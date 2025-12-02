Les virements bancaires ne seront pas aussi fonctionnels que d'habitude en fin d'année. En effet, les virements SEPA, qui concernent les virements effectués au sein de la zone euro, vont être suspendus à l'occasion des fêtes de Noël.

Plus exactement, il ne sera pas possible d'effectuer un virement interbancaire à partir du 24 décembre, à 16h30, et ce, jusqu'au 28 décembre. Le service reviendra à la normale seulement la semaine suivante, à partir du lundi 29 décembre. Cette pause est due à la fermeture durant ces jours de la plateforme européenne Target-2, qui prend en charge habituellement vos virements interbancaires.