Cette pause s’explique par la fermeture programmée des systèmes utilisés pour régler les virements SEPA entre banques différentes. La FBF rappelle que ces infrastructures — pilotées par la BCE — ne fonctionnent ni les week-ends, ni certains jours fériés majeurs. Or, en 2025, Noël tombe un jeudi, ce qui étend automatiquement l’arrêt du jeudi 25 décembre au dimanche 28 décembre inclus.

Concrètement, tous les virements standards envoyés durant cette période resteront en attente : ils ne seront réellement traités qu’à la réouverture des agences, le lundi 29 décembre au matin. Une pause forcée qui peut poser quelques problèmes si vous devez régler un loyer, payer un professionnel ou transférer de l’argent à vos proches juste avant les fêtes.

La FBF insiste néanmoins sur le fait que cette fermeture n’a rien d’exceptionnel. Le calendrier est publié chaque année — pour 2025, dès septembre 2024 — afin que les entreprises comme les particuliers puissent anticiper.