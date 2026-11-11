Aspirer, laver les sols, tondre la pelouse… Ecovacs n’attend pas le Black Friday pour faire baisser le prix de ses robots. Deux aspirateurs robots laveurs et un robot tondeuse profitent de remises pouvant atteindre 800 €, valables jusqu’au Cyber Monday du 30 novembre.
Vous le savez sans doute, le ménage et l’entretien du jardin partagent un terrible point commun : ils reviennent toujours. À peine les sols nettoyés, les poussières, miettes et autres poils d’animaux refont leur apparition. Et lorsque la pelouse commence à prendre quelques centimètres de trop, il faut également trouver le courage de ressortir la tondeuse. Pour répondre à ces problématiques, à l’occasion du Black Friday, la marque met l’accent sur deux aspirateurs robots laveurs particulièrement autonomes, ainsi qu’un robot tondeuse destiné à prendre en charge l'entretien du jardin.
Et l’autre bonne nouvelle pour celles et ceux qui envisagent de s’équiper, c’est que ces trois appareils profitent de promotions jusqu’au 30 novembre 2026, avec des réductions pouvant atteindre 800 euros.
DEEBOT T90S PRO OMNI : un aspirateur robot qui soigne aussi le lavage des sols
Un robot aspirateur qui se contente de ramasser les poussières, c’est déjà très pratique. Mais s’il peut également laver les sols, nettoyer sa propre serpillière et gérer une bonne partie de son entretien, alors l’expérience prend une autre dimension. C'est justement ce que propose le DEEBOT T90S PRO OMNI.
Son système OZMO ROLLER 3.0 repose sur un rouleau de microfibres de 27 cm, alimenté en eau propre grâce à 32 jets sous pression. Celui-ci tourne jusqu’à 260 tours par minute et exerce une pression de 4 000 Pa pour s’attaquer aux traces et autres saletés incrustées. Un système de rinçage continu évacue les eaux sales au fil du nettoyage, afin de limiter les risques de redéposer les saletés sur le sol.
Ecovacs promet une réduction de 67 % des traces d’eau résiduelles.
Côté aspiration, la technologie BLAST annonce jusqu’à 40 000 Pa et un débit d’air de 16 L/s. La brosse principale ZeroTangle 4.0 limite quant à elle l’enchevêtrement des cheveux et des poils, un point intéressant pour les propriétaires d'animaux.
La technologie AIVI 3D 4.0 améliore quant à elle la détection des obstacles et permet au robot de longer les murs et les meubles avec davantage de précision. Il peut ainsi nettoyer au plus près des bordures, tout en limitant les contacts et en optimisant la couverture des surfaces.
Le T90S PRO OMNI soigne également les finitions avec TruEdge 3.0, une technologie qui permet au rouleau de s’étendre de 1,5 cm pour longer les plinthes et atteindre ces zones habituellement délaissées. Il peut franchir des seuils jusqu’à 2,5 cm et deux obstacles consécutifs jusqu'à 4,9 cm. Sur les tapis, le rouleau se soulève automatiquement de 15 mm pour éviter de mouiller les fibres. Pratique !
Enfin, sa station OMNI automatise une bonne partie de son entretien. Elle se charge de laver le rouleau et le réservoir d’eaux usées avec de l’eau chauffée jusqu’à 75 °C, avant de procéder au séchage à l’air chaud à plus de 60 °C. Le robot bénéficie également de la recharge rapide PowerBoost, qui lui permet de récupérer 10 % de batterie en seulement trois minutes.
À partir du 9 novembre et jusqu’au 30 novembre, le DEEBOT T90S PRO OMNI passe de 799 à 549 euros, soit 300 euros de remise.
DEEBOT T90 MAX PRO Care Kit : 40 000 Pa pour ne rien laisser traîner
Le DEEBOT T90 MAX PRO Care Kit reprend les grandes lignes de cette approche, avec en prime un argument supplémentaire du côté de l’aspiration. Ici, Ecovacs annonce jusqu’à 40 000 Pa grâce à sa technologie BLAST, avec un débit d’air de 16,45 L/s. De quoi s’attaquer aussi bien aux poussières quotidiennes qu’aux miettes et aux poils d’animaux présents sur les sols durs et les tapis.
Le robot embarque lui aussi le système OZMO ROLLER 3.0, avec un rouleau de 27 cm, une pression de 4 000 Pa et une rotation à 260 tours par minute. Celui-ci est rincé en continu grâce à 32 jets d’eau, tandis que la technologie TruEdge 3.0 améliore le nettoyage le long des murs et des plinthes.
La station OMNI constitue un autre élément intéressant. Elle lave le rouleau à 100 °C, puis le sèche à 45 °C. Elle assure également le vidage automatique de la poussière dans un sac de 2,5 litres. Le robot relève par ailleurs son rouleau de 15 mm lorsqu’il détecte un tapis, afin d’éviter de mouiller les fibres.
Pour compléter l’ensemble, pas de technologie AIVI 3D 4.0 ici, mais une navigation dToF LiDAR associée à TrueDetect 3D, ainsi qu’un système ZeroTangle 4.0 destiné à limiter les cheveux coincés dans la brosse. Son profil de 95 mm lui permet également de passer sous certains meubles bas.
Enfin, l’appellation “Care Kit” n’est pas anodine, puisque cette version est livrée avec des accessoires supplémentaires, notamment deux brosses latérales, une brosse cylindrique et trois cartouches filtrantes.
À partir du 9 novembre et jusqu’au 30 novembre, le DEEBOT T90 MAX PRO Blanc Care Kit sera proposé à 399 euros au lieu de 599 euros, soit 200 euros d’économie.
GOAT A1600 LiDAR PRO Care Kit : la tondeuse qui s’occupe aussi des bordures
Changement de décor, puisqu’avec le GOAT A1600 LiDAR PRO Care Kit, Ecovacs s’attaque cette fois à l’entretien de la pelouse, avec un robot tondeuse conçu pour fonctionner sans câble périphérique.
Son système de navigation Dual-LiDAR HoloScope 360 associe un LiDAR rotatif à 360°, un capteur 3D-ToF et une caméra dotée d’intelligence artificielle. De quoi permettre à l’ensemble de cartographier automatiquement le jardin et de planifier les déplacements du robot, avec une précision annoncée de 2 cm.
Mais sa particularité la plus intéressante se trouve peut-être au niveau des bordures. Le GOAT A1600 LiDAR PRO intègre en effet un coupe-bordures TruEdge, destiné à automatiser également cette finition, souvent laissée à la charge d’un appareil supplémentaire (comme un rotofil par exemple). Ecovacs annonce ainsi une coupe au plus près des bordures via son trimmer intégré.
Sous son capot, le robot dispose de deux disques de coupe, sa capacité de tonte peut atteindre 400 m² par heure, tandis que la hauteur de coupe se règle électriquement entre 3 et 9 cm. Il est également en mesure de gérer des pentes jusqu’à 50 % (27°) et de franchir des barrières de 4 cm. La détection des obstacles repose sur la technologie AIVI 3D, capable d’identifier plus de 200 types d’objets, y compris les petits animaux.
Là aussi, le pack “Care Kit” permet de bénéficier d’un ensemble d’accessoires d’entretien supplémentaires, avec pas moins de 48 lames de rechange, et pour le trimmer, 4 rouleaux de fil de coupe et 2 capots. De quoi voir venir les beaux jours avec une certaine sérénité.
Le GOAT A1600 LiDAR PRO Care Kit voit lui aussi son prix chuter à partir du 9 novembre : il passe de 1 599 à 799 euros, soit 800 euros d’économie, et l’offre reste valable jusqu’au 30 novembre, le jour du Cyber Monday. L’occasion d’équiper le jardin à moitié prix bien avant que la pelouse ne reprenne de la vigueur au printemps.