Accéder à vos plateformes de streaming habituellement visionnées en France depuis l’étranger est possible. Pour cela, il vous faut finement paramétrer votre VPN. CyberGhost est une solution taillée pour répondre à ce besoin.
Il peut être encore plus agréable de voyager à l’étranger tout en ayant la possibilité de suivre votre journal TV comme si vous vous trouviez dans votre canapé.
Avec CyberGhost VPN, vous pouvez y parvenir facilement, à moindres frais. Son offre comportant - 82 % de réduction vous permet d’obtenir un petit prix mensuel de 1,99 euro.
Le streaming depuis l’étranger est facilité par CyberGhost
Des serveurs réservés à cet usage
Vous vous trouvez en déplacement à l’étranger ou vous partez prochainement en césure. Vous pensez que cela implique d’abandonner vos habitudes de streaming car vos programmes vont être inaccessibles.
CyberGhost VPN vous aide à résoudre ce dilemme. Dans le cadre d’un usage conforme aux conditions d’utilisation de vos plateformes de streaming, il est facile de les utiliser depuis l’étranger.
Le point clé repose sur le choix de votre serveur. CyberGhost VPN dispose de l’un des plus vastes réseaux du marché. Plus de 11 500 serveurs couvrant 100 pays et 125 emplacements sont disponibles.
Au sein même de cette vaste infrastructure, certains serveurs sont réservés au streaming. C’est une bonne nouvelle pour vous, car CyberGhost est l'un des rares services à le proposer.
Cela vous permet de compter sur des serveurs fiables, fonctionnels et surtout, qui ne sont pas bloqués. Parmi ces serveurs dédiés, choisissez-en un en France.
L’objectif est d’obtenir une adresse IP et une géolocalisation virtuellement situées en France. Cela vous permet de masquer le fait que votre appareil se trouve, en réalité, à l’étranger.
Un paramétrage intuitif
Commencez par télécharger votre application CyberGhost VPN sur votre appareil connecté. Renseignez vos identifiants, puis choisissez les serveurs dédiés au streaming dans votre application CyberGhost.
Optez pour un serveur situé en France, puis établissez la connexion. Une fois que celle-ci est active, vous pouvez ouvrir l’application de votre plateforme de streaming. Cela fonctionne également sur votre navigateur Web.
Connectez-vous y comme d’habitude. Si tout se passe comme prévu, l’accès ne sera pas bloqué. Vous retrouverez également les mêmes programmes, tels que vous auriez pu les visionner en France.
Ajustez néanmoins quelques paramètres de votre côté. Le premier est le choix du protocole. Pour optimiser la cybersécurité et la vitesse, WireGuard est un choix à privilégier.
Cela vous permet de compter sur du contenu en haute qualité, selon la disponibilité du côté de votre plateforme de streaming et votre réseau.
CyberGhost VPN inclut une bande passante illimitée et des débits moyens de 10 Gb/s sur ses serveurs.
Le second paramètre à activer est le Kill Switch. Celui-ci bloque votre activité en cours en cas de perte momentanée de votre connexion VPN. Cela évite ainsi que votre plateforme de streaming détecte le fait que vous soyez à l’étranger.
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : meilleur équilibre prix/performance
CyberGhost VPN vous aide à optimiser votre séjour à l’étranger
Téléchargez CyberGhost VPN sur vos appareils connectés
CyberGhost VPN vous permet de connecter jusqu’à sept de vos appareils connectés simultanément avec votre abonnement.
Si vous partez à l’étranger avec votre ordinateur, votre smartphone ou encore votre tablette, vous pouvez l’équiper avec CyberGhost VPN.
Téléchargez l’application disponible pour Android, iPadOS, iOS, Linux, macOS ou encore Windows.
Si vous vous trouvez dans un lieu proposant une Smart TV, profitez de vos programmes facilement. Téléchargez l'application CyberGhost VPN disponible sous Amazon Fire TV, Android TV, Apple TV ou encore Samsung TV.
Vous n’aurez plus qu’à choisir un serveur situé en France puis à accéder à votre plateforme de streaming. Vous y retrouverez vos programmes habituellement proposés dans l’Hexagone.
Pour en apprendre encore davantage sur CyberGhost VPN et son fonctionnement, Clubic met à votre disposition son avis indépendant sur ce service.
Un abonnement pas cher à glisser dans votre valise
Vous bénéficiez donc d’une réduction de - 82 % appliquée sur la souscription mensuelle. Cet abonnement court sur une durée de 26 mois. Votre facture pour la période complète de 51,74 €. La TVA est applicable en France métropolitaine.
Une fois cette première souscription achevée, CyberGhost vous propose un abonnement à 51,74 € par an, soit 4,31 € par mois. Vous pouvez choisir de conserver ou non le renouvellement automatique activé par défaut.
Votre abonnement de longue durée vous permet de solliciter une garantie satisfait ou remboursé de 45 jours selon votre souhait. Le service client de CyberGhost est francophone. Vous pouvez le joindre 24/7 par chat, ou par mail.
- storage11500 serveurs
- language100 pays couverts
- lan7 connexions simultanées
- moodEssai gratuit 45 jours
- thumb_upAvantage : meilleur équilibre prix/performance
CyberGhost convient au grand public grâce à sa prise en main facile, ses performances en streaming et P2P, et ses abonnements longue durée avantageux.
La transparence de CyberGhost s’est améliorée, mais son forfait mensuel reste moins intéressant, avec des fonctionnalités variables selon les plateformes et des options avancées parfois peu intuitives.
- Interface claire et agréable
- Très bon rapport qualité-prix sur la durée
- Streaming et P2P bien pris en charge
- Réseau étendu et couverture multiplateforme
- Expérience moins homogène selon les plateformes
- Fonctions avancées pas toujours très lisibles pour les débutants
- Forfait mensuel trop cher