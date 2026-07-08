En Grèce, Samsung Heavy Industries a signé un protocole d’accord avec l’armateur grec Capital et le classificateur britannique Lloyd’s Register. Le chantier naval prendra en charge le développement technique et la construction, pendant que Capital recherchera des projets et apportera les financements. Lloyd's Register accompagnera, pour sa part, la mise en place de règles et de normes propres aux data centers flottants, une première pour le classificateur.

Sur la partie technique, Samsung devra résoudre le problème de la corrosion des métaux par le sel marin qui corrode les métaux et de l'humidité qui menace les composants électroniques. Il devra également tenir compte des mouvements de marée pour le calcul de stabilité de la structure. Enfin, pour alimenter un tel équipement, les premières esquisses du projet avaient envisagé des piles à combustible alimentées au gaz naturel liquéfié, ou des panneaux solaires et des éoliennes embarqués, pour une production d’énergie totalement autonome. Samsung Heavy Industries a finalement écarté cette option au profit du raccordement au réseau terrestre.