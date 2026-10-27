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ExpressVPN propose depuis 2009 l’une des suites de cyberconfidentialité les plus fiables du marché. Et vous pouvez obtenir ses services à moindres frais en ce moment.
Son offre comprenant 2 ans + 4 mois de souscription vous permet d’obtenir un prix de 2,49 € au lieu de 12,49 € chaque mois.
En plus de ces économies à réaliser, découvrez comment ExpressVPN optimise le respect de votre vie privée numérique.
Une solution éprouvée depuis 17 ans
Un réseau optimisé pour la vitesse
Avec 3000 serveurs répartis dans 113 pays, ExpressVPN fait le choix d’une infrastructure qui mise avant tout sur la qualité. En effet, votre choix de serveur vous permet de masquer vos véritables adresses IP et géolocalisation efficacement.
ExpressVPN fait une différence nette du côté de la vitesse. Avec des serveurs équipés pour vous proposer des débits grimpant jusqu’à 40 Gb/s, les utilisateurs les plus exigeants auront de quoi répondre à leurs besoins.
Si vous êtes gamer, c’est l’assurance d’obtenir une latence vraiment réduite. Pour les jeux en ligne où la réactivité est la clef, c'est un avantage indéniable sur vos adversaires.
Vous en profitez également pour jouer contre les personnes de votre choix si votre jeu fonctionne par géolocalisation.
Si vous êtes un adepte du streaming, ExpressVPN saura également pleinement répondre à vos besoins. Les débits disponibles sont adaptés pour endurer les demandes élevées sur les serveurs les plus sollicités. Cela vaut notamment pour les destinations telles que les Etats-Unis, le Japon ou encore le Royaume-Uni.
Couplée à une connexion internet en adéquation avec vos besoins, l'infrastructure d’ExpressVPN est taillée pour les usages les plus variés.
Un respect ferme de votre vie privée
Dernièrement, ExpressVPN a mis en place TrustedServer. Cette technologie fait reposer l’infrastructure d’ExpressVPN sur des serveurs RAM.
En quelques mots, ces serveurs sont redémarrés très régulièrement. À chaque fois, toutes les informations qu’ils contiennent disparaissent par la même occasion.
Vous évoluez ainsi en ligne avec une confidentialité optimisée par le réseau d’ExpressVPN. Votre abonnement comprend également des fonctionnalités de blocage des publicités et des traqueurs en ligne.
Ces outils sont rassemblés dans le menu Protection Lite. Il comprend également une détection au niveau de votre DNS en cas d’attaque par un virus.
ExpressVPN est basé aux Îles Vierges Britanniques. Il s’agit de l’un des pays proposant une législation particulièrement favorable au respect de la vie privée. Aucune donnée relative à votre activité n’est enregistrée lorsque vous utilisez les services de votre réseau virtuel privé.
En somme, par ses fonctionnalités, son infrastructure et sa politique de non-journalisation, ExpressVPN accroît votre cyberconfidentialité.
- storage3000 serveurs
- language113 pays couverts
- lan14 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 30 jours
- thumb_upAvantage : vitesse et stabilité
Passez dès maintenant à ExpressVPN
Comment utiliser ExpressVPN en trois étapes ?
La première étape, après vous être abonné à ExpressVPN, est de télécharger l’application ou l’extension de navigateur. Vous pouvez installer ExpressVPN sur 10 appareils simultanément avec votre abonnement Basique.
Cela inclut aussi bien les ordinateurs sous Linux, macOS ou Windows, que les smartphones sous Android et iOS. Une extension est disponible pour Brave, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox ou encore Vivaldi.
Installez également ExpressVPN sur votre console de jeu (PlayStation, Xbox), votre Smart TV (Android TV, Apple TV, Fire TV…) et votre tablette. Divers modèles de NAS et de routeurs peuvent être connectés à ExpressVPN.
La deuxième étape est de vous connecter systématiquement à un serveur d’ExpressVPN avant chaque navigation en ligne. Votre application vous aide à identifier les serveurs les plus rapides, ou à en conserver certains dans vos préférences.
Enfin, la troisième étape est d’activer Network Lock. Cette fonctionnalité joue un rôle de Kill Switch. Elle bloque votre navigation en cours en cas de perte momentanée de votre connexion VPN. Cela évite de vous exposer en ligne.
Lisez l'avis indépendant de Clubic sur ExpressVPN, mis à jour en octobre 2026.
Il vous reste peux de temps pour saisir cette offre
En ce moment, votre abonnement à ExpressVPN est disponible à partir de 2,49 € par mois pour la souscription Basique.
Grâce à votre réduction de - 80 %, vous économisez concrètement 10 € par mois pour une durée de 2 ans + 4 mois.
Un renouvellement automatique de votre abonnement Basique est prévu contre 6,66 € par mois. Vous pouvez le conserver, ou non, selon votre souhait.
ExpressVPN met à votre disposition son service client. Il est anglophone. Vous pouvez le joindre par chat ou par mail, 24/7. 30 jours de garantie satisfait ou remboursé sont inclus.