Depuis l’instauration en 2002 des règles européennes sur les paiements transfrontaliers, un paiement par carte ou un retrait en euros réalisé dans un autre pays de la zone euro doit être facturé dans les mêmes conditions qu’une opération équivalente effectuée dans votre pays d’origine. Les virements internationaux ne sont pas toujours synonymes de frais supplémentaires.

Au sein de l’espace SEPA (Single Euro Payments Area), les virements en euros bénéficient d’une tarification alignée sur les virements nationaux. Il est donc possible d’envoyer de l’argent à l’étranger sans subir de coûts supplémentaires. Utiliser son smartphone pour payer à l’étranger ne génère pas, en soi, de frais supplémentaires. Les services comme Apple Pay ou Google Pay fonctionnent comme un paiement par carte bancaire classique. Dans la zone euro, un paiement mobile bénéficie donc des mêmes conditions qu’un paiement par carte.