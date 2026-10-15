Rester assis quelques minutes sur un banc n’a rien à voir avec passer huit heures d’affilée derrière un bureau, le dos figé, les épaules affaissées, la nuque raide et les yeux rivés sur un écran.

Au fil des heures, le corps finit par protester : douleurs lombaires, tensions cervicales et fatigue qui s’installent.

Les réglages font toute la différence

C’est précisément le problème qu’une chaise ergonomique doit aider à prévenir. Mais il ne suffit pas de choisir un siège simplement plus confortable.

L’enjeu est de trouver un modèle capable d’accompagner les mouvements du corps, d’offrir un soutien adapté aux zones sollicitées et de s’ajuster à la morphologie de chacun.

Pour y parvenir, les possibilités de réglage font toute la différence. Plus elles sont nombreuses et précises, plus il est facile de personnaliser le maintien en fonction de ses besoins. Et dans ce domaine, la Sihoo Doro C300 Pro V2 se démarque clairement.

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