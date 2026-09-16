Commencez par télécharger votre application CyberGhost VPN sur votre appareil connecté. Renseignez vos identifiants, puis choisissez les serveurs dédiés au streaming dans votre application CyberGhost.

Optez pour un serveur situé en France, puis établissez la connexion. Une fois que celle-ci est active, vous pouvez ouvrir l’application de votre plateforme de streaming. Cela fonctionne également sur votre navigateur Web.

Connectez-vous y comme d’habitude. Si tout se passe comme prévu, l’accès ne sera pas bloqué. Vous retrouverez également les mêmes programmes, tels que vous auriez pu les visionner en France.

Ajustez néanmoins quelques paramètres de votre côté. Le premier est le choix du protocole. Pour optimiser la cybersécurité et la vitesse, WireGuard est un choix à privilégier.

Cela vous permet de compter sur du contenu en haute qualité, selon la disponibilité du côté de votre plateforme de streaming et votre réseau.

CyberGhost VPN inclut une bande passante illimitée et des débits moyens de 10 Gb/s sur ses serveurs.

Le second paramètre à activer est le Kill Switch. Celui-ci bloque votre activité en cours en cas de perte momentanée de votre connexion VPN. Cela évite ainsi que votre plateforme de streaming détecte le fait que vous soyez à l’étranger.