Comme chaque année, les systèmes européens de règlement vont s’arrêter pendant plusieurs jours autour de Noël. Résultat : certains virements SEPA seront complètement bloqués. Voici la date précise à respecter pour éviter la mauvaise surprise.
Chaque fin d’année, le même scénario se répète : une partie des virements interbancaires s’arrête pendant les fêtes. En cause, la fermeture programmée des systèmes de règlement opérés par la Banque centrale européenne. La Fédération bancaire française (FBF) rappelle que ce calendrier est publié longtemps à l’avance et transmis aux banques pour qu’elles informent leurs clients. Malgré ces précisions, de nombreux particuliers découvrent chaque année un peu trop tard que leur virement n’arrivera pas avant Noël. En 2025, la coupure sera particulièrement longue : quatre jours complets pendant lesquels aucun virement SEPA interbancaire standard ne sera traité.
Les systèmes de virements font aussi la trêve des confiseurs
Cette pause s’explique par la fermeture programmée des systèmes utilisés pour régler les virements SEPA entre banques différentes. La FBF rappelle que ces infrastructures — pilotées par la BCE — ne fonctionnent ni les week-ends, ni certains jours fériés majeurs. Or, en 2025, Noël tombe un jeudi, ce qui étend automatiquement l’arrêt du jeudi 25 décembre au dimanche 28 décembre inclus.
Concrètement, tous les virements standards envoyés durant cette période resteront en attente : ils ne seront réellement traités qu’à la réouverture des agences, le lundi 29 décembre au matin. Une pause forcée qui peut poser quelques problèmes si vous devez régler un loyer, payer un professionnel ou transférer de l’argent à vos proches juste avant les fêtes.
La FBF insiste néanmoins sur le fait que cette fermeture n’a rien d’exceptionnel. Le calendrier est publié chaque année — pour 2025, dès septembre 2024 — afin que les entreprises comme les particuliers puissent anticiper.
Prenez vos précautions en prévoyant vos virements avant le réveillon
Pour être certain que votre virement parte avant la coupure, il faudra l’envoyer au plus tard le 24 décembre avant 16 h 30. Passé cette heure, il sera traité uniquement le 29 décembre.
Heureusement, cette interruption ne concerne que les virements SEPA interbancaires standards. La FBF rappelle que plusieurs solutions resteront disponibles pendant les quatre jours de fermeture :
- Les virements internes, entre deux comptes d’une même banque.
- Les virements instantanés, désormais proposés dans la majorité des établissements en France, et actifs 24h/24, y compris durant les jours fériés.
Ces alternatives peuvent dépanner, mais elles nécessitent parfois des conditions particulières : plafonds, frais éventuels, compatibilité entre banques… Il vaut donc mieux vérifier en avance pour éviter de payer plus d'argent pour un simple virement.
À noter : la même situation se reproduira une semaine plus tard, avec une nouvelle fermeture autour du 1ᵉʳ janvier 2026, du jeudi 1ᵉʳ au vendredi 2 janvier inclus. On vous conseille donc d'anticiper dès à présent pour éviter les frais et profiter des fêtes de Noël