anti-enchevêtrement et une brosse principale supplémentaire.

Du 9 au 30 novembre, le DEEBOT X12S OMNICYCLONE Care Kit est proposé à 899 € au lieu de 1 299 €, soit 400 € d'économie.