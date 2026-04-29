Vous passez trop de temps sur les réseaux sociaux, et cherchez une solution pour remédier à ce problème ? Eh bien, vous devriez jeter un oeil à cet incroyable extension Chrome !
Les réseaux sociaux sont devenus un outil important pour des milliards de personnes sur cette planète (oui le chiffre n'est pas exagéré quand on connaît le nombre d'utilisateurs mensuels actifs de Facebook ou Instagram). Mais pour beaucoup aussi, c'est devenu une addiction, puisqu'il est possible de faire défiler à l'infini de nouveaux contenus, ce qui peut souvent créer une impression de mal-être, ou simplement de temps perdu. Et si vous avez du mal à perdre cette habitude, une extension Chrome pourrait bien vous aider !
Un chat vient interrompre vos moments perdus sur les réseaux sociaux
Vous avec la mauvaise habitude de faire défiler les nouvelles anxiogènes et les messages batailleurs (pour ne pas dire plus) sur X, et ne savez pas comment faire pour perdre cette habitude ? On va vous étonner, mais la solution pourrait passer par un chat.
Le développeur japonais Zokuzoku vient en effet de mettre au point l'extension Chrome Cat Gatekeeper, dont l'idée est d'afficher en overlay la vidéo d'un chat qui vient s'installer sur votre écran le temps d'une pause. Et pendant ce moment-là, il est impossible de vous adonner à votre addiction !
Un chat mignon à l'écran, une solution plus douce pour soigner les addications aux réseaux sociaux ?
L'extension Chrome permet ainsi à l'utilisateur de définir un temps alloué à la navigation sur les réseaux sociaux (établi par défaut à 60 minutes) ainsi que le temps de pause durant lequel le chat viendra s'installer confortablement à l'écran (5 minutes par défaut). Pour le moment, l'extension prend en compte X, Instagram, YouTube et TikTok.
Le plus ici, par rapport à d'autres solutions développées ces dernières années contre l'addiction aux réseaux sociaux, tient sûrement au côté mignon de l'apparition du chat. Vous n'avez pas simplement votre accès aux réseaux sociaux bloqué d'un coup, ce qui peut être frustrant pour certain, et peut potentiellement les pousser à supprimer la solution, mais à une vidéo mignonne qui peut rapidement capter votre attention, et rendre la transition agréable. Si vous êtes intéressé, l'extension Chrome se trouve ici : Cat Gatekeeper.
- Vitesse de navigation imbattable
- Écosystème d'extensions très riche
- Synchronisation multi-appareils fluide