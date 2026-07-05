La dernière mise à jour de Brave introduit une fonction de conteneurs permettant d'isoler des onglets avec des cookies et un stockage propres à chacun, sans passer par un module tiers.
Comment rester innovant dans cette course incessante des navigateurs ? Pour plusieurs éditeurs, dont Brave, cela passe par l'intégration native de fonctionnalités inspirées d'extensions tierces. La dernière mise à jour ajoute une option de conteneurs, pensée pour séparer plusieurs comptes ou activités au sein d'onglets cloisonnés.
Le clic droit suffit pour cloisonner ses onglets
Jusqu'à présent, un compte connecté sur un site (Instagram, YouTube) s'appliquait à tous les onglets ouverts sur ce même site. Se connecter à un second compte imposait donc de se déconnecter du premier, de créer un nouveau profil ou d'ouvrir une fenêtre de navigation privée. Avec les conteneurs, c'est tout de suite plus simple. Chaque conteneur dispose de ses propres cookies et de son propre stockage, sans partage possible avec les autres, même en visitant la même adresse. Pour les activer, il faut se rendre dans les réglages de Brave et cliquer sur "Enable Containers", puis effectuer un clic droit sur un onglet pour choisir "Open in container" et sélectionner la catégorie voulue. Par défaut, quatre conteneurs sont proposés (Personnel, Travail, Social, École), et l'utilisateur peut en ajouter d'autres.
Brave estime qu'il y a plusieurs cas d'usage concrets. Un responsable marketing peut rester connecté à deux comptes différents sur un même réseau social en parallèle. Un développeur peut tester une application avec un onglet connecté en tant qu'administrateur et un autre en tant qu'utilisateur standard. Un salarié connecté à son compte Google peut aussi ouvrir YouTube dans un conteneur séparé, pour que son historique de visionnage ne soit pas rattaché à son compte professionnel. Des onglets appartenant à des conteneurs différents peuvent s'afficher côte à côte, en vue partagée, ou dans des fenêtres distinctes.
Brave présente toutefois cette fonction davantage comme un outil de confort que comme une avancée en matière de confidentialité. L'éditeur rappelle que ce bénéfice est déjà intégré au navigateur via le partitionnement du stockage, qui isole chaque site ainsi que les requêtes tierces qu'il contient, pour empêcher les traceurs de suivre un utilisateur d'un site à l'autre. Les conteneurs, eux, servent surtout à présenter plusieurs identités sur un même site et à organiser des flux de travail distincts, plutôt qu'à renforcer la protection contre le pistage.
Mais alors, pourquoi ne pas tout simplement ouvrir un nouveau profil ? Sans doute parce que la manipulation est un peu plus longue. Avec un profil, il faut tout reparamétrer : favoris, extensions… Au final, avoir les deux options est plutôt pratique.
Nous rapportions le mois dernier que Firefox prévoyait lui-aussi d'intégrer nativement ses propres conteneurs, jusqu'alors proposés via l'extension Multi-Account Containers, pour isoler cookies et données de connexion d'un site à l'autre. L'idée trouve d'ailleurs son origine chez Mozilla, à une époque où les navigateurs laissaient les sites partager des données entre eux via des cookies tiers. Brave l'adapte à son propre navigateur, sans recourir à une extension, sur ses trois plateformes de bureau. Le déploiement s'effectue par étapes au cours des prochains jours.
- Respect et protection de la vie privée
- Interface et ergonomie soignée
- Le plus rapide du marché