La dernière lubie de MrBeast ne nous étonnera qu'à moitié. Le youtubeur, connu déjà pour des actions étonnantes, comme la création d'un parc d'attractions éphémère en Arabie Saoudite, vient encore de récidiver. Un communiqué publié en ce début de semaine annonce en effet que MrBeast va acquérir la jeune banque en ligne Step.

Celle-ci, qui est techniquement plutôt une plateforme adossée à la banque Evolve Bank & Trust, a vu le jour en 2018, et compte à ce jour 7 millions de clients. Elle a levé près de 500 millions de dollars depuis sa naissance (300 millions en dettes, le reste sous forme d'actions). Son cœur de marché est le public jeune, auquel elle propose des comptes rémunérés, des produits d'investissement ainsi que des cartes de paiement et retrait.