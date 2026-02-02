Nous ne vivons pas dans le monde des Bisounours, et les voleurs en veulent à votre précieux magot. Avec Green-Got, vous êtes protégé dans votre vie privée comme dans votre vie virtuelle, avec la possibilité de bloquer sa carte à tout moment, la technologie Soft Lock qui prévient efficacement le phishing, mais aussi la possibilité d’activer ou de désactiver le sans-contact et les paiements en ligne en un clic.