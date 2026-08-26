Waterfox, la version sécurisée de Firefox, fait peau neuve

Les onglets arborescents changent de statut. Proposés depuis la version 6.6 sous forme d'extension intégrée dérivée de Tree Style Tab, ils sont désormais implémentés directement dans la barre d'onglets verticale. Cela permet par exemple de gérer les onglets en projets. Faire glisser un onglet détermine son niveau d'imbrication sous un autre, et déplacer un onglet parent entraîne avec lui toute la branche qui en dépend, y compris entre plusieurs fenêtres. Cette intégration native est plus légère que l'ancienne extension, mais elle nécessite aussi d'avoir activé l'usage des onglets verticaux. En outre, certaines fonctions de l'extension, comme l'éditeur de CSS personnalisé, ont été retirées.

Les fonctions d'intelligence artificielle apportées par la base Firefox 153 sont elles désactivées par défaut. En décembre dernier, Alex Kontos, avait refusé de transformer Waterfox en navigateur centré sur l'IA. De son côté, le moteur de recherche par défaut change. Il passe de 1.org à Qwant dans les régions prises en charge et à DuckDuckGo ailleurs. Waterfox et Qwant ont signé un accord le mois dernier.