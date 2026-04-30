Forte de plus de 20 ans d’expérience dans le courtage en ligne, la société XTB est autorisée à opérer en France et dans le reste de l’Europe. En plus des produits financiers habituels (actions, ETF, CFD), elle déploie dans son écosystème le logiciel de trading xStation 5, reconnu et salué pour sa prise en main intuitive. Même si des traders confirmés utilisent ses services tous les jours, XTB n’oublie pas de faire dans la pédagogie et informe ses utilisateurs sur de nombreux points : les frais, les effets de levier, ainsi que la présence d’un compte démo, parfois indispensable pour se faire la main. Passage en revue des atouts de cette plateforme de trading qui frôle le million de clients actifs.