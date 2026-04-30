Le 1er mai arrive, ce qui va mettre beaucoup de choses à l'arrêt. Comme les virements interbancaires.
On a pris l'habitude avec la numérisation de bénéficier de transactions financières assez fluides, avec des virements qui arrivent à J+1. Mais il arrive qu'il y ait des trous dans le calendriers, avec durant plusieurs jours des virement interbancaires suspendus, comme à la fin de l'année dernière. Et ça devrait arriver à nouveau à partir de ce soir.
Les virements interbancaires suspendus entre le 1er et le 4 mai
Ce jeudi soir, vous êtes beaucoup à vous réjouir de ce qui arrive. Avec le 1er mai qui tombe un vendredi, c'est un gros week-end de trois jours qui arrive. Une longue période durant laquelle vous ne travaillerez pas… tout comme le système européen Target 2 - qui permet de transférer des fonds en temps réel entre les banques européennes.
Résultat, les virements interbancaires SEPA ne fonctionneront pas durant cette phase de repos. Un virement que vous feriez tard le soir de ce jeudi 30 avril pourrait ainsi n'arriver à destination que le 4 mai prochain, soit le lundi de la semaine prochaine.
Il existe plusieurs exceptions à cette suspension des virements
Autant dire qu'il faudra avoir pris ses précautions si un virement interbancaire important était au programme. Mais ne vous inquiétez pas, la suspension des virements interbancaires ne signifie pas que vous allez être à court de solution en cas de besoin urgent de transfert. Les virements immédiats seront ainsi toujours disponibles, contrairement aux virements classiques.
À noter que, de même, les transferts d'argent qui passent par d'autres réseaux que ceux des banques classiques continueront de fonctionner comme d'habitude. Ce sera ainsi le cas de Wero, le service de paiement paneuropéen d'Europe de l'Ouest, ou bien de la plateforme américaine PayPal. Et ce trou de plusieurs jours ne devrait pas être le dernier de 2026, puisque Noël (25 décembre) tombe un vendredi cette année. Le scénario se répétera donc à ce moment-là.