Le problème, c’est que ce tunnel chiffré n’est pas infaillible. Une perte de signal, un changement de réseau, un serveur qui redémarre ou tout simplement une connexion un peu capricieuse peuvent interrompre la liaison avec le VPN. Et sans protection supplémentaire, l’appareil bascule alors automatiquement sur la connexion Internet classique, sans chiffrement.

Le rôle du Kill Switch est d’éviter que cela ne se produise. Dès qu’il détecte que la connexion au VPN est rompue, il coupe automatiquement l’accès à Internet pour empêcher un transfert vers le réseau non sécurisé. Grâce à ce mécanisme, les données restent à l’abri et la confidentialité de l’utilisateur est préservée.

En fin de compte, le seul petit inconvénient, c’est de perdre l’accès à Internet, le temps que la connexion au serveur VPN soit rétablie. Un moindre mal, surtout lorsqu’on tient à sa confidentialité.