Internxt ouvre sa messagerie chiffrée aux abonnés Ultimate. Le service revendique du chiffrement de bout en bout, mais celui-ci s'arrête aux portes d'Internxt : sans PGP, un message envoyé vers un autre fournisseur circule en clair.
Le fournisseur espagnol lance Mail, avec des adresses en @inxt.me, @inxt.eu ou @encrypt.eu à créer depuis mail.internxt.com. La messagerie rejoint le stockage cloud, le VPN, Meet et Photos dans l'abonnement Ultimate.
Un chiffrement de bout en bout, mais réservé aux adresses Internxt
Mail n'est pas vendu à part. Il faut souscrire la formule Ultimate, facturée 5,99 €/mois sur un an ou 780 € à vie pour 5 To de stockage (les tarifs peuvent évoluer). Lors de notre test du VPN d'Internxt, Mail et Photos figuraient encore comme "à venir" dans cette même offre. Le service est maintenant disponible. Il suffit de choisir son adresse et de confirmer son mot de passe, sans réglage à faire.
Internxt explique chiffrer chaque message sur l'appareil de l'expéditeur avant l'envoi. Bon, en pratique, cette promesse ne vaut qu'entre deux adresses Internxt Mail. Le service ne prend pas en charge PGP, le standard qui permettrait de chiffrer un message pour un correspondant chez un autre fournisseur. Un e-mail envoyé vers une adresse extérieure est logiquement arrivé sans chiffrement de bout en bout. Ce qu'Internxt garantit dans ce cas, c'est un chiffrement au repos. Les messages sont rendus illisibles une fois stockés sur ses serveurs, une protection distincte de celle du contenu en transit. L'entreprise revendique par ailleurs une architecture "zero-knowledge", où elle affirme ne détenir aucune clé de déchiffrement, et une couche dite post-quantique, censée résister aux futurs ordinateurs quantiques.
À titre de comparaison, Proton Mail, hébergé en Suisse, chiffre aussi les échanges entre comptes Proton et protège les messages stockés par un chiffrement "zero-access". Pour un destinataire extérieur, il propose la prise en charge de PGP ou l'envoi d'un message protégé par mot de passe. Chez Infomaniak Mail, également suisse, le message est chiffré côté serveur, et le destinataire externe le consulte via une interface protégée par un mot de passe transmis à part.
Tuta, en Allemagne, écarte PGP, jugé trop complexe, au profit de son propre protocole. E-mails, objets, pièces jointes, calendrier et contacts sont chiffrés de bout en bout avec une cryptographie post-quantique, et un message vers un destinataire externe peut lui aussi être protégé par un mot de passe.
Internxt Mail est donc une alternative européenne de plus. Pour l'instant, la messagerie est assez dépouillée et ressemble davantage à une alpha. On ne trouve aucune gestion par dossiers ou par libellés, ni aucun carnet d'adresses. Lors de l'envoi d'un message, il n'est pas possible de sélectionner directement un fichier de l'espace de stockage Internxt Drive. Reste à voir comment le service va évoluer