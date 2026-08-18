L'icône de l'extension indique si le site consulté fonctionne sous WordPress et si l'utilisateur y est connecté. Sur un site qu'il administre, celui-ci accède directement au tableau de bord ou à l'éditeur du contenu affiché à l'écran, y compris pour les pages conçues à partir de modèles dans l'éditeur de site des thèmes à blocs. L'extension masque la barre d'administration site par site, ou par défaut sur l'ensemble des sites, et la réaffiche en deux clics sans passage par le tableau de bord. Un module conserve aussi la liste des sites visités, pour y revenir rapidement.

D'autres fonctions s'adressent davantage aux développeurs et aux équipes de test. L'extension peut afficher les contours des blocs sur une page publiée, pour repérer comment celle-ci est structurée, ouvrir une fenêtre au format d'un écran de smartphone pour vérifier un rendu mobile, ou recharger une page en ignorant le cache du navigateur. Elle permet également d'effacer les cookies et les données stockées localement pour un site donné, sans déconnecter l'utilisateur, afin de tester des scénarios de personnalisation ou d'automatisation.