Les néobanques se sont engouffrées dans cette brèche, promettant une gestion plus simple et intuitive, directement depuis une application.

En quelques clics, il est en effet possible de suivre ses dépenses en temps réel, de recevoir des alertes instantanées ou encore de bloquer et gérer sa carte à distance. Pour les voyageurs réguliers, ces fonctionnalités apportent un vrai confort au quotidien.

Face à cette nouvelle façon de consommer la banque, les établissements traditionnels n’ont pas tardé à réagir. Certains ont repris les codes du digital tout en mettant en avant leurs propres atouts : un accompagnement plus complet, la présence de conseillers, une expertise pour les situations plus complexes ou encore une offre de services plus large.

Au final, le choix ne se résume pas seulement à opposer banque traditionnelle et néobanque. Il s’agit surtout de trouver l’équilibre qui correspond le mieux à ses habitudes de voyage, à ses besoins et au niveau d’accompagnement que l’on recherche.