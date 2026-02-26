L’audit a été réalisé par Deloitte Audit Romania selon la norme internationale ISAE 3000 Revised, un standard encadrant les missions d’examen indépendant portant sur des informations non financières. Pour le dire plus simplement, ce cadre permet à un cabinet externe d’évaluer si une organisation applique effectivement les pratiques qu’elle décrit publiquement.

Autre fait important, il s’agit ici d’une mission dite d’assurance limitée, ce qui signifie que l’examen repose sur des vérifications ciblées et sur l’analyse des éléments fournis, sans atteindre le niveau d’investigation d’un audit exhaustif.

Dans le détail, le périmètre de cet examen a couvert la configuration des systèmes IT et la gestion des opérations associées au 31 octobre 2025. Les auditeurs ont notamment mené des entretiens avec les équipes du fournisseur, inspecté les serveurs VPN et leurs infrastructures de déploiement, contrôlé les politiques d’accès, les procédures encadrant la maintenance des serveurs (mises à jour logicielles, modifications de configuration, déploiement de correctifs ou ajustements d’infrastructure) et la gestion des incidents, et analysé le fonctionnement du système d’IP dédiée reposant sur un jeton d’authentification isolé, présenté comme non associé à un compte utilisateur côté serveur.

À l’issue de cet examen, Deloitte a confirmé n’avoir rien relevé qui puisse remettre en cause la cohérence entre la configuration observée et la description fournie par CyberGhost concernant sa politique de non-journalisation. Il faut toutefois garder en tête que cet exercice ne constitue pas une certification de conformité légale et qu’il porte sur une situation observée à une date précise.