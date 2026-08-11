Avec l’émergence des néobanques, il est naturel de s’interroger sur la capacité des banques traditionnelles, parfois perçues comme plus lourdes, à rester compétitives lorsqu’il s’agit de voyager. Frais bancaires, sécurité, assistance ou encore assurances… on fait le point sur leurs atouts et on vous aide à choisir.
Voyager à l’étranger, et plus particulièrement en dehors de la zone euro, demande un minimum de préparation. Entre les frais bancaires, les questions d’assurance ou encore la sécurité, les sujets sont nombreux. Et pendant longtemps, il n’était pas toujours facile d’y voir clair sur les solutions les plus adaptées.
Voyager sereinement : deux approches ?
Les néobanques se sont engouffrées dans cette brèche, promettant une gestion plus simple et intuitive, directement depuis une application.
En quelques clics, il est en effet possible de suivre ses dépenses en temps réel, de recevoir des alertes instantanées ou encore de bloquer et gérer sa carte à distance. Pour les voyageurs réguliers, ces fonctionnalités apportent un vrai confort au quotidien.
Face à cette nouvelle façon de consommer la banque, les établissements traditionnels n’ont pas tardé à réagir. Certains ont repris les codes du digital tout en mettant en avant leurs propres atouts : un accompagnement plus complet, la présence de conseillers, une expertise pour les situations plus complexes ou encore une offre de services plus large.
Au final, le choix ne se résume pas seulement à opposer banque traditionnelle et néobanque. Il s’agit surtout de trouver l’équilibre qui correspond le mieux à ses habitudes de voyage, à ses besoins et au niveau d’accompagnement que l’on recherche.
Frais bancaires à l’étranger : les choses évoluent
C’est l’un des points forts des banques en ligne et des néobanques, les forfaits d’entrée de gamme ont un positionnement tarifaire agressif afin d'attirer de nouveaux clients. Ils sont sans frais et intègrent souvent une gratuité pour les paiements en devises étrangères. En revanche, il arrive que les retraits soient payants.
Côté banques traditionnelles, effectuer un retrait à un distributeur depuis l’étranger ou un paiement engendre souvent des frais, sauf offres spécifiques.
C’est le cas par exemple de la BNP Paribas avec son option Travel qui limite les frais sur les commissions. Cette offre gratuite pour les 18-24 ans n’est facturée que 10 €/mois pour les autres et uniquement en cas d’utilisation.
Accompagnement : une différence structurelle
Les banques traditionnelles donnent la possibilité d’échanger avec un conseiller. Avant un départ, cela peut être utile pour préparer son voyage, obtenir des conseils, se renseigner sur les moyens de paiement à l’étranger ou encore anticiper certaines démarches, comme l’achat de devises.
En cas de problème sur place (carte avalée par un distributeur, fraude importante, besoin de faire opposition rapidement) pouvoir compter sur un interlocuteur humain représente aussi un avantage. Dans certaines situations, être accompagné et conseillé permet de gérer plus sereinement un imprévu.
De leur côté, les néobanques misent davantage sur la réactivité et l’autonomie grâce à leur application. Blocage instantané de la carte, suivi des dépenses en temps réel ou gestion des paramètres en quelques secondes. En contrepartie, l’accompagnement repose généralement sur un support à distance, avec des échanges par chat ou des assistants automatisés. Une approche qui peut montrer ses limites lorsque la situation devient plus complexe.
Assurance : bien choisir sa carte bancaire
Outre les frais de paiement et de retrait, les garanties d’assurance et d’assistance méritent une attention toute particulière. C’est un point souvent sous-estimé, alors qu’il peut faire une réelle différence en cas d’imprévu à l’étranger.
Les néobanques proposent en général une couverture limitée sur leurs offres d’entrée de gamme. Certaines formules premium apportent des garanties supplémentaires, mais elles restent souvent moins complètes que celles proposées par les cartes haut de gamme des banques traditionnelles.
Avec une carte premium, les protections sont généralement plus étendues. Elles couvrent certains incidents liés au transport. Par exemple, la carte Visa Premier de BNP Paribas inclut une garantie « Retard de bagages » lorsque les titres de transport ont été réglés avec la carte. On peut aussi citer l’assistance médicale avec couverture des frais, ou encore les retards et annulations de voyage.
Option Travel : un ajout qui change la donne
L’option Travel de la BNP Paribas représente un argument de poids face à la concurrence des néobanques :
|Critères
|Option Travel (BNP Paribas)
|Néobanques
|Frais hors zone euro
|Limités grâce à l'option dédiée
|Souvent gratuits sur les forfaits d'entrée de gamme
|Coût de l'option
|Gratuit pour les 18-24 ans, 10€/mois pour les autres (facturé seulement en cas d'utilisation)
|Gratuit à partir d'un forfait basique, formules premium payantes pour plus de garanties
|Gestion et accompagnement
|Application mobile + conseiller
|Support à distance et principalement l'application mobile
|Assurance et assistance
|Couverture étendue via les cartes bancaires Premium
|Couverture limitée sur les offres d'entrée de gamme
En fin de compte, si les néobanques ont fait de la jeunesse leur cœur de cible, avec des offres 100 % digitales et sans frais, la BNP Paribas avance de solides arguments avec son Option Travel gratuite jusqu’à 25 ans :
- Réduction des frais bancaires : sur les paiements et retraits en devises, hors zone euro.
- Tarification gratuite : pour les 18-24 ans (10 €/mois pour les autres)
- Simplicité : elle s’active et se résilie depuis l’application mobile de la BNP Paribas
- Liberté totale d’utilisation : l’option Travel autorise un nombre illimité de paiements et de retraits pendant tout le séjour à l’étranger.
- Paiement lors de l’utilisation : l'option Travel est facturée uniquement le mois où vous l’utilisez.
FAQ - Questions fréquentes
Comment limiter les frais bancaires lors d'un voyage à l'étranger ?
Pour limiter les frais, il est recommandé de vérifier en amont les conditions de sa banque : gratuité des paiements en devises, coût des retraits aux distributeurs, et éventuelles options dédiées aux voyages comme l’option Travel de BNP Paribas, qui permet de réduire les commissions sur les opérations à l’étranger.
Que faire en cas de carte bancaire bloquée ou avalée à l'étranger ?
Avec une banque traditionnelle, il est possible de contacter un conseiller ou le service d’assistance dédié pour faire opposition rapidement et obtenir une solution adaptée à la situation. Avec une néobanque, la gestion se fait généralement via l’application (blocage instantané) ou un support à distance par chat.
Comment souscrire ou résilier l'option Travel ?
L’option Travel s’active depuis l’application mobile de la BNP Paribas et fonctionne immédiatement. Même principe pour la résiliation, si ce n’est que l’option reste active jusqu’à la fin du mois en cours.
L'option Travel fonctionne-t-elle avec le paiement mobile ?
Oui, elle permet bien de régler via son téléphone. Les solutions mobiles comme Apple Pay, Samsung Pay ou LYF Pay sont prises en charge.
Toutes les banques proposent-elles la même assurance avec leur carte bancaire ?
Non, les garanties varient d’une banque à l’autre et surtout en fonction du type de carte. Les cartes d’entrée de gamme, notamment chez les néobanques, offrent une couverture limitée. Les cartes premium des banques traditionnelles, comme la Visa Premier de BNP Paribas, proposent des garanties plus étendues. C’est pourquoi il est recommandé de comparer les conditions générales avant de partir à l’étranger.
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