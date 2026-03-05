Sans grande surprise, après avoir procédé au licenciement de nombreux employés en février dernier, le studio confirme aujourd'hui que Highguard va être définitivement mis hors service.

« Depuis son lancement, plus de 2 millions de joueurs ont découvert le monde de Highguard. Malgré la passion et le travail acharné de notre équipe, nous n’avons pas réussi à construire une base de joueurs durable capable de soutenir le jeu sur le long terme », indiquent les développeurs.