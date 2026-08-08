Voyager hors zone euro implique souvent des frais lors des paiements. Entre le bureau de change, les retraits au distributeur ou le règlement par carte, comment s’en sortir le mieux et éviter les mauvaises surprises ? Décryptage.
Le paiement depuis l’étranger, lorsqu’on se trouve hors zone euro, soulève toujours beaucoup d'interrogations. Faut-il prévoir des espèces avant le départ ou plutôt attendre d’être sur place ? Vaut-il mieux retirer de l’argent au distributeur ou régler l’ensemble des achats par carte ? Ou encore, comment reconnaître un taux de change trop élevé ?
Autant de sujets qui trottent dans la tête et viennent parasiter les vacances. Pour autant, pas de panique ! Avec quelques réflexes (et les bons conseils), il est facile de maîtriser son budget pendant son voyage.
Faut-il prévoir des espèces avant de partir ?
Partir avec un peu d’argent liquide en poche est rassurant, surtout à votre arrivée.
Si vous souhaitez avoir des devises étrangères avant votre départ, vous pouvez contacter un conseiller et commander les billets dont vous avez besoin. En fonction de la devise, prévoyez un délai de quelques jours à deux semaines.
Une fois sur place, vous trouverez des bureaux de change dans la plupart des aéroports. C’est pratique… mais rarement avantageux. Leur emplacement leur permet d’appliquer des taux très élevés. C’est pourquoi il est préférable, dans la plupart des cas, de retirer de l’argent à un distributeur.
Comment reconnaître un bon taux de change ?
Le meilleur repère reste le taux de change interbancaire, visible facilement en ligne. Il vous suffit alors de le comparer à celui qui vous est proposé.
Une règle simple à retenir : si l’écart dépasse 2 à 3 %, le taux n’est généralement pas intéressant. Et contrairement à une idée reçue, certains bureaux de change en France offrent de meilleures conditions que ceux de votre destination. Un comparatif avant de partir ne coûte rien et peut faire une vraie différence.
Paiement par carte : en euros ou en devise locale ?
Au moment de régler un achat par carte, il est fréquent que le terminal vous propose de payer directement en euros plutôt que dans la devise locale.
Cette option, appelée DCC (Dynamic Currency Conversion), peut sembler pratique et rassurante… Mais elle cache en général un taux de change moins favorable.
Le bon réflexe ? Choisissez toujours de payer dans la devise locale. Dans la plupart des cas, votre banque appliquera un taux de change plus avantageux que celui proposé par le commerçant.
L’Option Travel de la BNP Paribas limite les frais bancaires
Préparer un voyage, c’est déjà toute une organisation. Alors, une fois sur place, personne n’a envie de se préoccuper des frais bancaires. De toute évidence, la BNP Paribas a eu la même réflexion en imaginant son Option Travel.
Au lieu de voir les frais bancaires s’ajouter à chaque paiement ou retrait, vous souscrivez à un forfait unique. Une façon simple de maîtriser son budget, surtout lorsqu’on multiplie les petites dépenses pendant le voyage.
Si vous avez entre 18 et 24 ans, l’option Travel est gratuite. Pour les autres voyageurs, elle revient à seulement 10 €. Qui plus est, vous ne la payez que les mois où vous l’utilisez.
Elle s’active depuis l’application mobile de la BNP Paribas, avec une mise en service immédiate. Et si vos plans changent, la résiliation est tout aussi simple puisqu’elle prend effet dès la fin du mois en cours.
|Option Travel
|Détails et éléments
|Fonctionnement
|Forfait unique qui remplace les frais bancaires appliqués à chaque paiement ou retrait à l'étranger
|Prix
|10 € / mois et offert pour les 18-24 ans
|Facturation
|Uniquement les mois où l'option est utilisée
|Délai de mise en service
|Immédiat même depuis l'étranger
|Résiliation
|Sans engagement, effective à la fin du mois en cours
|Zone d'application
|Paiements et retraits à l'international sans distinction
Envoyer de l’argent à l’étranger sans frais cachés
Vous devez envoyer de l’argent à un proche, régler un acompte ou effectuer un paiement à l’étranger ?
L’Option Virement International de la BNP Paribas permet d’effectuer un virement directement depuis son espace client, sans frais d’émission.
Le taux de change s’affiche avant la validation, avec le montant exact débité et celui reçu par le bénéficiaire. Comme l’Option Travel, elle s’active gratuitement depuis l’application mobile BNP Paribas.
En résumé
- Avant de partir : gardez un peu de liquide de secours en devise locale ;
- Souscrivez l’Option Travel : voyager sans vous soucier des frais bancaires ;
- Au terminal ou au distributeur : choisissez toujours la devise locale, jamais l’euro ;
- Comparez le taux : vérifier le taux interbancaire avant de valider une opération de change.
FAQ – Questions fréquentes
Comment savoir si un bureau de change applique un bon taux ?
En comparant son taux au taux de change interbancaire du jour. Un écart de plus de 2 à 3 % signale une offre peu avantageuse.
L’Option Travel de BNP Paribas est-elle gratuite ?
Oui, pour les 18-24 ans. Pour les autres clients, elle coûte 10 € par mois, uniquement les mois où elle est utilisée.
Peut-on retirer de l’argent à l’étranger sans payer de frais ?
Avec un forfait comme l’Option Travel de BNP Paribas, les frais habituellement appliqués à chaque retrait ou paiement sont remplacés par un montant fixe mensuel.
Les cartes bancaires fonctionnent-elles à l'international ?
Oui, en général les cartes bancaires classiques (Visa, Mastercard) fonctionnent à l’international. Par exemple, chez la BNP Paribas, les cartes Origin, Visa Classic, Premier et Infinite sont toutes adaptées aux paiements et retraits depuis l’étranger.
Est-il possible de payer avec son mobile à l'étranger ?
Les transactions réalisées depuis des solutions de paiement mobile comme Apple Pay ou LYF Pay sont prises en charge et bénéficient des mêmes avantages offerts avec l’option Travel.
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