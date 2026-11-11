Ecovacs promet une réduction de 67 % des traces d’eau résiduelles.

Côté aspiration, la technologie BLAST annonce jusqu’à 40 000 Pa et un débit d’air de 16 L/s. La brosse principale ZeroTangle 4.0 limite quant à elle l’enchevêtrement des cheveux et des poils, un point intéressant pour les propriétaires d'animaux.

La technologie AIVI 3D 4.0 améliore quant à elle la détection des obstacles et permet au robot de longer les murs et les meubles avec davantage de précision. Il peut ainsi nettoyer au plus près des bordures, tout en limitant les contacts et en optimisant la couverture des surfaces.