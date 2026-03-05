Après le choc Concord, c'est au tour du jeu vidéo Highguard de subir la dure loi du marché des jeux dits « service », avec des serveurs qui vont être coupés moins de deux mois après le lancement du jeu.
En 2024, Sony retirait le jeu service Concord des plateformes quelques jours seulement après son lancement. Un drame vidéoludique qui aboutira à la fermeture de Firewalk Studios… dont Concord, après des années de développement et un important coût de production, était le tout premier projet. Dans quelques jours, Highguard va prendre le même chemin.
Highguard, un petit tour et puis s'en va
Officialisé lors des Game Awards 2025 et lancé à la toute fin du mois de janvier sur consoles et PC, Highguard est un FPS compétitif en free-to-play, mis au point par Wildlight Entertainment. Si le titre a suscité une certaine curiosité à son lancement, la « hype » est très vite retombée, et le jeu enregistre à peine quelques centaines de connexions quotidiennes à présent.
Sans grande surprise, après avoir procédé au licenciement de nombreux employés en février dernier, le studio confirme aujourd'hui que Highguard va être définitivement mis hors service.
« Depuis son lancement, plus de 2 millions de joueurs ont découvert le monde de Highguard. Malgré la passion et le travail acharné de notre équipe, nous n’avons pas réussi à construire une base de joueurs durable capable de soutenir le jeu sur le long terme », indiquent les développeurs.
Game over définitif le 12 mars
Lancé le 26 janvier dernier, Highguard va donc être hors d'état de jouer à compter de ce jeudi 12 mars. Impossible en effet pour Wildlight Studios de maintenir actif un titre qui peine à réunir environ 500 joueurs chaque jour sur Steam.
Récemment, on apprenait que ce même projet Highguard avait d'ailleurs profité, en toute discrétion, du soutien financier de Tencent. Mais face à des indicateurs en berne et à une courbe d’audience orientée à la baisse, le mastodonte chinois avait fini par couper le robinet quelques mois plus tard.
Malgré un lancement en fanfare (en apparence du moins), Highguard rejoint donc la liste des jeux « live-service » qui n'ont pas été capables de trouver, et surtout de fidéliser leur public sur un marché pour le moins saturé.
A noter que ce 5 mars, c'est un autre jeu du même genre (et déjà très décrié), à savoir Marathon, qui va faire son entrée sur les serveurs. Un titre vendu 40 euros (qui n'est pas free-to-play donc) et qui promet d'ores et déjà de s'étaler sur plusieurs saisons, à condition bien sûr que les joueurs suivent.