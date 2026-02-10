Le youtubeur le plus populaire au monde continue son irrésistible ascension. La dernière opération de MrBeast ? L'achat d'une banque en ligne !
Personne ne fait mieux que MrBeast dans le monde des créateurs de contenu en ligne. L'Américain de 27 ans, de son vrai nom Jimmy Donaldson, a ainsi été le premier youtubeur à atteindre les 300, puis les 400 millions d'abonnés sur la plateforme YouTube. L'été dernier, on pouvait ainsi annoncer que 1 personne sur 19 était abonnée à son compte. Et la croissance du même pas trentenaire se fait non seulement en ligne, mais aussi dans la réalité, avec des opérations commerciales toujours plus impressionnantes.
MrBeast s'offre la banque en ligne Step
La dernière lubie de MrBeast ne nous étonnera qu'à moitié. Le youtubeur, connu déjà pour des actions étonnantes, comme la création d'un parc d'attractions éphémère en Arabie Saoudite, vient encore de récidiver. Un communiqué publié en ce début de semaine annonce en effet que MrBeast va acquérir la jeune banque en ligne Step.
Celle-ci, qui est techniquement plutôt une plateforme adossée à la banque Evolve Bank & Trust, a vu le jour en 2018, et compte à ce jour 7 millions de clients. Elle a levé près de 500 millions de dollars depuis sa naissance (300 millions en dettes, le reste sous forme d'actions). Son cœur de marché est le public jeune, auquel elle propose des comptes rémunérés, des produits d'investissement ainsi que des cartes de paiement et retrait.
Un accroissement sans fin de l'empire MrBeast
« Cette acquisition nous positionne pour proposer à notre public des solutions pratiques et technologiques pour transformer favorablement leur avenir financier » a indiqué dans le communiqué publié le directeur général de Beast Industries, Jeff Housenbold. Pour le moment, ni Step, ni Beast Industries, ni MrBeast n'ont voulu apporté de commentaires complémentaires.
La holding du youtuber est en pleine croissance. Elle avait l'an dernier effectué une levée de fonds, qui avait permis de porter sa valorisation à 5 milliards de dollars. Et certaines de ses activités sont particulièrement lucratives, à l'image de sa marque de confiserie, Feastables, qui a généré en 2024 un chiffre d'affaires de 250 millions de dollars.