Microsoft aurait pu en profiter pour proposer un module d'export vers OneNote et attirer de nouveaux utilisateurs sur ce service. Ces derniers auraient été en mesure d'installer l'extension OneNote Web Clipper et la migration aurait été un peu plus facile. Toutefois, il semblerait que l'éditeur ne souhaite pas mettre trop d'efforts dans cette transition.

Microsoft n'a pas communiqué de date précise pour la désactivation complète de Collections. Les utilisateurs ignorant ce message risquent donc de perdre l'intégralité de leurs données lorsque la fonctionnalité sera retirée. L'éditeur explique vouloir simplifier Edge, mais la réalité semble différente. Collections a perdu en popularité après que Microsoft a remplacé son implémentation native par une version web jugée moins performante.

Ce n'est pas la première fois que Microsoft fait le ménage dans son navigateur. En mai 2025, Edge 137 abandonnait déjà Wallet Hub, le mini-menu et l'éditeur d'images. Microsoft recentre clairement ses efforts sur l'intégration de l'intelligence artificielle Copilot au détriment des fonctionnalités historiques du navigateur. Les utilisateurs de Collections devront donc agir rapidement pour sauvegarder ce qu'ils peuvent, même si la solution proposée reste insatisfaisante.