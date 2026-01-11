Microsoft ne communique pas systématiquement les détails techniques de ses correctifs au moment de leur publication, une pratique qui agace les experts en sécurité mais limite théoriquement la fenêtre d'exploitation. Cette discrétion intervient quelques mois après une série noire pour Edge : en juillet 2025, une vulnérabilité de type « confusion de type » (CVE-2025-49713) avait été activement exploitée dans la nature, forçant un correctif d'urgence. Ce type de faille, lié au moteur JavaScript V8 de Chromium, permet à un attaquant d'exécuter du code arbitraire simplement en attirant sa victime sur une page web piégée.