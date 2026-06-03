Dans le monde de la fintech, le cashback est souvent utilisé comme argument pour attirer de nouveaux clients. Face à Revolut et son système RevPoints, la plateforme crypto Kraken innove avec une approche plus directe grâce à Krak, une nouvelle MasterCard gratuite récemment lancée sur le marché européen.
Pour simplifier la vie de ses utilisateurs, Krak propose de transformer les dépenses du quotidien en véritables récompenses financières, avec jusqu’à 2 % de cashback, versés en euros ou en Bitcoin. Tandis que Revolut reste le leader grâce à son approche plus généraliste de la banque en ligne, Krak tente d’imposer une vision davantage tournée vers les cryptomonnaies en proposant différents avantages. Alors, quelle est la meilleure carte pour obtenir un vrai cashback ?
La carte Krak, pensée pour la crypto au quotidien
Le déploiement de la carte Krak se fait progressivement en France. Il suffit de quelques minutes pour en obtenir une. La première étape consiste à télécharger l’application Krak (Android et iOS), qui fonctionne comme une application de monnaie électronique classique.
Après une vérification d’identité, l’utilisateur peut accéder à une carte virtuelle ainsi qu’à une carte physique métallique envoyée par courrier. La garantie MasterCard permet d’utiliser la carte auprès de plus de 110 millions de commerçants, en ligne comme en magasin. Elle est également compatible avec Apple Pay et Google Pay.
L’ambition de Krak est simple : proposer des services proches de ceux d’une solution fintech classique tout en conservant l’ADN crypto de sa société mère.
Les utilisateurs peuvent ainsi :
- Recevoir des virements bancaires,
- Effectuer des paiements en euros ou en cryptomonnaies,
- Transférer de l’argent entre comptes.
Les retraits d’espèces sont également disponibles, tandis que la politique tarifaire se veut transparente, avec 0 € de frais mensuels et annuels après l’émission de la carte.
Cashback Krak ou RevPoints : deux visions différentes des récompenses
Puisque nous comparons les deux services, il faut noter que Krak et Revolut ne récompensent pas leurs clients de la même manière.
Krak opte pour une formule plus directe avec un système de cashback progressif pouvant atteindre 2 % sur les achats effectués avec la carte. Les récompenses peuvent être versées en euros ou directement en Bitcoin, selon les préférences de l’utilisateur.
Il existe actuellement quatre niveaux de cashback, et la condition pour bénéficier du taux maximal de 2 % est de détenir au moins 50 000 € sur son compte Krak. Comme on peut le constater, tout dépend du volume d’actifs conservés dans l’écosystème.
En 2024, Revolut a remplacé son système de cashback traditionnel par son programme RevPoints. Celui-ci peut être comparé à un programme de miles aériens, davantage orienté fidélité. Chaque paiement permet d’accumuler des points utilisables pour obtenir des réductions sur des voyages et des hôtels.
En résumé :
- Revolut adopte un positionnement plus “lifestyle”,
- Krak privilégie une philosophie centrée sur le cashback direct avec une récompense immédiate à chaque paiement.
Il faut également noter que le service Krak Concierge propose aussi des récompenses sur les réservations :
- 4 % via la carte,
- Jusqu’à 6 % via l’application.
Crypto, Krak Vaults, paiements : là où Krak se démarque
La crypto fait partie de l’ADN de Krak, c’est pourquoi l’entreprise met en avant l’intégration des actifs numériques dans la vie quotidienne.
Avec plus de 600 actifs numériques disponibles, la plateforme met particulièrement en avant des produits DeFi comme les Krak Vaults, un système de staking offrant un rendement variable pouvant atteindre 8 % APY selon les conditions du marché.
Attention toutefois : ce rendement reste variable et n’est pas garanti.
L’application Krak permet d’effectuer des paiements en cryptomonnaies en quelques étapes seulement, tandis que Revolut reste principalement limité aux paiements en monnaie fiduciaire.
Et puisque Krak ambitionne de devenir votre application financière principale, la plateforme propose également :
- Un bonus de 1 % sur les salaires versés sur des dépôts éligibles,
- Dans la limite de 250 € par mois*.
Les plafonds peuvent toutefois varier selon le solde détenu sur le compte.
Krak face à Revolut : quelle carte pour quel profil ?
Les cartes Krak et Revolut ne s’adressent pas au même public. L’offre Revolut permet de gagner 1 RevPoint tous les 10 € dépensés, mais ces points de fidélité :
- Ne sont pas convertibles,
- Ont une durée de validité limitée.
La carte Krak, quant à elle, constitue une option intéressante pour les détenteurs de cryptomonnaies souhaitant générer des rendements potentiels sur leurs actifs.
Kraken indique également qu’un utilisateur éligible au niveau 4 peut gagner jusqu’à 456 € de cashback par an*.
Par ailleurs, la carte Krak cible principalement un public “crypto-native” et permet les paiements dans de nombreuses devises.
Avec un positionnement qui la différencie de ses principaux concurrents comme Revolut ou N26, les services Krak semblent pertinents aussi bien pour les détenteurs de cryptomonnaies que pour les utilisateurs recherchant un véritable système de cashback.
* Le taux de cashback dépend de la moyenne des actifs que tu détiens sur Krak, Kraken et Kraken Pro. Des restrictions géographiques et certaines conditions s'appliquent. Merci de consulter le centre d'assistance pour plus d'informations.
La carte Krak est émise par UAB Monavate, agréée par la Banque de Lituanie pour exercer des activités de monnaie électronique et fournir des services de paiement connexes (LB002139). Le portefeuille de monnaie électronique associé est fourni par Payward Ireland Limited, exerçant sous le nom de Kraken et réglementée par la Banque centrale d’Irlande. Les services de trading spot sont fournis par Payward Europe Solutions Limited, exerçant sous le nom de Kraken et réglementée par la Banque centrale d’Irlande. Ces informations sont fournies à titre général uniquement et ne constituent ni un conseil en investissement ni une recommandation d’acheter, de vendre, de staker ou de détenir un crypto-actif. Kraken n’agit pas pour influencer le prix d’un crypto‑actif. Les marchés des crypto‑actifs sont imprévisibles et vous pouvez perdre des fonds. Les gains ou hausses de valeur peuvent être soumis à l’impôt ; veuillez demander conseil à un spécialiste indépendant.
L’APY est variable et non garanti ; un risque de perte existe. Les interactions on‑chain comportent des risques technologiques, de marché et opérationnels (voir les Conditions de service). Kraken ne contrôle pas les protocoles tiers. Les coffres (Vaults) sont un produit non réglementé et sont fournis par Payward Wallet, LLC. Des frais s’appliquent. Des restrictions géographiques s’appliquent.
Déclarations d'absence de frais de la Krak Card: Un spread variable s’appliquera lors des dépenses sur différents actifs. Des frais tiers de distributeur automatique peuvent s’appliquer.
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