Une adresse postale transmise pour obtenir une carte de fidélité. Un numéro de téléphone pour réserver une table au restaurant. Une simulation de crédit ou d’assurance. Des données physiques ou intimes renseignées sur une application de rencontre. Sans oublier les cookies et autres traceurs qui enregistrent, en coulisses, une partie de nos activités en ligne.

Prises individuellement, ces données peuvent sembler anodines, mais une fois croisées, elles prennent une tout autre dimension. Pièce après pièce, elles forment en réalité le puzzle de nos vies : nos goûts, nos habitudes de consommation, certains traits de notre personnalité et même des éléments de notre situation économique.

Sans céder à la psychose, l’enjeu est important, il est crucial de reprendre la maîtrise de nos données personnelles. Savoir quelles informations nous divulguons, à qui, dans quel but et avec quelles conséquences.