L’année 2026 se poursuit sur une réalité concrète en termes de cybersécurité. Vos données numériques sont malmenées, et font même l’objet de fuites majeures. L’incident des 12 et 13 août 2026 l’incarne.

Les informations dérobées par les pirates en ligne leur permettent de disposer de données très précises. Le cadastre, les coordonnées, le foyer fiscal font notamment partie de la fuite.

Ne cherchez pas à savoir si vous êtes directement concerné par cette fuite. À date du 27 août 2026, aucun site d’information fiable en ce sens n’est disponible. Renseigner certaines de vos données auprès de tiers potentiellement malintentionnés ne pourrait qu’aggraver le problème.

Scrutez les détails dans les communications qui vont vous être envoyées. Cela va bien au-delà des habituelles fautes d’orthographe, ou de potentielles sommes réclamées.

Les informations détenues par les pirates en ligne sont suffisamment précises pour paraître vraisemblables. Leurs attaques par ingénierie sociale vont avant tout reposer sur votre capacité à gérer la situation.