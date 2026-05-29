« Intégré » ne veut pas dire « complet »

Sur la qualité brute de l'outil, Microsoft n'avait pourtant pas tort. Les laboratoires indépendants AV-Test et AV-Comparatives, références du secteur, lui accordent depuis des années des taux de détection au coude-à-coude avec les meilleures suites payantes. Le problème n'est pas là. Il tient à la différence entre un antivirus et une protection complète, et ce que vaut réellement l'antivirus maison se mesure justement à cette frontière.

Defender brille tant qu'on reste dans l'univers de Microsoft. Son filtre anti-hameçonnage SmartScreen fonctionne bien dans le navigateur Edge, beaucoup moins sur Chrome ou Firefox. Or les menaces de 2026 ne passent plus guère par des fichiers infectés, mais par de fausses pages de connexion et des courriels frauduleux, souvent peaufinés à l'aide de l'IA. C'est précisément le terrain où l'outil maison montre ses limites, tout comme sur la détection des failles inédites, légèrement en retrait des solutions de premier rang. Pour qui veut un contrôle parental poussé, une surveillance d'identité ou une protection sur plusieurs appareils, le détour par un éditeur tiers garde du sens, et l'Europe ne manque pas d'options avec le roumain Bitdefender ou le slovaque ESET.