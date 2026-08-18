La fondation Wordpress.org publie une extension officielle pour navigateur, disponible sur Chrome et Safari. Celle-ci permet de masquer le volet d'administration tout en gardant ses raccourcis accessibles depuis la barre d'outils. Le projet, lancé comme initiative personnelle par un développeur, est devenu en quelques mois un projet officiel soutenu par le fondateur de WordPress.
En temps normal, le volet d'administration d'un site WordPress s'affiche en haut de chaque page consultée par un utilisateur connecté. Si cela facilite l'accès au tableau de bord, cela peut aussi gêner la lecture du rendu final d'un site, notamment sur les pages avec en-tête collant ou effets liés au défilement. L'extension propose de déplacer ces raccourcis hors de la page consultée.
Une barre d'admin et des outils de dev
L'icône de l'extension indique si le site consulté fonctionne sous WordPress et si l'utilisateur y est connecté. Sur un site qu'il administre, celui-ci accède directement au tableau de bord ou à l'éditeur du contenu affiché à l'écran, y compris pour les pages conçues à partir de modèles dans l'éditeur de site des thèmes à blocs. L'extension masque la barre d'administration site par site, ou par défaut sur l'ensemble des sites, et la réaffiche en deux clics sans passage par le tableau de bord. Un module conserve aussi la liste des sites visités, pour y revenir rapidement.
D'autres fonctions s'adressent davantage aux développeurs et aux équipes de test. L'extension peut afficher les contours des blocs sur une page publiée, pour repérer comment celle-ci est structurée, ouvrir une fenêtre au format d'un écran de smartphone pour vérifier un rendu mobile, ou recharger une page en ignorant le cache du navigateur. Elle permet également d'effacer les cookies et les données stockées localement pour un site donné, sans déconnecter l'utilisateur, afin de tester des scénarios de personnalisation ou d'automatisation.
Côté confidentialité, la fondation Wordpress.org précise que l'extension analyse d'abord la page consultée pour déterminer si elle tourne sous WordPress, et ne sollicite le site lui-même que lorsque c'est nécessaire. Les préférences et la liste des sites enregistrés restent stockées dans le navigateur, sans transmission à un service tiers, et sans composant de suivi ou d'analyse.
Le projet est parti de Jake Goldman, fondateur de l'agence 10up qui souhaitait obtenir une vue du site identique à celle des visiteurs sans renoncer aux raccourcis d'administration. Présenté ensuite à Matt Mullenweg, fondateur de WordPress, l'outil a obtenu son statut officiel. Goldman précise avoir développé l'extension avec des solutions d'intelligence artificielle, dont Claude Code et OpenAI Codex. Par la suite, l'extension sera portée sur Firefox.
- moodVersion d'essai disponible
- settingsHébergé / pré-installé
- storage1 Go à 200 Go de stockage
- extensionPlugins disponibles
- format_paintThemes disponibles
- shopping_bagAdapté aux sites e-commerce
WordPress est la star incontestée du web. Son ergonomie, la richesse de ses templates (réactifs, gratuits ou payants), la myriade d’extensions, ses capacités en référencement séduisent. Revers de la médaille, il concentre l’essentiel des cyberattaques et devient rapidement lent. Les propriétaires de sites WordPress ont la fâcheuse tendance à accumuler les extensions inutiles, souvent sans les mettre à jour. Selon les besoins de l’entreprise ou du particulier, il convient donc de vérifier la pertinence de ce CMS.
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