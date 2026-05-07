Les sociétés qui travaillent à l’international le savent : jongler entre les comptes multi-devises pour entreprises peut rapidement devenir un véritable casse-tête et entraîner des pertes financières. Equals Money, anciennement FairFX, est une solution modulaire et sur mesure qui simplifie à la fois le quotidien des équipes et la gestion des paiements internationaux, avec de nombreux avantages à la clé.
Les entreprises opérant à l’international font face à des défis financiers bien identifiés : fluctuations de devises, coûts de transfert, délais de paiement et contraintes réglementaires. Equals Money prend en compte l’ensemble de ces paramètres, notamment grâce à la prise en charge de 23 devises. La solution facilite également le quotidien des équipes grâce à des cartes de paiement physiques et à une tarification sur mesure, tout en assurant un suivi rigoureux des transactions. Le compte multi-devises permet, quant à lui, de simplifier les paiements internationaux pour entreprises. Une combinaison particulièrement adaptée aux PME évoluant dans des secteurs comme la technologie, le transport ou encore les actifs numériques.
Paiements et virements internationaux d’entreprise
Les taux de change internationaux sont une problématique qui peut donner des cheveux blancs aux comptables les plus aguerris. Forts de plus de 20 ans d’expérience dans le domaine, les gestionnaires de compte d’Equals Money prennent le temps de comprendre les besoins de votre entreprise afin de proposer les conditions de change les plus favorables, avec la possibilité de fixer un taux jusqu’à 24 mois à l’avance*.
Trouver des frais compétitifs est essentiel dans de nombreux secteurs comme le transport, les paiements internationaux ou encore le développement logiciel. Equals Money met à disposition des outils spécialisés tels que les opérations au comptant, les contrats à terme et les ordres stop-loss (qui permettent de fixer un seuil pour limiter les pertes) afin de mieux gérer le risque de change. Une assistance est proposée aux entreprises 7 jours sur 7. Du lundi au vendredi pendant les heures d'ouverture, et par e-mail et chat en direct le soir et le week-end.
Comptes multi-devises pour entreprises
Equals Money n’est pas une banque traditionnelle, mais une solution de paiement et de gestion des devises, à la fois rapide et sécurisée. Dans une optique de simplicité, elle centralise l’ensemble de vos opérations financières au sein d’un seul compte multi-devises. Par exemple, une PME qui paie ses fournisseurs en USD tout en facturant en euros peut éviter des conversions inutiles et mieux maîtriser sa trésorerie.
Les opérations réunies sur un seul compte offrent une visibilité immédiate, le tout via une interface claire et lisible. Au quotidien, cette solution apporte une réelle valeur ajoutée pour le paiement des fournisseurs à l’étranger, en limitant l’impact des fluctuations de devises. La réception de paiements internationaux est également facilitée. Parmi les devises prises en charge, au nombre de 23, figurent notamment l’EUR, l’USD, le GBP, le CHF, le CAD, mais aussi l’AED, le HKD, le SGD, ainsi que le SEK et le DKK.
Notons que Equals Money cible en priorité des entreprises déjà structurées, avec des flux internationaux réguliers. Les sociétés cryptos et CFDs sont les bienvenues pour profiter des services pour performer de manière plus rapide avec un minimum de contraintes, ce qui en fait une infrastructure financière pour entreprises compétente
L’interface logicielle d’Equals Money est disponible sur ordinateur, mais également sous la forme d’une appli Android et iOS. Ainsi, le tracking des paiements et la gestion des cartes des employés peuvent se faire en temps réel.
Cartes prépayées d'entreprise et gestion des dépenses
Maîtriser les dépenses : voilà le mantra des chefs d’entreprise qui permettent à leurs employés de régler des articles et des services « aux frais de la société », notamment dans des secteurs comme la santé, la production audiovisuelle ou l’éducation. Equals Money propose une gamme de cartes prépayées adaptées aussi bien aux collaborateurs qu’aux dirigeants. En fonction du plan choisi, il est possible de disposer d’un certain nombre de cartes de débit utilisables dans la plupart des commerces. Voici les trois formules proposées :
- Business : 1 à 20 cartes / 50 € par mois. Ce plan inclut un nombre d’utilisateurs illimité, sans frais mensuels supplémentaires, avec un coût de 10 € par carte physique. 50 cartes virtuelles sont également disponibles. Retraits d’espèces : 1,50 € par retrait
- Business Plus : 21 à 50 cartes / 80 € par mois. Ce plan inclut un nombre d’utilisateurs illimité, sans frais mensuels supplémentaires, avec un coût de 10 € par carte physique. 100 cartes virtuelles sont disponibles. Retraits d’espèces : 1,50 € par retrait.
- Entreprise : 51 cartes ou plus, avec un nombre d’utilisateurs illimité et une tarification personnalisée pour l’émission des cartes. Une offre particulièrement adaptée aux PME de taille intermédiaire.
Ces cartes prépayées offrent une grande liberté d’achat et de retrait, tout en permettant un suivi des dépenses en temps réel pour les équipes financières. Equals Money propose également un logiciel de gestion des dépenses clé en main qui centralise l’ensemble des dépenses liées aux cartes. Celui-ci automatise notamment la gestion des notes de frais, favorisant plus de transparence et offrant une plus grande autonomie aux collaborateurs dans leurs dépenses du quotidien. À noter enfin que la solution de gestion des dépenses d’Equals Money s’intègre à Xero, un logiciel de référence pour le suivi comptable et l’automatisation des dépenses.
Un modèle tarifaire sur mesure
Si le prix des cartes prépayées dépend de la formule choisie et du nombre de cartes, la tarification du compte multi-devises repose sur un modèle modulaire. Concrètement, les entreprises paient en fonction des fonctionnalités utilisées et de leurs volumes de transactions. Lors de la souscription, un conseiller vous accompagne afin d’anticiper vos besoins. À la clé : des taux de change compétitifs et la possibilité de recevoir des paiements dans un large éventail de devises.
Elle ouvre également la voie à des usages plus avancés, comme la finance embarquée ou les offres en marques blanches. Concrètement, une entreprise peut proposer des services financiers à ses clients sous sa propre identité, tout en s’appuyant sur la technologie d’Equals Money en arrière-plan.
Que vous gériez des paiements ponctuels ou des flux internationaux plus complexes, laissez Equals Money simplifier la gestion de votre trésorerie. Pour obtenir une tarification personnalisée et découvrir les fonctionnalités les plus pertinentes pour votre activité, vous pouvez contacter leurs équipes dès maintenant.
*Equals Money ne peut proposer des contrats à terme que pour faciliter les paiements de biens et de services. Une fois votre taux bloqué, veuillez noter que vous êtes lié par ce taux, quelle que soit son évolution après la réservation.
Equals Money ne relève pas d’un système de garantie des dépôts. Votre argent est en revanche protégé par les mesures de cantonnement prévues par la réglementation : nous conservons vos fonds sur des comptes bancaires spécialement désignés et sécurisés, distincts de nos propres actifs.