Partir à l’étranger ne signifie pas forcément devoir payer des frais bancaires à chaque transaction. Selon la destination, le type d’opération réalisée et les services associés à votre carte bancaire, il est possible de réduire les commissions, voire de les éviter. Zone euro, paiements en devises, retraits internationaux ou options dédiées aux voyageurs : voici dans quelles situations les frais bancaires peuvent être limités.
C’est l’une des premières questions qu’on se pose avant de partir à l’étranger : est-ce que mes paiements et mes retraits sur place vont être soumis à des commissions qui alourdiront la facture à chaque achat ? Cette interrogation est légitime, mais elle repose souvent sur une vision approximative, alors que la réalité est plus nuancée.
Les frais bancaires à l’étranger sont-ils toujours appliqués ?
Non, les frais bancaires à l’étranger ne s’appliquent pas systématiquement. Plusieurs éléments entrent en ligne de compte :
- Le pays dans lequel vous effectuez votre opération ;
- La devise utilisée (euro ou monnaie étrangère) ;
- Les conditions tarifaires de votre banque et de votre carte bancaire.
Avant un voyage à l’étranger, il est donc utile de vérifier les règles associées à votre compte pour savoir si vos paiements et retraits seront facturés. Vous pourrez dans certains cas souscrire une option pour réduire les frais éventuels.
Dans quels cas les frais bancaires sont-ils supprimés ou réduits ?
Depuis l’instauration en 2002 des règles européennes sur les paiements transfrontaliers, un paiement par carte ou un retrait en euros réalisé dans un autre pays de la zone euro doit être facturé dans les mêmes conditions qu’une opération équivalente effectuée dans votre pays d’origine. Les virements internationaux ne sont pas toujours synonymes de frais supplémentaires.
Au sein de l’espace SEPA (Single Euro Payments Area), les virements en euros bénéficient d’une tarification alignée sur les virements nationaux. Il est donc possible d’envoyer de l’argent à l’étranger sans subir de coûts supplémentaires. Utiliser son smartphone pour payer à l’étranger ne génère pas, en soi, de frais supplémentaires. Les services comme Apple Pay ou Google Pay fonctionnent comme un paiement par carte bancaire classique. Dans la zone euro, un paiement mobile bénéficie donc des mêmes conditions qu’un paiement par carte.
|Situation
|Frais bancaires possible
|Comment éviter les frais ?
|Réaliser un paiement au sein de la zone euro
|Non
|Utiliser simplement sa carte bancaire habituelle
|Faire un virement en euros dans l'espace SEPA
|Non
|Les virements SEPA en euros sont facturés comme des virements nationaux
|Réaliser un paiement hors zone euro
|Oui, fréquents
|Activer une formule voyage pendant la période nécessaire, comme l'option Travel de la BNP Paribas
|Régler un achat en euro depuis le terminal d'un commerçant hors zone euro
|Oui, et souvent ils sont très coûteux
|Toujours choisir un paiement dans la monnaie locale
Que se passe-t-il quand on paie hors zone euro ?
Si vous partez en dehors de la zone euro, les choses se compliquent un peu. Dès qu’une opération est effectuée dans une autre devise, des frais peuvent s’appliquer.
Ils proviennent généralement de deux sources :
- D’un côté, votre banque peut facturer des commissions sur les paiements et les retraits réalisés en devises.
- De l’autre, la banque locale ou le commerçant peut également appliquer des frais supplémentaires, notamment lors d’un retrait au distributeur.
Enfin, il ne faut pas oublier le taux de change. Lorsque vous payez dans une devise étrangère, le montant est converti en euros selon le cours du moment. Cette conversion peut entraîner un coût lié aux fluctuations des devises.
BNP Paribas Travel : une option conçue pour les voyageurs
La bonne nouvelle, c’est qu’une partie de ces frais peut être réduite, voire supprimée. Certaines banques proposent des solutions spécifiques pour les voyageurs.
C’est notamment le cas de BNP Paribas avec son option Travel. Cette dernière neutralise les commissions sur les paiements et les retraits effectués à l’étranger. Elle est gratuite pour les 18-24 ans et coûte seulement 10 € / mois pour les clients de 25 ans et plus.
Ses principaux avantages :
- Paiement à l’usage : vous ne payez l’option que le mois où vous réalisez un paiement à l’étranger. Aucun frais n’est prélevé pendant les périodes sans utilisation.
- Transactions illimitées : le forfait couvre un nombre illimité de paiements par carte en devises, sans plafond ni limite d’opérations.
- Aucune contrainte de durée : aucun nombre de jours imposé, vous activez l’option uniquement lorsque vous en avez besoin.
- Souscription rapide : l’option peut être activée en quelques secondes depuis l’application mobile BNP Paribas. Par exemple, juste avant de partir à l’étranger ou même en étant déjà sur place.
- Résiliation flexible : vous pouvez arrêter l’option sans frais, avec une prise en compte dès la fin du mois en cours.
FAQ - Questions fréquentes
Comment éviter les frais bancaires hors zone euro ?
Pour limiter les frais, il est conseillé d’utiliser une carte bancaire adaptée aux voyages, d’éviter les conversions proposées par les commerçants ou dans les aéroports (souvent peu avantageuses) et de privilégier une option bancaire internationale lorsque cela est possible.
Quelle est la meilleure solution pour un voyage à l’étranger ?
Si le voyage se déroule en dehors de la zone euro, une option comme BNP Paribas Travel neutralise certains frais bancaires. Qui plus est, elle est gratuite entre 18 et 24 ans, puis ne coûte que 10 € / mois, lorsqu’elle est utilisée.
Les frais bancaires s'appliquent-ils dans tous les pays hors de France ?
Les paiements en euros dans la zone euro ne génèrent pas de frais supplémentaires. En revanche, en dehors de cette bulle, les frais dépendent de la banque, de la carte utilisée et de la devise.
Est-ce que je paie des frais supplémentaires avec Apple Pay ou Google Pay à l’étranger ?
Non, le paiement mobile n’ajoute pas de frais spécifiques. Les éventuelles commissions sont celles appliquées par la banque à la carte utilisée.
L'option Travel modifie-t-elle les plafonds de ma carte ?
Non, les plafonds de paiement et de retrait habituels de la carte sont conservés. L’option agit uniquement sur les frais bancaires appliqués lors d’opérations en devises étrangères.
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