Le Kill Switch est un mécanisme essentiel sur un VPN et pourtant, il passe souvent à la trappe. Comment fonctionne-t-il concrètement, et pourquoi constitue-t-il un critère majeur lorsqu’on souhaite réellement protéger ses données et préserver sa confidentialité en ligne ?
À la manière d’un coupe-circuit électrique qui déconnecte l’installation pour la préserver, la fonction Kill Switch proposée sur certains VPN coupe automatiquement l’accès à Internet lorsque la connexion au serveur VPN est interrompue. À première vue, cette fonction peut sembler secondaire. Elle constitue pourtant un garde-fou essentiel pour préserver sa confidentialité et éviter toute fuite de données personnelles.
À quoi sert vraiment ce mécanisme ?
Pas besoin de revenir encore et encore sur le fonctionnement d’un VPN : le principe, vous le connaissez sans doute. Il crée un tunnel chiffré entre l’appareil et le serveur VPN, dans lequel transite le trafic Internet.
L’intérêt ? Bénéficier d’une connexion mieux protégée et de données moins exposées. C’est très utile sur un Wi-Fi public, lorsqu’on se trouve à l’hôtel, dans un café, ou à l’aéroport. Autrement dit, des lieux où l’on n’est jamais totalement à l’abri d’un réseau mal sécurisé et potentiellement surveillé.
Le Kill Switch est un filet de sécurité
Le problème, c’est que ce tunnel chiffré n’est pas infaillible. Une perte de signal, un changement de réseau, un serveur qui redémarre ou tout simplement une connexion un peu capricieuse peuvent interrompre la liaison avec le VPN. Et sans protection supplémentaire, l’appareil bascule alors automatiquement sur la connexion Internet classique, sans chiffrement.
Le rôle du Kill Switch est d’éviter que cela ne se produise. Dès qu’il détecte que la connexion au VPN est rompue, il coupe automatiquement l’accès à Internet pour empêcher un transfert vers le réseau non sécurisé. Grâce à ce mécanisme, les données restent à l’abri et la confidentialité de l’utilisateur est préservée.
En fin de compte, le seul petit inconvénient, c’est de perdre l’accès à Internet, le temps que la connexion au serveur VPN soit rétablie. Un moindre mal, surtout lorsqu’on tient à sa confidentialité.
Une fonction à ne pas négliger au moment de choisir son VPN
Tous les VPN ne proposent pas cette fonctionnalité, et parmi ceux qui le font, tous ne l’implémentent pas de la même manière. Il n’est pas rare qu’elle soit reléguée aux oubliettes, dans un obscur sous-menu. Si c’est le cas, méfiance. Cela traduit un manque de rigueur de la part du fournisseur.
À l’autre bout du spectre, un service comme Proton VPN donne le choix à ses utilisateurs, avec deux modes de fonctionnement, adaptés aux besoins de chacun :
- Le mode permanent : dans cette configuration, le Kill Switch reste actif en arrière-plan à tout moment. Il surveille l’état de la connexion VPN et intervient dès qu’une coupure est détectée.
- Le mode manuel : cette seconde approche laisse plus de liberté à l’utilisateur qui peut choisir d’activer le Kill Switch ponctuellement, par exemple avant de consulter des données sensibles.
|Critères
|Proton VPN
|Kill Switch
|Oui
|Modes
|Permanent / Manuel
|Bénéficie principal
|Empêche toute fuite de données vers une connexion non chiffrée
|Inconvénient
|Perte temporaire d'accès à Internet
|Contexte d'usage recommandé
|Wi-Fi public (hôtel, café, aéroport) et tout réseau non sécurisé
Le VPN est un dispositif indispensable en 2026
De la même manière qu’il est préférable de sécuriser son logement avant qu’un cambrioleur ne s’y intéresse, il est essentiel de déployer des dispositifs de défense numérique avant de subir une attaque. D’autant que les menaces ne prennent jamais de vacances. Elles sont diffuses, permanentes et, surtout, opportunistes.
Cela passe d’abord par de la discipline et de bonnes habitudes, mais aussi par des outils capables d’apporter une protection concrète au quotidien. Un VPN de qualité fait partie des solutions à considérer avec le plus grand soin, d’autant que certains services vont plus loin que la protection de la connexion.
Proton VPN propose par exemple plusieurs fonctions destinées à limiter l’exposition aux contenus indésirables et à certaines menaces en ligne :
- VPN sans journaux ;
- Bloqueur de publicités ;
- Bloqueur de logiciels malveillants ;
- Kill Switch ;
- Accélérateur VPN ;
-
- Chiffrement robuste.
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