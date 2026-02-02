Le monde financier reste assez opaque pour les gens qui ne savent pas comment leur argent est investi. En partant de ce constat, l'établissement bancaire en ligne Green-Got fait parler de lui dans le bon sens. Parmi ses produits, un compte personnel accessible au plus grand nombre et qui vise un public familier de Clubic : les 25-45 ans qui se soucient à la fois de leurs finances et de la planète.
Le compte perso Green-Got se présente comme une nouvelle manière de gérer son argent. Disponible sur les applis iOS et Android, il donne droit à de nombreux avantages qui correspondent à votre vie moderne : retraits à l’étranger, carte MasterCard gratuite, frais minimes et paiement mensuel ou annuel selon les envies.
Green-Got, une banque durable qui fédère
Malgré un pedigree très orienté digital native, la fintech créée en 2019 et lancée en France en 2022 refuse énergiquement l’appellation néobanque. Elle préfère d’ailleurs le terme banque verte, qui correspond davantage à ses valeurs : investir dans des projets et des entreprises impliquées dans l’écologie. Zoom sur les avantages de l’ouverture d’un compte personnel chez Green-Got.
L'année 2025 est une grande année pour Green-Got, car elle a obtenu son agrément d’établissement de paiement électronique, un précieux sésame qui en fait un partenaire de confiance pour ses collaborateurs et ses clients. Elle bénéficie aussi d’une certification B Lab, un label qui met en lumière les entreprises qui s’engagent pour le climat et l'environnement.
Deux types de comptes : Basic et Premium
Le compte personnel de Green-Got se veut simple à comprendre. Il se divise en deux catégories : le compte Essentiel et le compte Premium.
Compte Essentiel – environ 6,90 €/mois
Ce compte, ouvert à toute personne résidant en France, permet de bénéficier d’une carte MasterCard, d’un IBAN français, de l’intégration Apple Pay/Google Wallet ainsi que d’un service client réactif 7j/7. Disponible sur appli Android et iOS, il offre aussi une multitude de bonus contre le report de votre conso carbone, 0 % de frais sur vos achats à l’étranger ainsi que 2 retraits gratuits par mois dans les distributeurs de l’UE.
Compte Premium – 12,90 €/mois, 10,90 €/mois si paiement annuel
Premium oblige, on passe à la vitesse supérieure tout en conservant les nombreux avantages du compte basique. Avec ce type de compte, le client a accès à une carte Premium à numéro unique, des assurances voyage (retards et bagages, notamment), ainsi qu’une protection juridique e-réputation. C’est également “open-bar” en matière d’offres et avantages, avec des réductions chez la SNCF, les magasins Biocoop, et les abonnements Babbel ou NordVPN. La liste est longue et justifie amplement l’ouverture d’un compte Premium.
Une carte Mastercard est offerte pour l'ouverture de ces deux types de compte. Vous pouvez opter pour une carte en bois de cerisier — même si la banque recommande de ne pas l’oublier dans la machine à laver ! Les transactions avec la carte n’occasionnent pas de frais et sont plafonnées de la même façon pour les deux services :
- 5 000 €/transaction ;
- 15 000 €/mois.
Il est possible de gérer soi-même son plafond de carte à partir de l’appli. Attention, la banque n’offrira ni autorisation de découvert ni crédit à la consommation.
Les garanties de sécurité d’un compte perso Green-Got
Nous ne vivons pas dans le monde des Bisounours, et les voleurs en veulent à votre précieux magot. Avec Green-Got, vous êtes protégé dans votre vie privée comme dans votre vie virtuelle, avec la possibilité de bloquer sa carte à tout moment, la technologie Soft Lock qui prévient efficacement le phishing, mais aussi la possibilité d’activer ou de désactiver le sans-contact et les paiements en ligne en un clic.
Green-Got insiste également sur le fait qu’elle est une banque accessible, avec un service client réactif disponible par messagerie instantanée. Chose assez importante pour être soulignée, cet établissement de paiement dispose d’une ligne téléphonique 5j/7, essentielle pour les problèmes les plus urgents.
L’impact écologique, pilier des valeurs Green-Got
Avec le mot Vert dans son nom, pas étonnant que Green-Got fasse de la bataille pour l’écologie son fer de lance, mais aussi son plus grand argument marketing. Et l’entreprise d’avancer des faits séduisants :
- Elle a investi plus de 40 millions d’euros dans des projets qui lui tiennent à cœur et contribuent à l’équilibre écologique de la planète ;
- Elle a effectué 1,7 million d’euros de dons pour des projets qui soutiennent la transition via l’interchange et l’arrondi (fonctions disponibles sur l’app) ;
- Elle finance 50 projets de protection de la nature et de diminution des gaz à effet de serre dans près de 30 pays. On peut citer des opérations de végétalisation en Afrique, la reproduction d’espèces protégées, mais aussi des actions concrètes sur le sol français.
Ainsi, il est correct de dire que votre argent travaille pour la bonne cause, et que les énergies fossiles et autres entreprises polluantes sont mises de côté. Green-Got fait dans la pédagogie et peut vous renseigner à tout moment sur votre impact énergétique (transactions, virements, etc.).
Toujours plus de clients satisfaits pour cette banque en ligne écolo
Green-Got est un établissement qui fédère déjà plus de 100 000 clients répartis en France et en Belgique. Au fur et à mesure que sa notoriété augmente, la banque effectue une transaction toutes les secondes et gère plus de 100 millions d’euros de transactions par mois. Depuis sa création, Green-Got a reçu de nombreux commentaires élogieux de la part de ses utilisateurs sur des plateformes vérifiées :
- Note Trustpilot : 4,7 / 5 (+1 200 avis) ;
- Note PlayStore : 5 / 5 (+1 600 avis) ;
- Note AppStore : 4,8 / 5 (+1 400 avis).
Notons que les services de Green-Got ne se résument pas à un compte en banque personnel. Depuis peu, le service en ligne propose des assurances-vie, des Plans d’Épargne Retraite (PER), mais aussi des comptes communs qui peuvent être utiles aux couples, mais aussi aux colocataires, par exemple.
Avec son appli droite au but, ses produits simples à comprendre et ses convictions, Green-Got s’impose comme un acteur de poids pour la transition écologique. Pour l’instant, l’établissement de services bancaires ne propose pas de crédit à la consommation, mais ses produits financiers (PER, assurance-vie) sont disponibles sur son site.