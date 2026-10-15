Google vient de corriger 37 failles de sécurité dans Chrome, dont sept critiques. Edge, qui repose sur le même socle, n'a pas encore reçu ces correctifs.
Le déploiement de la version 155.0.8059.79 de Chrome (avec une build .80 sur Windows et macOS) a débuté cette semaine et va durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Il arrive après Chrome 154, qui avait déjà corrigé 108 vulnérabilités.
Des erreurs de mémoire côté Chrome, un correctif en attente côté Edge
Parmi les failles critiques, la CVE-2026-110152 touche ANGLE, un composant graphique du navigateur. Il s'agit d'un dépassement de tampon (buffer overflow). Chrome peut écrire des données en dehors de l'espace mémoire prévu pour une opération. Résultat, un plantage ou, dans certains cas, l'exécution de code malveillant. Elle a été signalée le 30 septembre par Zhenpeng (Leo) Lin, de depthfirst.
Google a repéré beaucoup d'erreurs de gestion de la mémoire. 25 des 37 failles sont de type "use-after-free". Le programme continue d'utiliser une zone qu'il a pourtant libérée, et un attaquant peut tenter d'y glisser ses propres données. Six de ces failles sont critiques (navigateur, PDF, réseau, composants centraux, SVG, médias). Les 29 failles de gravité élevée touchent notamment V8, le moteur JavaScript, les extensions ou WebRTC. Le bulletin liste aussi une fuite d'informations dans le gestionnaire de mots de passe et une élévation de privilèges dans l'installeur de Chrome. Google précise que les détails techniques peuvent rester restreints tant que la majorité des utilisateurs n'est pas à jour. Une prime de 1 000 dollars pour une faille de gravité élevée a été reversée à Findingz.
Le nom de Xinyang Ge revient sur au moins 15 entrées, dont trois critiques. Parmi celles-ci, une seule, la CVE-2026-110169 (un use-after-free dans V8), précise qu'il travaille chez Anthropic et qu'il a été assisté par Claude. Google signe de son côté 12 failles. Microsoft, Mozilla ou encore Apple s'appuient eux aussi sur l'IA pour leurs travaux de sécurité. En mars, nous rapportions que Claude Opus 4.6 avait repéré plus de 100 vulnérabilités dans Firefox en deux semaines, dont 14 de haute sévérité. En mai, Mozilla expliquait avoir corrigé 423 failles en avril, dont 271 attribuées à Claude Mythos Preview.
Les autres navigateurs reposant sur Chromium comme Edge, Brave, Opera ou encore Vivaldi devraient eux aussi profiter de ces correctifs.
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