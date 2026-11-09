Avec la technologie RGB Mini-LED, Hisense entend réunir le meilleur de deux mondes, avec une luminosité spectaculaire ainsi qu'une reproduction des couleurs ultra précise. Déclinée dans les gammes UR9S et UR8S, cette technologie promet une expérience premium aussi bien pour le cinéma que pour le sport et bien sûr le jeu vidéo.
Remplacer la Smart TV du salon n’est pas une mince affaire pour qui souhaite s’équiper d’un modèle moderne et polyvalent. Il faut de la luminosité pour préserver la lisibilité de l'image, des couleurs fidèles, un contraste suffisamment précis pour faire ressortir les détails… et si possible un modèle capable de sublimer nos jeux vidéo modernes.
C'est là que Hisense entend faire la différence avec le RGB Mini-LED, une technologie de rétroéclairage qui pousse plus loin les possibilités du Mini-LED classique. Avec ses téléviseurs UR9S et UR8S, le constructeur décline cette approche sur des diagonales allant jusqu'à 254 cm (100 pouces), avec la ferme ambition de rapprocher l'expérience du salon de celle d'une véritable salle de cinéma.
RGB Mini-LED : quand la lumière produit directement les couleurs
Sur un téléviseur LED classique ou Mini-LED, le rétroéclairage repose sur des LED blanches ou bleues, dont la lumière est ensuite transformée pour produire les couleurs de l'image. Le RGB Mini-LED adopte une approche différente, puisque chaque LED intègre ici trois diodes indépendantes : rouge, verte et bleue. La lumière colorée est ainsi produite directement à la source, avec un contrôle plus précis de son intensité.
L'intérêt est de limiter les pertes liées aux filtres optiques, tout en élargissant la palette de couleurs affichables. Hisense annonce une couverture pouvant atteindre 100 % de l'espace colorimétrique BT.2020, une référence particulièrement exigeante pour la reproduction des couleurs. Les nuances gagnent en richesse, tandis que le traitement de l'image peut ajuster plus finement la luminosité et les couleurs selon les scènes.
Cette architecture conserve les atouts du Mini-LED, avec un rétroéclairage réparti sur de nombreuses zones, pilotées indépendamment pour mieux gérer les contrastes. Le processeur Hi-View Engine RGB analyse l'image en temps réel et coordonne la lumière rouge, verte et bleue, avec pour objectif de préserver les détails dans les scènes sombres, tout en faisant ressortir les hautes lumières, sans sacrifier la fidélité des couleurs.
Face à l'OLED, qui contrôle individuellement chaque pixel et qui excelle dans la restitution des noirs, le RGB Mini-LED mise sur une autre combinaison, à savoir une réserve lumineuse élevée, un rétroéclairage précis et l'absence de risque de marquage permanent, une faiblesse propre aux écrans OLED. Il ne s'agit donc pas simplement de rendre l'image plus éclatante, mais de conserver une restitution maîtrisée dans des conditions de visionnage très différentes.
Une image XXL qui reste lisible en plein jour
Et justement, la luminosité constitue l'un des arguments majeurs de cette technologie. Sur la série UR9S, Hisense annonce un pic pouvant atteindre 5 000 nits, contre 3 500 nits pour l'UR8S, avec jusqu'à 3 800 nits sur sa version de 254 cm (100 pouces). Ces valeurs de pointe ne correspondent pas à une luminosité maintenue en permanence sur toute la dalle bien sûr, mais elles donnent une idée de la réserve disponible pour les scènes HDR les plus exigeantes.
Par ailleurs, les deux gammes bénéficient d'une dalle mate et d'un traitement antireflet destiné à préserver la lisibilité de l'image, un avantage particulièrement intéressant dans les pièces lumineuses. De quoi profiter d'un grand écran sans devoir systématiquement fermer les volets pour apprécier un film ou toute autre forme de contenu.
La compatibilité HDR est évidemment au rendez-vous, avec notamment les Dolby Vision 2, HDR10+ Adaptive, HDR10 et HLG. Et les joueurs ne sont pas oubliés, puisque les téléviseurs proposent une dalle pouvant atteindre 180 Hz, le VRR, l'ALLM et FreeSync Premium Pro. Hisense propose également un mode HSR qui booste la fréquence jusqu'à 330 Hz, en s’appuyant pour cela sur un traitement logiciel et une adaptation de la définition d'affichage.
De quoi attendre GTA VI (et les autres blockbusters) avec la certitude de profiter d'une expérience de jeu optimale.
UR9S ou UR8S : deux façons de profiter du RGB Mini-LED
Faut-il privilégier la gamme UR9S ou l’UR8S ? En vérité, les deux séries partagent les fondamentaux de la technologie, mais répondent à des attentes différentes.
L'UR9S représente le haut de gamme de Hisense. Disponible en 164 cm (65 pouces), 189 cm (75 pouces) et 215 cm (85 pouces), il pousse la luminosité jusqu'à 5 000 nits et associe son rétroéclairage RGB Mini-LED à un système audio 4.1.2 de 90 W RMS, Tuned by Devialet.
Il se distingue également par son port USB-C compatible vidéo 4K, en complément de ses trois entrées HDMI 2.1. Un téléviseur conçu pour ceux qui souhaitent donc réunir image ambitieuse, son immersif et connectique complète dans une seule installation.
L'UR8S adopte une approche plus polyvalente. Proposé de 139 cm (55 pouces) jusqu'à 254 cm (100 pouces), il conserve la couverture colorimétrique annoncée de 100 % du BT.2020, la dalle mate et les fonctions gaming avancées.
Sa luminosité atteint 3 500 nits, voire 3 800 nits sur le modèle de 100 pouces. Un système audio plus discret, de 2.1.2 et 50 W RMS, mais lui aussi Tuned by Devialet, complète l'ensemble.
Les deux séries intègrent enfin le système d’exploitation maison VIDAA U9.5, avec les principales applications de streaming, ainsi que la compatibilité Apple AirPlay 2 et HomeKit/Matter.