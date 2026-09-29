Tuta, en Allemagne, écarte PGP, jugé trop complexe, au profit de son propre protocole. E-mails, objets, pièces jointes, calendrier et contacts sont chiffrés de bout en bout avec une cryptographie post-quantique, et un message vers un destinataire externe peut lui aussi être protégé par un mot de passe.

Internxt Mail est donc une alternative européenne de plus. Pour l'instant, la messagerie est assez dépouillée et ressemble davantage à une alpha. On ne trouve aucune gestion par dossiers ou par libellés, ni aucun carnet d'adresses. Lors de l'envoi d'un message, il n'est pas possible de sélectionner directement un fichier de l'espace de stockage Internxt Drive. Reste à voir comment le service va évoluer