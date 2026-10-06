Nouveau venu dans la gamme Mistral, le chiffreur IP9100 de Thales multiplie par dix le débit des liaisons chiffrées souveraines du groupe. Destiné à la défense et aux infrastructures critiques, on apprend qu'il sera livré à partir du premier trimestre 2027.
Avec la croissance évidente des réseaux et l'essor des data centers, les infrastructures critiques doivent chiffrer des volumes de données toujours plus importants, parfois stratosphériques, sans pour autant ralentir leurs échanges. Thales entend relever ce défi avec l'IP9100, nouveau chiffreur de sa gamme Mistral (rien à voir avec l'entreprise française d'intelligence artificielle) dévoilé à la veille des Assises de la cybersécurité de Monaco, qui s'ouvrent ce mercredi 7 octobre, avec la présence de Clubic sur place d'ailleurs. L'équipement promet un débit dix fois supérieur au plafond affiché jusqu'ici par la gamme, une architecture capable d'évoluer avec les besoins et des algorithmes conçus pour résister aux ordinateurs quantiques de demain.
À 100 Gbit/s et prêt pour le post-quantique, le nouveau chiffreur de Thales vise les infrastructures critiques
Un chiffreur réseau fonctionne un peu comme un traducteur en langue secrète. Installé à la sortie d'un site, il transforme les données en un charabia illisible avant leur départ ; et un second équipement, placé à l'arrivée, les remet en clair. Entre les deux, elles peuvent traverser des réseaux non sécurisés sans pouvoir être lues par un éventuel espion.
La gamme Mistral sait déjà gérer jusqu'à 10 000 VPN en même temps, qui on le rappelle sont des tunnels chiffrés qui relient des sites distants entre eux, mais son débit plafonnait jusqu'ici à 10 Gbit/s, selon le catalogue de Thales. L'IP9100, lui, est validé à 100 Gbit/s, soit environ 12,5 gigaoctets par seconde, en full duplex, c'est-à-dire dans chaque sens en même temps, à l'envoi comme à la réception.
Avec un tel débit, l'IP9100 est d'abord pensé pour l'interconnexion de centres de données, qui s'échangent en permanence des quantités colossales de données, par exemple pour se sauvegarder mutuellement. Dans ce contexte, trois critères sont essentiels, à savoir le volume transporté, la latence, c'est-à-dire le délai que met une donnée pour arriver à destination, et la robustesse, autrement dit la capacité à tenir sans faillir. Pour suivre la hausse des besoins, Thales a opté pour une architecture modulaire, qui fonctionne un peu comme un jeu de briques. L'équipement pourra ainsi répartir sa capacité en quatre liaisons de 40 Gbit/s, deux de 100 ou une seule de 200, et le groupe vise à terme plusieurs centaines de gigabits par seconde.
Un chiffreur souverain qui prépare déjà l'après-quantique
Concernant la confidentialité, le chiffreur IP9100 protégera des informations jusqu'au niveau de « Diffusion Restreinte », ainsi que ses équivalents dans l'Union européenne et à l'OTAN. Cette mention s'applique à des données dont la divulgation pourrait nuire aux intérêts de l'État ou d'une organisation, sans pour autant relever du secret de la défense nationale, réservé en France aux niveaux « Secret » et « Très Secret ». L'équipement s'adresse aux acteurs de la défense et aux organismes d'importance vitale, donc les opérateurs d'énergie, d'eau ou de transport dont une défaillance pénaliserait tout le pays. Pour les informations classifiées, Thales propose d'autres chiffreurs, au sein d'une offre de sécurité réseau déjà utilisée dans plus de 50 pays.
Comme le reste de la gamme Mistral, qu'il vient compléter, l'IP9100 intégrera des algorithmes post-quantiques. Il s'agit de nouvelles méthodes de chiffrement conçues pour résister aux futurs ordinateurs quantiques, des machines qui, une fois assez puissantes, pourraient théoriquement casser une partie des protections actuelles, notamment celles qui servent à échanger les clés de chiffrement.
Nul besoin d'attendre leur arrivée pour s'en inquiéter, puisque des données interceptées aujourd'hui peuvent très bien être stockées, puis déchiffrées dans quelques années. Sur ce point, Thales reste discret et ne dit pas encore quels algorithmes il a retenus. Olivier Besson, directeur des activités de cyberprotection du groupe, affirme qu'aucune autre solution souveraine ne sait protéger des réseaux critiques à un tel débit. Les clients pourront juger sur pièce dès le premier trimestre 2027, date prévue des premières livraisons.