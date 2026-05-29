Microsoft avait affirmé noir sur blanc que la plupart des utilisateurs de Windows 11 pouvaient se passer d'antivirus tiers. Quelques semaines plus tard, la page a discrètement disparu de ses serveurs.
Pendant des années, installer un PC neuf sans y greffer un antivirus tiers passait pour une négligence. Windows Defender, l'outil intégré au système, a longtemps traîné une réputation de parent pauvre de la sécurité, tout juste bon à colmater en attendant mieux. Cette époque est révolue, et Microsoft a fini par le dire tout haut, avant de se raviser.
Une page publiée, puis retirée sans un mot
En avril, Microsoft publiait sur son centre d'apprentissage Windows un article au titre sans détour : le meilleur antivirus pour 2026 serait la protection déjà intégrée à Windows. Le texte y posait une question que les éditeurs concurrents n'apprécient guère, celle de savoir si un antivirus tiers reste nécessaire en 2026. Sa réponse, pour beaucoup d'utilisateurs de Windows 11, Defender couvre les risques du quotidien sans logiciel supplémentaire. Le message ne souffrait aucune ambiguïté, et Microsoft l'avait déjà fait savoir au printemps.
Comme l'a repéré Neowin, la page a disparu sans le moindre communiqué. Les archives du Web la montrent encore en ligne le 11 mai, puis évanouie le 24, remplacée par une simple redirection vers l'accueil du centre d'apprentissage. La nuance mérite d'être posée : Microsoft n'a pas renié son propos sur le fond, puisqu'un document de support reprenant le même argumentaire reste accessible ailleurs sur son site. C'est l'article au titre tranchant, celui qui sacrait Defender meilleur choix de l'année, qui s'est volatilisé. Reste à savoir ce qui a motivé ce retrait, que l'entreprise n'a pas commenté.
« Intégré » ne veut pas dire « complet »
Sur la qualité brute de l'outil, Microsoft n'avait pourtant pas tort. Les laboratoires indépendants AV-Test et AV-Comparatives, références du secteur, lui accordent depuis des années des taux de détection au coude-à-coude avec les meilleures suites payantes. Le problème n'est pas là. Il tient à la différence entre un antivirus et une protection complète, et ce que vaut réellement l'antivirus maison se mesure justement à cette frontière.
Defender brille tant qu'on reste dans l'univers de Microsoft. Son filtre anti-hameçonnage SmartScreen fonctionne bien dans le navigateur Edge, beaucoup moins sur Chrome ou Firefox. Or les menaces de 2026 ne passent plus guère par des fichiers infectés, mais par de fausses pages de connexion et des courriels frauduleux, souvent peaufinés à l'aide de l'IA. C'est précisément le terrain où l'outil maison montre ses limites, tout comme sur la détection des failles inédites, légèrement en retrait des solutions de premier rang. Pour qui veut un contrôle parental poussé, une surveillance d'identité ou une protection sur plusieurs appareils, le détour par un éditeur tiers garde du sens, et l'Europe ne manque pas d'options avec le roumain Bitdefender ou le slovaque ESET.
Surtout, aucun antivirus ne remplace les gestes qui comptent vraiment. Un mot de passe unique par service, l'authentification à deux facteurs, des sauvegardes régulières et un système tenu à jour protègent davantage qu'un logiciel de plus. C'est moins vendeur qu'une coche verte rassurante, mais nettement plus efficace.
Faut-il pour autant désinstaller son antivirus payant ? Pour un usage prudent et un Windows tenu à jour, Defender fait le travail. Pour le reste, le meilleur bouclier n'est pas un logiciel supplémentaire, mais une poignée de bonnes habitudes.