Avant un départ à l’étranger, on pense à réserver l’hôtel, aux activités et aux bonnes adresses repérées sur les réseaux. Un sujet en revanche passe trop souvent à la trappe : la question des paiements une fois sur place. Entre les frais bancaires, les devises et les retraits d’espèces, pas toujours facile de savoir à quoi s’attendre. BNP Paribas propose une solution concrète pour accompagner les voyageurs dans leurs déplacements : l’Option Travel.
Partir en voyage à l’étranger, que ce soit pour travailler ou pour se détendre, ça ne s’improvise pas. En Europe, avec l’espace Schengen et la zone euro qui simplifient tout, on a tendance à l’oublier… on passe d’un pays à l’autre presque sans trop y penser.
Mais dès qu’on sort de cette bulle, plusieurs questions se posent forcément. On peut citer le téléphone, est-ce que le forfait est adapté, mais le sujet principal reste celui des devises, avec ces fameux frais bancaires qui peuvent vite plomber le budget si on n’y fait pas attention.
Partir sans (mauvaises) surprises bancaires
Payer à l’étranger, comment cela fonctionne concrètement ?
Chaque paiement ou retrait effectué hors zone euro peut être soumis à une commission de change, en plus d’une part fixe. Le genre de frais qu’on ne remarque pas sur le moment… Mais qui, additionnés sur une semaine de vacances, finissent par peser lourd. Un café payé par carte, un retrait au distributeur, un petit achat souvenir, chacune de ces opérations peut être ponctionnée, sans qu’on s’en rende vraiment compte.
Option Travel : une solution efficace pour voyager à l’étranger ?
Face à ces questions, BNP Paribas a déployé son Option Travel qui permet aux voyageurs de ne plus subir de frais bancaires astronomiques lorsqu’ils se trouvent à l’étranger.
Son fonctionnement est simple : il s’agit d’un forfait mensuel qui neutralise les commissions habituellement appliquées par la banque sur les transactions internationales. Chaque paiement par carte, chaque retrait dans un distributeur à l’étranger peut ainsi être réalisé sans craindre des frais bancaires supplémentaires. Le nombre de paiements et de retraits couverts par l’option n’est pas limité, ce qui permet d’utiliser sa carte aussi souvent que nécessaire pendant tout le séjour.
Qui plus est, les transactions réalisées via les solutions de paiement mobile, comme Apple Pay, Samsung Pay ou LYF Pay, sont également concernées.
Pour autant, il ne s’agit pas d’un passeport bancaire magique. L’option Travel ne supprime pas les frais de change liés à la conversion d’une devise en une autre ni d’éventuels frais prélevés par des établissements bancaires étrangers. En clair, la banque peut vous épargner certaines commissions, mais elle ne transforme pas encore les euros en dollars, livres ou yens par un simple claquement de doigts.
Une offre accessible… et même gratuite pour les jeunes
C’est peut-être l’un des points les plus intéressants de l’option Travel : vous ne payez pas forcément tous les mois.
Si vous avez entre 18 et 24 ans, sachez déjà que l’option est offerte par BNP Paribas. Pour les autres, elle coûte seulement 10 €, avec une particularité qui change pas mal la donne. Cette somme n’est facturée que les mois où vous l’utilisez, c’est-à-dire lorsqu’au moins une transaction est effectuée dans une devise étrangère.
Imaginons : vous partez en voyage au mois de juillet et utilisez votre carte en devises étrangères pendant votre séjour. La cotisation de 10 € sera alors prélevée début août, pour couvrir cette utilisation. Si le mois suivant vous n’effectuez aucune transaction en devise étrangère, dans ce cas, il n’y a pas de cotisation à régler.
Cette option s’active-t-elle depuis l’application mobile ?
Pas besoin de passer dans l’agence bancaire ou de remplir une montagne de formulaires.
À partir de quand l’Option Travel est-elle rentable ?
C’est la question que tout le monde se pose avant de souscrire une nouvelle formule : est-ce qu’elle vaut vraiment le coup pour mon séjour ? Eh bien, la réponse tient en une phrase : oui, dès lors que vous prévoyez de payer ou de retirer un peu d’argent sur place.
Prenons un exemple concret : vous partez en vacances aux États-Unis et retirez 200 dollars pour couvrir vos dépenses du quotidien. À cela s’ajoutent quatre paiements par carte pour un montant total de 296 dollars : une nuit d’hôtel, un restaurant, un spectacle ainsi qu’un trajet en taxi.
FAQ - Ce qu’il faut savoir sur l’Option Travel de la BNP Paribas
L'Option Travel est-elle disponible sur toutes les cartes BNP Paribas ?
L’option est disponible pour les cartes suivantes : Carte Origin, Visa Classic, BNP Net, Visa Premier et Visa Infinite.
Il est conseillé de vérifier, directement depuis l’application mobile, rubrique « Mes Comptes » ou auprès de son conseiller, que la carte utilisée est bien compatible avant de partir à l’étranger.
Que faire si ma carte est bloquée pendant mon séjour à l'étranger ?
Un blocage peut survenir en cas de doute sur une opération inhabituelle, notamment à l’étranger. Si cela se produit, la rubrique « Contact / Assistance immédiate » de l’application pourra vous venir en aide. Et si besoin, vous pouvez également appeler le numéro indiqué au dos de votre carte bancaire.
L'Option Travel s'applique-t-elle à toutes les devises étrangères ?
Oui, l’option couvre l’ensemble des devises hors zone euro. Peu importe la destination choisie, dès qu’une opération est réalisée dans une devise différente de l’euro, elle entre dans le champ d’application de l’option
Puis-je activer l'Option Travel une fois déjà arrivé à destination ?
Oui, dans la mesure où l’activation se fait depuis l’application mobile et prend effet immédiatement, il est possible de l’activer même après le départ, dès lors qu’une connexion internet est disponible.
L'option protège-t-elle contre la fraude ou les paiements frauduleux à l'étranger ?
Non, l’Option Travel a pour seul objet de limiter certains frais bancaires sur les opérations en devises.