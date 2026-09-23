Certes, la promotion est alléchante, mais à quoi donne-t-elle accès ? Chez CyberGhost, c’est la simplicité qui prime. Votre abonnement vous permet d'activer le VPN sur sept de vos appareils simultanément, avec une application disponible sur une multitude de machines : smartphones et tablettes iOS et Android, ordinateurs sous Windows, macOS et Linux, boîtiers Android TV et Apple TV…

Il faut donc retenir que vous pouvez installer CyberGhost VPN sur la grande majorité des appareils de votre foyer, afin de l’activer dès que vous et vos proches en ressentez le besoin. Quelle que soit la plateforme sur laquelle elle est installée, l’application du VPN reste très simple à utiliser, ce qui permet aux utilisateurs de tous les niveaux de la maîtriser en quelques minutes.

Il est également intéressant de souligner que les utilisateurs les plus avancés peuvent, eux aussi, y trouver leur compte. En effet, il est tout à fait possible de configurer le service directement sur un routeur, afin de protéger la connexion de tous les appareils connectés à votre réseau domestique, y compris les consoles PlayStation et Xbox. Cette solution permet même d'en faire profiter vos invités de passage, à condition qu’ils se connectent à votre Wi-Fi ! Et, en cas de besoin, le support client de la plateforme peut vous assister dans l’ajustement des paramètres.