Vous avec la mauvaise habitude de faire défiler les nouvelles anxiogènes et les messages batailleurs (pour ne pas dire plus) sur X, et ne savez pas comment faire pour perdre cette habitude ? On va vous étonner, mais la solution pourrait passer par un chat.

Le développeur japonais Zokuzoku vient en effet de mettre au point l'extension Chrome Cat Gatekeeper, dont l'idée est d'afficher en overlay la vidéo d'un chat qui vient s'installer sur votre écran le temps d'une pause. Et pendant ce moment-là, il est impossible de vous adonner à votre addiction !