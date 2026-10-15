Le premier point fort de CyberGhost VPN est la taille de son infrastructure. Avec 11 500 serveurs à votre disposition, vous avez l’embarras du choix.

Les VPN gratuits ont comme première limite de proposer une infrastructure restreinte. Or, plus vous êtes nombreux à vous connecter aux mêmes serveurs, et plus la connexion sature.

De même, les destinations les plus prisées, comme les États-Unis, le Japon ou le Royaume-Uni, sont rarement desservies.

CyberGhost VPN comprend plusieurs serveurs par destination virtuelle. Cela est d’autant plus le cas pour les pays les plus demandés. En répartissant la demande, CyberGhost réduit ainsi les risques d’encombrement.

De plus, une bande passante illimitée et des débits moyens de 10 Gb/s sont inclus dans votre offre. Bien évidemment, plus le point de connexion sera lointain, et moins les débits seront importants.

Néanmoins, grâce à la puissance de son réseau, CyberGhost VPN parvient à couvrir efficacement vos besoins les plus variés.