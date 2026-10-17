Dans le détail, Opera Air s'ouvre désormais sur une page d'accueil débarrassée de ses raccourcis prédéfinis et de ses widgets. Les messages promotionnels et les notifications propres au navigateur sont également désactivés par défaut, afin de ne pas interrompre l'internaute pendant sa navigation. Un choix bienvenu, alors que nous lui reprochions justement la présence de raccourcis sponsorisés sur sa page d’accueil, malgré ses ambitions minimalistes. Rien n'empêche toutefois de réactiver les éléments souhaités, ou d'intégrer des messageries et réseaux sociaux dans la barre latérale.

Cette volonté d'épurer l'interface s'accompagne d'une nouvelle collection de fonds d'écran inspirés de paysages ouverts et de textures naturelles, qui s'adaptent automatiquement aux modes clair et sombre.