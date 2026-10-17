Opera Air s’offre une refonte placée sous le signe de la sobriété. Interface épurée, notifications désactivées par défaut, nouvelles ambiances sonores… Le navigateur pousse encore plus loin sa volonté de limiter les distractions.
Onglets intelligents, assistants IA, automatisation des tâches… Les navigateurs web cherchent désormais à en faire toujours plus. Opera participe lui-même à cette course aux fonctionnalités avec Opera One et Neon, mais semble avoir d’autres ambitions pour Air. Lancé en février 2025 avec la promesse d'améliorer notre bien-être numérique, ce navigateur avait déjà fait de la concentration et de la relaxation ses principaux arguments. Un an et demi plus tard, l'éditeur norvégien pousse le concept un peu plus loin avec une refonte non pas destinée à enrichir le navigateur, mais à lui apprendre à se faire oublier.
Moins de distractions, moins de notifications : Opera Air fait le ménage dans son interface
Dans le détail, Opera Air s'ouvre désormais sur une page d'accueil débarrassée de ses raccourcis prédéfinis et de ses widgets. Les messages promotionnels et les notifications propres au navigateur sont également désactivés par défaut, afin de ne pas interrompre l'internaute pendant sa navigation. Un choix bienvenu, alors que nous lui reprochions justement la présence de raccourcis sponsorisés sur sa page d’accueil, malgré ses ambitions minimalistes. Rien n'empêche toutefois de réactiver les éléments souhaités, ou d'intégrer des messageries et réseaux sociaux dans la barre latérale.
Cette volonté d'épurer l'interface s'accompagne d'une nouvelle collection de fonds d'écran inspirés de paysages ouverts et de textures naturelles, qui s'adaptent automatiquement aux modes clair et sombre.
De nouvelles ambiances sonores et des pauses pour souffler
Opera n'a pas non plus abandonné les outils de bien-être qui faisaient déjà la particularité de son navigateur. Les anciens Boosts, rebaptisés Soundscapes, accueillent cinq nouvelles compositions musicales, dont Hyperfocus, pensée pour accompagner les périodes de concentration. Une quatrième catégorie, baptisée Ambience, propose des sons naturels, comme le bruit des vagues ou celui d'une forêt au printemps.
Les pauses guidées évoluent elles aussi, avec des exercices de respiration et des étirements de la nuque accessibles depuis la barre latérale. L'utilisateur peut personnaliser l'accompagnement sonore et programmer des rappels, désactivés par défaut.
Opera Air conserve enfin son bloqueur de publicités intégré et son VPN gratuit. L'intelligence artificielle n'a pas non plus disparu du navigateur, qui dispose d'Opera AI depuis décembre 2025. L'éditeur cherche plutôt à limiter les sollicitations inutiles, une approche assez singulière dans un secteur où les navigateurs rivalisent désormais pour devenir des assistants capables de tout faire à notre place.
- settingsMoteur de rendu : Chromium
- extensionExtensions disponibles
- groupCible : généraliste
- center_focus_strongParticularité : outils de relaxation
- devicesPlateforme : bureau
Opera Air se présente comme un navigateur pensé pour réduire le stress. Son design épuré mêle transparence et éléments arrondis. Vous bénéficiez de Boosts audio et d’exercices de pause. La navigation se fait en douceur. L’expérience se veut apaisante et simple. Mais c'est au détriment de plusieurs fonctionnalités auxquelles la version standard d'Opera nous a habitués.
- Design réussi
- Boosts relaxants originaux
- Exercices de pause
- Écran scindé retiré
- Toujours pas de vrais profils natifs
- On veut une version compacte