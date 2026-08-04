Partir en voyage à l’étranger, que ce soit pour travailler ou pour se détendre, ça ne s’improvise pas. En Europe, avec l’espace Schengen et la zone euro qui simplifient tout, on a tendance à l’oublier… on passe d’un pays à l’autre presque sans trop y penser.

Mais dès qu’on sort de cette bulle, plusieurs questions se posent forcément. On peut citer le téléphone, est-ce que le forfait est adapté, mais le sujet principal reste celui des devises, avec ces fameux frais bancaires qui peuvent vite plomber le budget si on n’y fait pas attention.