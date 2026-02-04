Dans le détail, les équipes de Deloitte ont passé en revue des paramètres de configuration, des processus de déploiement et certains journaux techniques, tout en échangeant avec les employés impliqués dans l’exploitation du service. Il s’agissait ici de confronter la description publique de la politique no-log de NordVPN aux réglages effectivement appliqués à une partie de son infrastructure.

Une partie seulement, puisque le périmètre d’évaluation s’est limité aux serveurs VPN standard ainsi qu’à plusieurs équipements spécifiques, parmi lesquels les configurations Double VPN, Onion Over VPN, les serveurs obfusqués et les serveurs P2P. Autrement dit, le cœur du service tel qu’il est utilisé par la majorité des abonnés entre bien dans le champ de l’examen.

Dans la documentation examinée, NordVPN indique collecter les données nécessaires au fonctionnement du service, notamment l’adresse mail, un mot de passe chiffré et les informations liées à la facturation. Les serveurs d’authentification enregistrent aussi le nombre total de connexions réussies par utilisateur sur une base mensuelle afin de gérer les limites d’abonnement, sans conserver l’historique des serveurs utilisés ni les horaires précis des connexions. Des données de session associant un identifiant et un horodatage sont également utilisées pour limiter les connexions simultanées, puis supprimées peu après la déconnexion.

Les serveurs VPN produisent par ailleurs des statistiques agrégées liées à l’état du système et à l’usage des ressources, comme la charge CPU ou l’utilisation mémoire. En revanche, l’entreprise affirme ne pas conserver d’adresses IP source ou destination, d’historique de navigation, de requêtes DNS ni d’informations individualisées sur les volumes de données transférés.

Bref, des éléments qui correspondent aux données déjà décrites dans la politique de confidentialité de NordVPN, et que Deloitte juge conformes, sur le périmètre étudié, à la promesse no-log affichée par l’entreprise.