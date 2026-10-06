Avec un tel débit, l'IP9100 est d'abord pensé pour l'interconnexion de centres de données, qui s'échangent en permanence des quantités colossales de données, par exemple pour se sauvegarder mutuellement. Dans ce contexte, trois critères sont essentiels, à savoir le volume transporté, la latence, c'est-à-dire le délai que met une donnée pour arriver à destination, et la robustesse, autrement dit la capacité à tenir sans faillir. Pour suivre la hausse des besoins, Thales a opté pour une architecture modulaire, qui fonctionne un peu comme un jeu de briques. L'équipement pourra ainsi répartir sa capacité en quatre liaisons de 40 Gbit/s, deux de 100 ou une seule de 200, et le groupe vise à terme plusieurs centaines de gigabits par seconde.