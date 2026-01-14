Microsoft a décidé de supprimer la fonctionnalité Collections de son navigateur Edge. Un message d'avertissement commence à apparaître dans la version de développement du navigateur pour prévenir les utilisateurs.
Si vous êtes adeptes de Edge et que vous avez planifié un voyage, un déménagement ou travaillé sur un projet personnel, alors peut-être avez-vous utilisé Collections. Cette fonctionnalité permet de regrouper des pages web, images et notes dans des dossiers thématiques synchronisés entre appareils. Ces données sont sur le point d'être supprimées.
Un retrait un peu chaotique
Selon le blog Windows Report, un nouveau message apparaît dans la version Canary de Microsoft Edge : "Collections est en cours de retrait. Vous ne pourrez plus ajouter de nouveaux éléments à Collections. Pour conserver votre contenu sauvegardé, vous pouvez l'exporter ou déplacer toutes les pages vers vos favoris avant la suppression".
Microsoft propose deux options, mais aucune ne remplace vraiment Collections. Si vous transférez vos pages vers les favoris, seuls les liens des pages web seront conservés. Les images et les notes personnelles seront définitivement perdues. L'export vers un fichier CSV sauvegarde l'intégralité du contenu, mais celui-ci ne sera plus accessible directement dans le navigateur. Vous devrez ouvrir un tableur pour consulter vos anciennes collections…. pas vraiment pratique.
Microsoft aurait pu en profiter pour proposer un module d'export vers OneNote et attirer de nouveaux utilisateurs sur ce service. Ces derniers auraient été en mesure d'installer l'extension OneNote Web Clipper et la migration aurait été un peu plus facile. Toutefois, il semblerait que l'éditeur ne souhaite pas mettre trop d'efforts dans cette transition.
Microsoft n'a pas communiqué de date précise pour la désactivation complète de Collections. Les utilisateurs ignorant ce message risquent donc de perdre l'intégralité de leurs données lorsque la fonctionnalité sera retirée. L'éditeur explique vouloir simplifier Edge, mais la réalité semble différente. Collections a perdu en popularité après que Microsoft a remplacé son implémentation native par une version web jugée moins performante.
Ce n'est pas la première fois que Microsoft fait le ménage dans son navigateur. En mai 2025, Edge 137 abandonnait déjà Wallet Hub, le mini-menu et l'éditeur d'images. Microsoft recentre clairement ses efforts sur l'intégration de l'intelligence artificielle Copilot au détriment des fonctionnalités historiques du navigateur. Les utilisateurs de Collections devront donc agir rapidement pour sauvegarder ce qu'ils peuvent, même si la solution proposée reste insatisfaisante.