Dans un entrepôt discret de la zone industrielle Les Vives, à Sant Vicenç de Castellet, en Catalogne, 88 machines de minage tournaient en secret, branchées illégalement sur le réseau électrique. L'enquête des Mossos d'Esquadra, la police autonome locale, déclenchée par une consommation anormalement élevée d'électricité, a abouti à faire tomber un réseau de fraude électrique de 860 643,71 euros, rien que ça. Un homme de 34 ans est désormais mis en cause pour ce qui constitue l'une des plus importantes affaires de minage illégal de cryptomonnaies détectées récemment en Espagne.