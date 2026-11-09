La compatibilité HDR est évidemment au rendez-vous, avec notamment les Dolby Vision 2, HDR10+ Adaptive, HDR10 et HLG. Et les joueurs ne sont pas oubliés, puisque les téléviseurs proposent une dalle pouvant atteindre 180 Hz, le VRR, l'ALLM et FreeSync Premium Pro. Hisense propose également un mode HSR qui booste la fréquence jusqu'à 330 Hz, en s’appuyant pour cela sur un traitement logiciel et une adaptation de la définition d'affichage.

De quoi attendre GTA VI (et les autres blockbusters) avec la certitude de profiter d'une expérience de jeu optimale.