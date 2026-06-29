Le déploiement, lancé via une mise à jour côté serveur, ne nécessite pas de réinstaller l'application. Google recommande simplement de garder Chrome à jour. La fonctionnalité permet de remplir automatiquement des champs liés au passeport (numéro et date d'expiration), au permis de conduire, ainsi qu'aux numéros d'identification de véhicule (VIN), aux plaques d'immatriculation et aux itinéraires de vol. Ces types de données étaient déjà pris en charge sur la version de bureau de Chrome ; ils arrivent maintenant sur les versions mobiles.

L'intégration fonctionne dans les deux sens. Chrome peut puiser dans les informations déjà enregistrées dans Google Wallet pour compléter un formulaire, mais il peut aussi proposer d'enregistrer dans Wallet une donnée saisie manuellement pour la première fois. Cela évite de conserver les mêmes documents à deux endroits différents, dans le navigateur et dans l'application Wallet. Pour en profiter, il faut mettre Chrome à jour, se connecter avec le compte Google associé à Wallet, puis vérifier que les documents concernés y sont bien enregistrés. Chrome propose ensuite automatiquement le remplissage lorsqu'un site demande une de ces informations.

Côté sécurité, Google précise que rien n'est rempli ou enregistré sans le consentement explicite de l'utilisateur. Les documents les plus sensibles restent chiffrés une fois stockés, et les passes privés comme les pièces d'identité numériques bénéficient de contrôles biométriques distincts. Les utilisateurs peuvent consulter, modifier ou supprimer leurs données. Pour cela, il faut se rendre dans les paramètres de Google Wallet ou depuis la section "Remplissage automatique et mots de passe" du navigateur, et désactiver certaines catégories s'ils ne souhaitent pas les voir proposées.

Si le remplissage des informations est davantage simplifié, cela signifie aussi qu'elles peuvent être accidentellement partagées par des sites frauduleux. Mieux vaut donc prendre quelques précautions :