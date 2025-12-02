La période de Noël va être une période de repos pour de nombreuses personnes. Et même pour certains services bancaires !
Les virements bancaires sont devenus un des moyens les plus privilégiés par les Français quand il s'agit de rembourser ou même d'offrir une somme d'argent. Et à Noël, vous êtes beaucoup à préférer donner une enveloppe comme cadeau plutôt qu'un objet plus personnel (on est sûr de faire plaisir là au moins !). Mais attention, il va y avoir des contraintes dans les prochaines semaines si vous aviez ce genre d'idée en tête.
Pas de virement bancaire possible entre le 24 et le 28 décembre
Les virements bancaires ne seront pas aussi fonctionnels que d'habitude en fin d'année. En effet, les virements SEPA, qui concernent les virements effectués au sein de la zone euro, vont être suspendus à l'occasion des fêtes de Noël.
Plus exactement, il ne sera pas possible d'effectuer un virement interbancaire à partir du 24 décembre, à 16h30, et ce, jusqu'au 28 décembre. Le service reviendra à la normale seulement la semaine suivante, à partir du lundi 29 décembre. Cette pause est due à la fermeture durant ces jours de la plateforme européenne Target-2, qui prend en charge habituellement vos virements interbancaires.
L'exception des virements instantanés
Mais heureusement, il ne s'agit pas d'une incapacité qui touchera l'ensemble des virements. Les virements instantanés seront ainsi toujours possibles durant ces dates, des virements qui sont gratuits chez nous depuis 2025. Si vous êtes sûr de ne pas vous tromper de destinataire, vous pourrez ainsi toujours passer par ce canal.
Les virements réguliers, comme ceux du loyer ou du salaire, ainsi que les virements préprogrammés, ne seront pas non plus touchés par cette période de pause. Et évidemment, comme on vous l'a dit, il s'agit d'une carence qui va affecter les virements interbancaires. Il vous sera ainsi toujours possible de faire des virements internes, comme faire passer de l'argent de votre Livret A à un compte courant.