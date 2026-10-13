Un pirate anonyme a revendiqué l’attaque auprès du quotidien Politiken le 8 octobre. Selon lui, l’opération n’avait rien de difficile. Il aurait trouvé le mot de passe d’un ancien employé dans une fuite de données plus vaste, et Pays avait au moins trois profils protégés par « 123456 ». Ces informations concordent avec les investigations de TV 2. L’intrus dit avoir ensuite écrit deux programmes pour interroger le CPR et stocker les réponses hors du registre. Pour l’autorité danoise de protection des données, les numéros CPR ont été testés en série, par force brute, afin de repérer les numéros valides.

Plus de 14 millions de recherches ont été lancées dans le système entre le 11 et le 20 septembre, pour 8,8 millions de numéros récupérés, d’après la chaîne danoise. Politiken compte parmi eux environ 5,5 millions de vivants et 3,3 millions de morts. L’administration du CPR n’a rien remarqué avant le 2 octobre, quand ses services ont constaté une facture anormalement élevée adressée à Pays et coupé l’accès de la société. Le pirate a donc gardé la main sur le compte pendant 21 jours, alors qu’il lui avait suffi de dix jours pour extraire les données. « On pourrait dire qu’elle a vidé la base de données », a résumé auprès de TV 2 Jens Myrup Pedersen, professeur de cybersécurité à l’université d’Aarhus, à propos de la personne derrière l’attaque.

Pour Pieter Arntz, chercheur chez Malwarebytes, le système aurait dû refuser un mot de passe aussi faible, et un tel volume de recherches depuis un seul compte aurait dû alerter l’administration plus tôt. Les personnes inscrites avec une protection de nom et d’adresse ont échappé à la fuite. Les autres peuvent recevoir des SMS ou des appels frauduleux qui citent leurs informations personnelles, et les autorités danoises appellent à la plus grande prudence. Auprès de Politiken, le pirate a affirmé n’avoir aucune intention de vendre ou de publier ces données.

Là, en ce moment, vous devriez être en train de changer tous vos mots de passe, n’est-ce pas ?