Les données personnelles circulent bien au-delà de nos publications sur les réseaux sociaux. Mises bout à bout, elles intéressent de près les cybercriminels. Voici les risques à connaître et les réflexes à adopter pour protéger votre vie privée en ligne.
Partager des informations personnelles en ligne ne se limite pas à publier des photos de vacances sur les réseaux sociaux. Cette exposition prend des formes multiples, parfois moins visibles et auxquelles on prête moins attention.
Nos traces numériques en disent trop
Une adresse postale transmise pour obtenir une carte de fidélité. Un numéro de téléphone pour réserver une table au restaurant. Une simulation de crédit ou d’assurance. Des données physiques ou intimes renseignées sur une application de rencontre. Sans oublier les cookies et autres traceurs qui enregistrent, en coulisses, une partie de nos activités en ligne.
Prises individuellement, ces données peuvent sembler anodines, mais une fois croisées, elles prennent une tout autre dimension. Pièce après pièce, elles forment en réalité le puzzle de nos vies : nos goûts, nos habitudes de consommation, certains traits de notre personnalité et même des éléments de notre situation économique.
Sans céder à la psychose, l’enjeu est important, il est crucial de reprendre la maîtrise de nos données personnelles. Savoir quelles informations nous divulguons, à qui, dans quel but et avec quelles conséquences.
Quels sont les risques concrètement ?
Ce qu’il faut bien comprendre, c’est que les risques ne sont ni uniformes ni systématiques. Ils varient selon les données partagées, en fonction des fuites (qui sont de plus en plus importantes et massives), mais aussi selon le profil de chaque personne.
Cyberharcèlement, arnaques et usurpation d’identité
Pour un enfant ou un adolescent, l’un des risques majeurs est le cyberharcèlement, avec les conséquences que l’on connaît : stress, perte de confiance, honte et repli sur soi pour échapper au regard des autres. À un âge où l’identité se construit et où le besoin d’appartenance est fort, ces violences peuvent devenir un véritable poids psychologique.
Chez les adultes, les risques sont souvent liés aux arnaques et à l’usurpation d’identité. Entre l’intelligence artificielle et l’accumulation de données personnelles, les escrocs peuvent concevoir des pièges toujours plus crédibles. Profession, date de naissance, lieu de résidence, adresse e-mail … une fois le profil établi, ils peuvent se faire passer pour un proche, un employeur ou un organisme officiel, usurper une identité ou manipuler une victime pour lui soutirer de l’argent.
Quand le virtuel rattrape le réel
Parfois, la frontière entre le monde virtuel et le monde réel s’efface.
Partager son parcours de course à pied en temps réel peut faciliter le repérage et exposer à des risques de harcèlement. Publier une photo devant une maison facilement identifiable peut également révéler son adresse et, dans certaines circonstances, faciliter un cambriolage.
Ce ne sont que quelques exemples parmi tant d’autres, mais tous rappellent que les conséquences peuvent être destructrices.
Comment protéger ses données et éviter de devenir une cible ?
Une fois que l’on a pris conscience de cette réalité, reste à savoir comment agir. Il y a des habitudes à faire évoluer, des réflexes à changer et des outils à utiliser pour accompagner cette démarche.
Faire le tri dans ce que l’on partage
Il n’est pas toujours nécessaire de communiquer son nom de famille pour obtenir une simple carte de fidélité ni de renseigner sa date de naissance complète lorsque celle-ci n’est pas indispensable.
Sur les réseaux sociaux, mieux vaut également éviter de publier sa position ou ses trajets en temps réel. De même, utiliser plusieurs adresses e-mail qui ne dévoilent ni son nom ni son prénom peut s’avérer très utile.
Verrouiller ses comptes
Les risques de piratage sont nombreux, et plus vous multipliez les comptes en ligne, plus vous augmentez les points d’entrée pour les cybercriminels.
À défaut de combler toutes les failles présentes en ligne, vous pouvez limiter les risques en utilisant un mot de passe différent pour chaque compte.
Un gestionnaire de mots de passe comme celui inclus dans Bitdefender Premium Security facilite cela. Il génère des mots de passe robustes, les conserve dans un espace chiffré et remplit automatiquement les formulaires.
Par ailleurs, un outil de détection des violations de données est aussi disponible. Il donne accès à une liste des organisations ayant exposé vos informations, afin de mieux agir.
Sécuriser ses connexions
La présence d’un VPN dans l’offre Bitdefender Premium Security apporte un haut niveau de confidentialité en ligne, il bloque aussi des publicités indésirables et limite l’exposition depuis les réseaux publics.
Parallèlement, à cela la protection contre les virus, ransomwares et logiciels espions agit en temps réel sur Windows, macOS, iOS et Android.
Accompagner les plus jeunes
Si le dialogue et la pédagogie restent essentiels avec les plus jeunes, notamment pour leur expliquer ce qu’ils peuvent publier en ligne et pourquoi Internet n’oublie rien, la suite Bitdefender Premium Security intègre également des outils de contrôle parental. Ils permettent de compléter cette démarche en encadrant les usages de vos enfants.
Se protéger contre les arnaques
Avec l’essor de l’IA, les arnaques en ligne ne ciblent plus uniquement les personnes les plus vulnérables. Le mieux est donc de prendre quelques précautions avant de tomber dans le piège.
Le dispositif Scam Protection Pro, intégré dans la suite Bitdefender Premium Security, est intéressant car il couvre de nombreux aspects.
Il est capable de sécuriser les e-mails, les SMS et les conversations en ligne. Si un message ou un lien vous paraît suspect, vous pouvez le soumettre à un assistant IA pour obtenir un avis et savoir plus facilement à quoi vous en tenir. Quant à Scam Radar, il vous alerte sur les arnaques en cours près de chez vous.
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