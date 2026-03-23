Foire aux questions

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À quoi sert un « kill switch » sur un VPN, et quelles fuites peut-il laisser passer malgré tout ?

Un kill switch est un mécanisme qui bloque tout le trafic Internet si le tunnel VPN tombe, pour éviter que l’appareil repasse automatiquement par la connexion “normale” et expose l’adresse IP publique. Selon l’implémentation, il s’appuie sur des règles de pare-feu, sur des filtres réseau du système ou sur les deux. Il protège surtout contre les coupures nettes de VPN, mais peut être moins efficace lors d’événements transitoires comme un changement de serveur, une renégociation de clés ou une reconnexion rapide. Dans ces phases, quelques paquets peuvent sortir en clair avant que les règles de blocage ne se réappliquent complètement. C’est pour ça qu’un kill switch réduit fortement le risque, sans garantir un “zéro fuite” dans toutes les situations.

Quelles contraintes du framework Apple « Network Extension » peuvent limiter un VPN sur macOS lors d’un changement de serveur ?

Network Extension est le cadre officiel qu’Apple impose aux apps VPN pour intercepter et rediriger le trafic réseau sur macOS, avec des règles de sécurité strictes. Le VPN n’a pas un contrôle illimité type “driver bas niveau” : il doit composer avec le cycle de vie des interfaces et les transitions gérées par le système. Lors d’un basculement de serveur, le tunnel peut se retrouver dans un état intermédiaire (déconnexion/reconnexion) où le filtrage n’est pas appliqué instantanément à 100 % du trafic. Certaines connexions déjà établies peuvent aussi survivre brièvement à la transition, ce qui complique le blocage immédiat et total. Résultat : sur macOS, la fiabilité d’un kill switch dépend beaucoup de ce que le système autorise à ce moment précis.

Pourquoi des requêtes DNS ou des connexions déjà ouvertes peuvent-elles contourner temporairement un tunnel VPN sur macOS ?

Le DNS sert à traduire un nom de domaine en adresse IP, et c’est souvent l’un des premiers types de trafic qui peut “trahir” une sortie hors VPN si la bascule n’est pas parfaitement étanche. Sur macOS, des flux déjà établis avant l’activation du tunnel ne sont pas toujours interrompus automatiquement : ils peuvent continuer jusqu’à leur prochaine étape de renouvellement ou de redirection. Certaines requêtes liées à des services système peuvent aussi partir très tôt, avant que le VPN n’ait totalement pris la main sur le chemin réseau. Même une exposition très brève suffit à révéler l’IP réelle à un service distant ou à un résolveur DNS. Pour limiter le risque, il faut surtout éviter toute action sensible pendant une reconnexion ou un changement de serveur et attendre que le nouveau tunnel soit stable.