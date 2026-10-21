Non, changer de plateforme de streaming ne signifie pas forcément « repartir de zéro ». Avec Tune My Music, Deezer permet de transférer gratuitement ses playlists, ses titres, ses albums et ses artistes favoris depuis Spotify et plus de 50 autres services.
Passer de Spotify à Deezer peut sembler fastidieux lorsqu’on imagine devoir recréer manuellement plusieurs années de playlists. Pourtant, il suffit de quelques étapes à peine pour retrouver intacte sa bibliothèque musicale sur la plateforme française. Deezer intègre en effet directement Tune My Music, un service spécialisé dans le transfert de bibliothèques musicales.
L’opération peut être réalisée depuis l’application Deezer sur smartphone ou ordinateur. Et surtout, le transfert effectué depuis l’application Deezer est gratuit et sans limite de titres, sous réserve des éventuelles limites de contenu prises en charge par Deezer.
Pourquoi transférer Spotify vers Deezer plutôt que recréer ses playlists ?
Le principal intérêt du transfert est de conserver ses habitudes musicales sans devoir rechercher manuellement chaque morceau. Playlists, titres, albums et artistes favoris peuvent être importés automatiquement depuis Spotify (entre autres) vers Deezer.
Le principe est particulièrement intéressant pour tous ceux qui envisagent de changer de plateforme de streaming, mais qui hésitent à cause de leur bibliothèque existante. Il faut dire qu’une playlist soigneusement construite au fil des années peut rapidement contenir plusieurs centaines de titres, et la perspective de devoir la recréer morceau par morceau n’a donc rien de très réjouissant.
Outre Spotify, Deezer permet également d’importer une bibliothèque depuis Apple Music, YouTube Music, Tidal, Amazon Music, Qobuz et de nombreux autres services. La plateforme annonce plus de 50 services compatibles avec Tune My Music.
Comment transférer une playlist Spotify vers Deezer gratuitement ?
Depuis l’application Deezer, le transfert s’effectue en quelques étapes. Il suffit pour cela d’ouvrir les paramètres, d’accéder à l’importation de musique, de sélectionner Spotify puis de suivre les instructions de Tune My Music. Voici la procédure complète.
Comment lancer le transfert depuis l’application Deezer ?
Sur smartphone, la méthode est particulièrement simple :
- Ouvrez Deezer et rendez-vous sur votre profil
- Ouvrez les Paramètres
- Dans les préférences, sélectionnez Musique, puis Importer ma musique
- Deezer vous redirige automatiquement vers Tune My Music
- Sélectionnez Spotify comme plateforme source
- Suivez les instructions affichées à l’écran et choisissez les éléments à transférer
- Une fois l’opération terminée, sélectionnez Revenir sur Deezer
Peut-on transférer sa bibliothèque vers Deezer depuis un ordinateur ?
Oui, le transfert de bibliothèque est également accessible depuis la version ordinateur de Deezer. Dans ce cas, rendez-vous sur votre profil, ouvrez les paramètres du compte puis sélectionnez Transférer votre bibliothèque.
Il suffit ensuite de choisir le service source, de suivre les différentes étapes proposées par Tune My Music, de sélectionner la musique à importer puis de lancer le transfert vers Deezer.
Que peut-on transférer de Spotify vers Deezer ?
Tune My Music ne se limite pas aux playlists, puisque le transfert peut également concerner les titres, albums et artistes favoris. L’objectif est donc bien de récupérer une bibliothèque musicale aussi complète que possible sur Deezer.
Il faut toutefois garder à l’esprit que le catalogue n’est pas nécessairement identique entre deux plateformes. Un morceau présent sur Spotify peut ainsi ne pas être disponible dans le catalogue Deezer, ou être associé à une autre version.
Le transfert ne « copie » donc pas les fichiers audio, mais il vient retrouver les contenus correspondants dans le catalogue de la nouvelle plateforme, tant que cela est possible.
À noter que les podcasts ne sont, eux, pas concernés par cette fonctionnalité, et Tune My Music importe uniquement le contenu musical.
Pourquoi transférer sa bibliothèque musicale améliore-t-il l’expérience Deezer ?
Une bibliothèque complète permet à Deezer de mieux comprendre les goûts musicaux de l’utilisateur et d’affiner ses recommandations, notamment avec Flow. C’est un point important lorsqu’on change de plateforme, retrouver ses playlists est une chose, conserver une expérience personnalisée en est une autre.
En important ses artistes, albums et titres favoris, l’utilisateur fournit donc à Deezer davantage d’éléments pour construire ses recommandations. Flow peut ainsi s’appuyer sur une bibliothèque plus représentative des habitudes d’écoute, pour un rendu personnalisé.
Ce fonctionnement participe aussi à rendre le changement de plateforme moins contraignant. Plutôt que de considérer son historique musical comme un obstacle, l’utilisateur peut emporter une grande partie de ses habitudes avec lui.
Spotify ou Deezer : faut-il vraiment choisir entre les deux ?
On l’a vu, changer de plateforme de streaming est aujourd’hui beaucoup moins contraignant qu’il n’y paraît. La possibilité de transférer gratuitement une bibliothèque musicale permet surtout de tester une alternative sans abandonner pour autant ses playlists et ses favoris.
Deezer met par ailleurs en avant une approche plus transparente autour de certaines évolutions du streaming, notamment avec l’étiquetage des musiques entièrement générées par IA. Le transfert de bibliothèque s’inscrit dans cette volonté de rendre le changement de service plus simple, tout en permettant à l’utilisateur de conserver ses habitudes musicales.
Pour celles et ceux qui hésitent encore entre Spotify ou Deezer, le transfert constitue donc surtout un moyen de réduire considérablement le coût pratique du changement, puisque quelques étapes suffisent pour retrouver l’essentiel de sa bibliothèque, plutôt que de recommencer manuellement.
FAQ : transférer une playlist Spotify vers Deezer
Peut-on transférer gratuitement une playlist Spotify vers Deezer ?
Oui. En passant par Tune My Music depuis l’application Deezer, le transfert est gratuit et sans limite de titres.
Quelle application utiliser pour transférer Spotify vers Deezer ?
Deezer propose un accès intégré à Tune My Music, son partenaire spécialisé dans le transfert de bibliothèques musicales.
Peut-on transférer toute sa bibliothèque Spotify vers Deezer ?
Oui. Le service permet de transférer playlists, titres, albums et artistes favoris. En revanche, les podcasts ne sont pas pris en charge.
Combien de plateformes sont compatibles avec Tune My Music sur Deezer ?
Deezer indique que Tune My Music permet d’importer une bibliothèque depuis Spotify et plus de 50 autres services de streaming, parmi lesquels Apple Music, YouTube Music, Tidal, Amazon Music et Qobuz.
Peut-on transférer sa musique Spotify vers Deezer depuis un smartphone ?
Oui. Le lien vers Tune My Music est directement accessible depuis l’application Deezer. Le transfert peut également être effectué depuis un ordinateur.