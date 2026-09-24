Foire aux questions

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Qu’est-ce qu’un « tunnel VPN » et que protège-t-il exactement sur un Wi‑Fi public ?

Un tunnel VPN est une connexion chiffrée entre votre appareil et un serveur VPN, qui encapsule vos données pour les rendre illisibles à un tiers présent sur le même réseau Wi‑Fi. Sur un point d’accès public, cela limite notamment les risques d’écoute (sniffing) ou de manipulation du trafic par un attaquant local. En pratique, le Wi‑Fi du café ne voit plus le contenu des échanges, seulement qu’une connexion chiffrée vers le serveur VPN est établie. En revanche, le VPN ne rend pas anonyme “par défaut” : le site visité peut toujours vous identifier via vos comptes, cookies ou l’empreinte du navigateur. Enfin, il ne corrige pas une connexion déjà compromise par un malware sur la machine.

Que signifie un VPN « limité au trafic du navigateur » par rapport à un VPN système ?

Un VPN intégré au navigateur ne chiffre que les flux réseau qui passent par ce navigateur (pages web, requêtes, téléchargements lancés depuis lui). À l’inverse, un VPN système (au niveau de l’OS) route et chiffre l’ensemble du trafic de l’appareil, y compris les autres navigateurs, clients mail, messageries et mises à jour. La différence vient de l’architecture : le VPN navigateur fonctionne comme un proxy/VPN applicatif, tandis que le VPN système agit sur la pile réseau de l’appareil. Conséquence directe : activer le VPN d’un navigateur ne protège pas les données envoyées par les autres applications. Pour une protection globale sur Wi‑Fi public, c’est le VPN système qui couvre le périmètre le plus large.

Que recouvre l’expression « pas de journaux d’activité » (no‑logs) et que peut vérifier un audit indépendant ?

Une politique « no‑logs » signifie que le fournisseur affirme ne pas enregistrer l’historique de navigation, les requêtes DNS, les adresses IP sources ou des horodatages permettant de relier un utilisateur à une activité. Dans les faits, certains services conservent malgré tout des données techniques minimales (par exemple pour la stabilité, l’anti-abus ou la capacité), ce qui rend la portée exacte du « no‑logs » dépendante de la définition retenue. Un audit indépendant peut examiner l’infrastructure, la configuration et les procédures internes pour vérifier l’alignement entre la politique annoncée et les pratiques observées à un instant donné. Il ne garantit pas à lui seul qu’aucune donnée ne sera jamais collectée dans le futur, ni qu’un partenaire technique n’en collecte pas en amont. Pour juger la robustesse du « no‑logs », il faut aussi regarder la transparence sur les types de données exclus, la durée de conservation et le cadre légal applicable.