L’édition de rentrée des French Days est terminée, mais CyberGhost VPN a décidé de prolonger son offre la plus intéressante pendant encore quelques jours. En effet, il est toujours possible de souscrire à sa formule longue durée pour 1,99 € par mois.
CyberGhost VPN a frappé fort durant les French Days, avec une offre à seulement 1,99 € par mois pour deux ans d’abonnement avec deux mois
supplémentaires offerts. Si vous n’avez pas eu l’occasion de vous y intéresser,
bonne nouvelle : cette promotion est toujours disponible à l’heure actuelle,
sous l’appellation « Offre spéciale d’automne ».
CyberGhost, un VPN grand public qui mise sur la simplicité
Certes, la promotion est alléchante, mais à quoi donne-t-elle accès ? Chez CyberGhost, c’est la simplicité qui prime. Votre abonnement vous permet d'activer le VPN sur sept de vos appareils simultanément, avec une application disponible sur une multitude de machines : smartphones et tablettes iOS et Android, ordinateurs sous Windows, macOS et Linux, boîtiers Android TV et Apple TV…
Il faut donc retenir que vous pouvez installer CyberGhost VPN sur la grande majorité des appareils de votre foyer, afin de l’activer dès que vous et vos proches en ressentez le besoin. Quelle que soit la plateforme sur laquelle elle est installée, l’application du VPN reste très simple à utiliser, ce qui permet aux utilisateurs de tous les niveaux de la maîtriser en quelques minutes.
Il est également intéressant de souligner que les utilisateurs les plus avancés peuvent, eux aussi, y trouver leur compte. En effet, il est tout à fait possible de configurer le service directement sur un routeur, afin de protéger la connexion de tous les appareils connectés à votre réseau domestique, y compris les consoles PlayStation et Xbox. Cette solution permet même d'en faire profiter vos invités de passage, à condition qu’ils se connectent à votre Wi-Fi ! Et, en cas de besoin, le support client de la plateforme peut vous assister dans l’ajustement des paramètres.
Côté réseau, CyberGhost revendique plus de 11 500 serveurs répartis dans 100 pays. Une telle couverture vous permet de simuler une connexion depuis de nombreuses régions du monde, mais aussi d’utiliser facilement une adresse IP française lorsque vous vous trouvez à l’étranger.
Une proposition qui est notamment utile pour retrouver l’accès à vos services de streaming et de replay français, parfois inaccessibles depuis d’autres pays.
La sécurité et la confidentialité des données au
rendez-vous
En matière d’usage, d’ailleurs, CyberGhost VPN offre de nombreuses possibilités. Et pour cause, son réseau comprend différentes catégories de serveurs optimisés pour le jeu en ligne ou encore le streaming. À cela vient s’ajouter l’infrastructure NoSpy, qui donne accès à des serveurs totalement gérés en interne par CyberGhost en Roumanie, pour les utilisateurs qui souhaitent bénéficier d’une infrastructure directement contrôlée par l’entreprise.
Enfin, en ce qui concerne l’aspect sécurité, CyberGhost repose sur une politique no-log et exploite des serveurs fonctionnant en RAM, ce qui contribue à renforcer la confidentialité de la navigation. Le service donne aussi accès à des fonctions utiles, comme le kill switch, qui coupe la connexion Internet si le VPN décroche, ou encore le split tunneling sous Windows et Android, qui vous permet de choisir quelles applications doivent passer par le tunnel VPN.
Un VPN fiable et abordable, approuvé par Clubic
Dans son test mis à jour en septembre 2026, Clubic attribue à CyberGhost VPN la note de 9,8/10. Le service conserve également la première place de son comparatif des meilleurs VPN. Sont notamment salués son interface très claire, son réseau étendu et sa prise en charge du P2P et du streaming.
Le bon rapport qualité-prix de CyberGhost VPN est également valorisé au sein du test, et ce point est forcément encore plus probant lorsque le tarif mensuel passe sous la barre des 2 €. Certes, cela implique de vous engager sur deux ans, mais quand on sait que l’abonnement mensuel sans engagement coûte 11,99 €, il n'est pas nécessaire de se lancer dans des calculs savants afin de comprendre l'intérêt financier de la promotion du moment.
Concrètement, vous êtes facturé 51,74 € pour 26 mois d’utilisation en tout, ce qui correspond à une réduction de 83 % par rapport à un abonnement mensuel classique. Par ailleurs, si vous choisissez cette formule, CyberGhost VPN vous laisse 45 jours pour tester ses services et vous faire rembourser s’ils ne vous conviennent pas.
tant par son prix que par sa facilité d’utilisation. Si vous cherchez un moyen
simple de sécuriser votre connexion sur les différents appareils de votre
foyer, tout en retrouvant vos services français habituels lorsque vous voyagez
à l’étranger, cette offre à moins de 2 € par mois mérite clairement le
détour.
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : meilleur équilibre prix/performance
CyberGhost convient au grand public grâce à sa prise en main facile, ses performances en streaming et P2P, et ses abonnements longue durée avantageux.
La transparence de CyberGhost s’est améliorée, mais son forfait mensuel reste moins intéressant, avec des fonctionnalités variables selon les plateformes et des options avancées parfois peu intuitives.
- Interface claire et agréable
- Très bon rapport qualité-prix sur la durée
- Streaming et P2P bien pris en charge
- Réseau étendu et couverture multiplateforme
- Expérience moins homogène selon les plateformes
- Fonctions avancées pas toujours très lisibles pour les débutants
- Forfait mensuel trop cher