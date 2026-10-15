Google a repéré beaucoup d'erreurs de gestion de la mémoire. 25 des 37 failles sont de type "use-after-free". Le programme continue d'utiliser une zone qu'il a pourtant libérée, et un attaquant peut tenter d'y glisser ses propres données. Six de ces failles sont critiques (navigateur, PDF, réseau, composants centraux, SVG, médias). Les 29 failles de gravité élevée touchent notamment V8, le moteur JavaScript, les extensions ou WebRTC. Le bulletin liste aussi une fuite d'informations dans le gestionnaire de mots de passe et une élévation de privilèges dans l'installeur de Chrome. Google précise que les détails techniques peuvent rester restreints tant que la majorité des utilisateurs n'est pas à jour. Une prime de 1 000 dollars pour une faille de gravité élevée a été reversée à Findingz.