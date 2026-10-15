Plutôt que de choisir un VPN gratuit, passez un cap en cybersécurité. CyberGhost, l’un des meilleurs réseaux virtuels du marché, est disponible dès 1,99 € par mois.
Cette réduction de - 83 % est sans compromis avec votre cyberconfidentialité.
CyberGhost VPN vous propose une infrastructure rapide et vaste. Équipez dès à présent jusqu’à sept appareils connectés simultanément avec votre abonnement.
Voici pourquoi ces trois raisons font de CyberGhost VPN un bon choix pour vous équiper à long terme.
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Des serveurs aussi nombreux que rapides
Le premier point fort de CyberGhost VPN est la taille de son infrastructure. Avec 11 500 serveurs à votre disposition, vous avez l’embarras du choix.
Les VPN gratuits ont comme première limite de proposer une infrastructure restreinte. Or, plus vous êtes nombreux à vous connecter aux mêmes serveurs, et plus la connexion sature.
De même, les destinations les plus prisées, comme les États-Unis, le Japon ou le Royaume-Uni, sont rarement desservies.
CyberGhost VPN comprend plusieurs serveurs par destination virtuelle. Cela est d’autant plus le cas pour les pays les plus demandés. En répartissant la demande, CyberGhost réduit ainsi les risques d’encombrement.
De plus, une bande passante illimitée et des débits moyens de 10 Gb/s sont inclus dans votre offre. Bien évidemment, plus le point de connexion sera lointain, et moins les débits seront importants.
Néanmoins, grâce à la puissance de son réseau, CyberGhost VPN parvient à couvrir efficacement vos besoins les plus variés.
Ce qu’un VPN gratuit ne propose pas, ce sont les serveurs réservés. Avec CyberGhost VPN, bénéficiez de serveurs dédiés à diverses activités, comme le gaming ou le streaming.
Cela réduit le risque de blocage d’une adresse IP tout en vous aidant à dynamiser votre vitesse de navigation. Parce que chaque milliseconde compte, CyberGhost vous aide à faire la différence.
Une cyberconfidentialité à la pointe
Le deuxième point clé avec CyberGhost est que sa politique de non-journalisation est fiable. L’entreprise est basée en Roumanie. C’est un des pays appliquant la législation la plus ferme en termes de respect de la vie privée.
Vous cumulez cette législation roumaine hautement favorable au RGPD. CyberGhost en veut pour preuve que les convocations judiciaires reçues pour extraire les données d’un individu se soldent par une impossibilité technique.
L’infrastructure de CyberGhost est basée sur des serveurs RAM. Ils sont régulièrement redémarrés, ce qui efface leur mémoire.
En cumulant cela avec un chiffrement de votre connexion VPN à l’aide d’algorithmes de niveau militaire comme AES-256, vous êtes à l’abris.
Un VPN gratuit doit trouver des sources de financement, surtout si ce n’est pas la version limitée d'un acteur clé du marché.
Bien souvent, ces VPN vous font payer la note en revendant une partie de vos données. C'est parfaitement contre-productif avec l’usage d'un VPN. Mettez fin à ce problème avec cet abonnement à seulement 1,99 euros par mois.
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : meilleur équilibre prix/performance
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Un VPN prêt à équiper jusqu’à sept de vos appareils connectés
Le troisième point appréciable de votre abonnement à CyberGhost VPN, c’est bien de pouvoir équiper plusieurs appareils connectés.
Ne vous limitez pas à votre ordinateur. Bien sûr, une application CyberGhost est disponible sous Linux, macOS ou Windows. Néanmoins, le bon respect de votre vie privée passe aussi par votre smartphone, votre Smart TV ou encore votre tablette.
CyberGhost est compatible avec Android, Android TV, Apple TV, Fire TV, iOS, iPadOS, Samsung TV, et bien d’autres appareils. Cela vaut aussi pour des consoles de jeu comme les PlayStation 5 ou les Xbox One, de même que divers modèles de NAS et de routeurs.
En bref, CyberGhost VPN est un réseau virtuel privé polyvalent et sûr. Ses services sont éprouvés depuis 2011. Pour en apprendre davantage sur cette solution, un avis complet est disponible chez Clubic.
Une offre d’abonnement à - 83 %
Avec une facture de 51,74 €, vous économisez rapidement sur l'abonnement au mois. La TVA s’applique en France métropolitaine pour cet achat.
CyberGhost récompense votre fidélité. Une fois ces 26 premiers mois écoulés, vous pouvez conserver votre abonnement dès 51,74 € par an. Cela correspond à 4,31 € par mois. Vous pouvez activer comme désactiver votre renouvellement automatique selon votre souhait.
En cas de besoin, CyberGhost a pour avantage de disposer d’un service client francophone. Vous pouvez le joindre par chat, ou par mail. Il est disponible 24/7. Sa garantie satisfait ou remboursé de 45 jours vous laisse le temps d’éprouver votre VPN.
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- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : meilleur équilibre prix/performance
CyberGhost séduit par sa simplicité d’utilisation, son vaste réseau et ses nombreuses possibilités d’automatisation. Particulièrement efficace pour le streaming, solide en P2P et régulièrement audité sur la confidentialité, le service propose une offre polyvalente, à des tarifs très intéressants sur la durée.
Les débits restent confortables pour la plupart des usages, malgré des pertes sensibles sur les connexions très haut débit. Quelques fonctions avancées manquent à l’appel, les possibilités varient selon les plateformes et l’abonnement mensuel reste relativement cher.
- Interface claire et automatisations pratiques
- Streaming très efficace et P2P satisfaisant
- Réseau étendu et large compatibilité
- Confidentialité régulièrement auditée
- Très bon rapport qualité-prix sur la durée
- Pertes de débit sur les connexions très rapides
- Fonctionnalités inégales selon les plateformes
- Quelques options avancées absentes
- Abonnement mensuel cher