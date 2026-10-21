Il faut toutefois garder à l’esprit que le catalogue n’est pas nécessairement identique entre deux plateformes. Un morceau présent sur Spotify peut ainsi ne pas être disponible dans le catalogue Deezer, ou être associé à une autre version.

Le transfert ne « copie » donc pas les fichiers audio, mais il vient retrouver les contenus correspondants dans le catalogue de la nouvelle plateforme, tant que cela est possible.