Jusqu'à présent, un compte connecté sur un site (Instagram, YouTube) s'appliquait à tous les onglets ouverts sur ce même site. Se connecter à un second compte imposait donc de se déconnecter du premier, de créer un nouveau profil ou d'ouvrir une fenêtre de navigation privée. Avec les conteneurs, c'est tout de suite plus simple. Chaque conteneur dispose de ses propres cookies et de son propre stockage, sans partage possible avec les autres, même en visitant la même adresse. Pour les activer, il faut se rendre dans les réglages de Brave et cliquer sur "Enable Containers", puis effectuer un clic droit sur un onglet pour choisir "Open in container" et sélectionner la catégorie voulue. Par défaut, quatre conteneurs sont proposés (Personnel, Travail, Social, École), et l'utilisateur peut en ajouter d'autres.

Brave estime qu'il y a plusieurs cas d'usage concrets. Un responsable marketing peut rester connecté à deux comptes différents sur un même réseau social en parallèle. Un développeur peut tester une application avec un onglet connecté en tant qu'administrateur et un autre en tant qu'utilisateur standard. Un salarié connecté à son compte Google peut aussi ouvrir YouTube dans un conteneur séparé, pour que son historique de visionnage ne soit pas rattaché à son compte professionnel. Des onglets appartenant à des conteneurs différents peuvent s'afficher côte à côte, en vue partagée, ou dans des fenêtres distinctes.