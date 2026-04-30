Ce jeudi soir, vous êtes beaucoup à vous réjouir de ce qui arrive. Avec le 1er mai qui tombe un vendredi, c'est un gros week-end de trois jours qui arrive. Une longue période durant laquelle vous ne travaillerez pas… tout comme le système européen Target 2 - qui permet de transférer des fonds en temps réel entre les banques européennes.

Résultat, les virements interbancaires SEPA ne fonctionneront pas durant cette phase de repos. Un virement que vous feriez tard le soir de ce jeudi 30 avril pourrait ainsi n'arriver à destination que le 4 mai prochain, soit le lundi de la semaine prochaine.