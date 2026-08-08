Le paiement depuis l’étranger, lorsqu’on se trouve hors zone euro, soulève toujours beaucoup d'interrogations. Faut-il prévoir des espèces avant le départ ou plutôt attendre d’être sur place ? Vaut-il mieux retirer de l’argent au distributeur ou régler l’ensemble des achats par carte ? Ou encore, comment reconnaître un taux de change trop élevé ?

Autant de sujets qui trottent dans la tête et viennent parasiter les vacances. Pour autant, pas de panique ! Avec quelques réflexes (et les bons conseils), il est facile de maîtriser son budget pendant son voyage.