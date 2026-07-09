Cette nouveauté ne remplace pas Duck Player, le lecteur YouTube intégré au navigateur DuckDuckGo. Ce dernier sert d’abord à limiter le pistage et les publicités personnalisées en s’appuyant sur les réglages de confidentialité les plus stricts de YouTube. Le nouveau blocage publicitaire agit, lui, directement sur le site YouTube classique, en conservant les fonctions habituelles de la plateforme, comme l’historique, les playlists ou la reprise de lecture.

Pour y parvenir, DuckDuckGo s’appuie sur les listes de filtres maintenues par la communauté uBlock Origin, auxquelles il ajoute ses propres règles de compatibilité. Il faut toutefois garder en tête que le blocage ne fonctionne pas dans l’application YouTube. Sur mobile, il faut donc ouvrir les vidéos depuis le site web de YouTube dans le navigateur DuckDuckGo pour en profiter, et non depuis l’app officielle.

DuckDuckGo prévient aussi que le chargement des vidéos peut parfois être un peu plus long. L’efficacité du blocage peut aussi varier, YouTube modifiant régulièrement la manière dont ses publicités sont diffusées. Le navigateur rejoint ainsi Brave et Opera, qui proposent déjà des protections intégrées capables de bloquer une grande partie des pubs YouTube.