Une ferme de minage de cryptomonnaies clandestine vient d'être démantelée en Catalogne par la police locale. Branchée sur le réseau électrique, elle a provoqué un préjudice estimé à 860 000 euros.
Dans un entrepôt discret de la zone industrielle Les Vives, à Sant Vicenç de Castellet, en Catalogne, 88 machines de minage tournaient en secret, branchées illégalement sur le réseau électrique. L'enquête des Mossos d'Esquadra, la police autonome locale, déclenchée par une consommation anormalement élevée d'électricité, a abouti à faire tomber un réseau de fraude électrique de 860 643,71 euros, rien que ça. Un homme de 34 ans est désormais mis en cause pour ce qui constitue l'une des plus importantes affaires de minage illégal de cryptomonnaies détectées récemment en Espagne.
Une consommation électrique anormale a mis la puce à l'oreille des enquêteurs
Tout est parti d'une anomalie constatée sur le réseau électrique. En octobre dernier, les techniciens de la compagnie électrique avaient repéré une consommation démente dans un coin de zone industrielle près de Barcelone, sans aucune activité visible pour l'expliquer. Ce type de signal, discret mais éloquent, est précisément ce que traquent les Mossos d'Esquadra quand ils soupçonnent une fraude électrique.
Pendant plusieurs semaines, les enquêteurs ont épluché les courbes de consommation et recoupé les données techniques du réseau de distribution. Les indices convergeaient alors vers une manipulation délibérée du branchement. Un peu plus tard, le 26 février, les agents de l'unité d'investigation du Bages, renforcés par des effectifs régionaux, ont passé la porte de ce qui ressemblait à un entrepôt.
À l'intérieur, comme le relate El Confidencial, ils n'ont pas halluciné mais presque : 88 machines tournaient en continu. Il s'agissait d'ordinateurs ultra-puissants, appelés « rigs de minage », dont le seul travail est de résoudre des calculs complexes pour générer des cryptomonnaies. Les machines étaient alimentées en étant branchées tout à fait illégalement sur le réseau électrique, sans compteur ni protection. Elles consommaient autant qu'une petite industrie, en toute discrétion ou presque.
Plus de 860 000 euros envolés à cause du crypto-minage illégal,
Au total, la consommation d'électricité non payée a atteint 860 643,71 euros, une facture très salée. Le principal suspect, un homme de 34 ans, a été dénoncé pour fraude électrique et convoqué devant les Mossos d'Esquadra à Manresa, où il s'est bien présenté. À ce niveau de préjudice, les autorités le rappellent qu'on ne parle plus d'une simple infraction, mais bien d'un délit pénal.
Mais si l'argent était le seul problème… Un branchement clandestin au réseau, dépourvu de tout système de protection, peut provoquer des surcharges et incendies. Les fermes de minage de cryptomonnaies dégagent par ailleurs une chaleur considérable, qui exige une ventilation et un refroidissement ici inexistants.
En Espagne, les fermes de minage clandestines se multiplient depuis plusieurs années, souvent dissimulées dans des entrepôts ou des locaux abandonnés, avec parfois des centaines de machines actives en permanence. Les compagnies électriques ont donc renforcé leur collaboration avec la police, en surveillant de près les anomalies de consommation sur le réseau. Une méthode qui, comme on le voit ici, fait ses preuves.