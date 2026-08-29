La fuite de données de la DGFiP d’août 2026 concerne environ 680 000 Françaises et Français. Elle permet aux pirates en ligne de disposer d’informations précises sur vous-même, voire votre entreprise. Vous devez prendre les devants, notamment avec une suite de cybersécurité prête à vous aider.
De nombreux bons réflexes à adopter pour les mois et les années à venir vont être développés dans cet article. L’objectif est de vous aider à redoubler de vigilance face aux risques d’attaque par ingénierie sociale.
Avec l’application de ces bons conseils, une dimension pratique supplémentaire est apportée par une suite de cybersécurité adaptée à cet enjeu.
Gardez une longueur d’avance sur les tentatives d’arnaque
Un risque décuplé d’attaque par ingénierie sociale
L’année 2026 se poursuit sur une réalité concrète en termes de cybersécurité. Vos données numériques sont malmenées, et font même l’objet de fuites majeures. L’incident des 12 et 13 août 2026 l’incarne.
Les informations dérobées par les pirates en ligne leur permettent de disposer de données très précises. Le cadastre, les coordonnées, le foyer fiscal font notamment partie de la fuite.
Ne cherchez pas à savoir si vous êtes directement concerné par cette fuite. À date du 27 août 2026, aucun site d’information fiable en ce sens n’est disponible. Renseigner certaines de vos données auprès de tiers potentiellement malintentionnés ne pourrait qu’aggraver le problème.
Scrutez les détails dans les communications qui vont vous être envoyées. Cela va bien au-delà des habituelles fautes d’orthographe, ou de potentielles sommes réclamées.
Les informations détenues par les pirates en ligne sont suffisamment précises pour paraître vraisemblables. Leurs attaques par ingénierie sociale vont avant tout reposer sur votre capacité à gérer la situation.
Les hackers vont jouer la carte de l’urgence. Ils prétendent intégrer des liens permettant possiblement de résoudre la situation défavorable qu’ils vous annoncent.
Ne cédez pas à la panique, et ne cliquez sur aucun lien. Si vous avez un doute, l'assistant IA Norton Genie est là pour vous éclairer. Il est capable de vous aider à évaluer la légitimité d’une communication.
L’administration fiscale ne vous enverra pas de lien par mail. Si vous avez un doute, rendez-vous sur votre espace personnel ou professionnel. Consultez votre messagerie sécurisée pour y constater une potentielle communication.
Des fonctionnalités pensées pour vous aider
Votre proactivité est nécessaire. Pour autant, il est confortable de pouvoir compter sur l’aide de votre assistant IA Norton Genie en cas de doute.
De même, songez à vérifier les intitulés des mails que vous recevez, l’adresse utilisée. Le nom de domaine et la sécurité des sites internet visités sont également à apprécier par vos soins.
Pour vous aider, Norton met à votre disposition sa fonctionnalité Safe Web. Elle vous accompagne pour repérer les liens et les sites internet frauduleux. Votre smartphone n’est pas en reste.
Sous Android et iOS, Norton vous aide à identifier les signes des arnaques dans les messages reçus avec sa fonctionnalité Safe SMS.
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Des suites de cybersécurité prêtes à vous accompagner
Adoptez de bonnes pratiques en famille
Discutez avec vos proches d’un mot de passe à définir lorsqu’un sujet financier est évoqué. Cela évite de tomber dans le piège potentiel d’un proche exprimant un besoin financier pressant sans certitude.
Demeurez également attentif à de potentiels prélèvements étranges sur votre compte bancaire. Évitez de répéter un même mot de passe entre plusieurs comptes.
Le gestionnaire de mots de passe de Norton vous aide à générer des mots de passe forts. Votre solution les retient pour vous à l’aide d’un pré-remplissage selon votre souhait. Activez une authentification multifacteur (2FA) lorsque vous le pouvez pour accéder à votre compte.
Enfin, sachez qu’une Aide à la restauration d’identité est disponible dans la suite Norton 360 Advanced. En cas d’usurpation d’identité en ligne, un expert Norton vous accompagne dans l’ensemble du processus. Cela se poursuit jusqu’à la clôture de votre dossier.
Choisissez une suite de cybersécurité adaptée à votre foyer
Les suites de cybersécurité Norton 360 Deluxe et Norton 360 Advanced sont prêtes à vous aider. Jusqu’au 31 août 2026, une promotion est en plus disponible :
- Norton 360 Deluxe à 2,92 €/mois (1 an) à - 68 %*
- Norton 360 Advanced à 3,33 €/mois (1 an) à - 71 %*
Cette campagne promotionnelle vous permet d’économiser 5 € supplémentaires durant votre première année d’abonnement. Ces réductions sont calculées sur le prix de renouvellement.
Pour votre première année de souscription, Norton 360 Deluxe vous revient à 34,99 €, et Norton 360 Advanced à 39,99 €.
Le renouvellement automatique de votre abonnement est activé par défaut. Vous pouvez le moduler selon votre souhait.
En plus d’une garantie satisfait ou remboursé de 60 jours avec un abonnement annuel à une suite Norton, son service client est disponible. Francophone, vous pouvez le contacter par téléphone aux horaires indiqués sur son site internet, ou par mail 24/7.
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Disponible sur plusieurs appareils, Norton 360 reste une très bonne solution de sécurité tout en un pour le grand public contre les menaces d'internet. La protection, peut être un peu trop agressive pour éviter les faux positifs, est d’une grande efficacité. L’impact sur les performances de Windows est toujours minimal. Le VPN illimité demeure un atout intéressant, même si d’autres lui ont emboité le pas depuis. Les utilisateurs experts lui préféreront sans doute un ESET ou un Bitdefender, mais Norton 360 demeure actuellement notre solution préférée pour la famille.
*Offre pour la 1ère année valable jusqu’au 31.08.26. Économie par rapport au prix de renouvellement. Voir conditions.
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